图片版权 Reuters Image caption 考古发现木质火坛,内部有被强烈灼烧得痕迹,且放置有数量不等的卵石。

2500年前,大麻在古代新疆地区的宗教祭祀活动中大量使用。这是迄今为止人类使用和吸食大麻的最早证据。

刊发在《科学-进展》(Science Advances)上由中国和德国研究人员合作发表的文章,提供了居住在新疆帕米尔高原上的先民焚烧并吸食大麻的直接证据。

2013年和2014年,中国科学院考古研究所新疆队在帕米尔高原东部塔什库尔干地区发掘了一处距今约2500年的古墓,地表保留有大面积错落有致的黑白石条遗迹,以及圆形封土堆。

图片版权 Reuters Image caption 中国考古研究队在新疆帕米尔高原上发现的古墓中,发现了吸食大麻的证据。

其中出土的木质火坛,内部有被强烈灼烧得痕迹,且放置有数量不等的卵石,卵石表面也有烧灼痕迹。

通过对火坛残块及卵石的检验,证明这些火坛内普遍焚烧过能导致幻觉的植物——大麻。

考古研究人员尚不能确定该地区先民的宗教信仰,但是从这些证据可以推断,卵石在火中烧红之后放入火坛中覆盖上大麻,释放出刺激神经的烟雾和味道,“旨在将人们的思想意识引导到某种特殊的环境之中,与超自然沟通与联系”。

参与这一研究的德国马普学会人类历史科学研究所(Max Planck Institute for the Science of Human History)考古植物学家罗伯特·斯奔格勒(Robert Spengler)博士说:“现代社会对大麻的看法存在着巨大的跨文化差异;但毋庸置疑的是,大麻在医疗、仪式和娱乐等方面的利用已长达数千年。”

这一研究被认为是“迄今发现最早的燃烧大麻并用于精神领域的直接证据”,也与此前的其他一些考古发现结论相吻合。

图片版权 Reuters Image caption 大麻在古代用于宗教祭祀活动,现在是世界主要的毒品和医用植物之一。

德国马普学会人类历史科学研究所所长妮可·波伊文(Nicole Boivin)说,这些发现都佐证了这样一种说法,那就是大麻因为有刺激幻觉的作用最先是在中亚地区的山区使用,然后开始向世界其他地区传播扩散的。

大麻合法化?

大麻在英文中有很多名字和外号,包括Cannabis,Hemp,Pot, Weed,Marijuana等等。

大麻在古代用于宗教祭祀活动,现在是世界主要的毒品和医用植物之一。近年来,世界各国对大麻的态度似乎日渐开放。

2012年乌拉圭成为第一个让公众吸食大麻作治疗以外用途的国家。当地政府这样做,主要是希望切断大麻贸易与当地犯罪分子的关系,让政府可以用法律的方式管理大麻。

大麻合法化的浪潮也蔓延至美国和加拿大。加拿大在2018年10月修改法例,把大麻合法化。

许多国家分别都减轻与大麻相关的惩罚,其中在巴西、牙买加和葡萄牙,销售大麻仍属违法,而随身带着少量大麻就没有问题。

在西班牙,公众可以在私人场所合法吸食大麻,许多荷兰的店铺都公开出售大麻。另外,许多国家都容许公众使用大麻用于治疗用途。

大麻对人体起作用?

吸食大麻时,大麻会从肺部进入血液,并传送到身体的每个部分。大麻内的几种化学物质会进入大脑处理喜悦、记忆、思维、精神集中和时间意识的部位。这些化学物质主要有两种:

图片版权 Reuters Image caption 2019年4月,在哥斯达黎加,人们集会要求大麻合法化。

大麻酚(Cannabinoids)-可使人感到轻松、愉快、昏昏欲睡,色彩变得更加生动和音乐听起来更美。

四氢大麻酚(THC)-可使人产生幻觉、焦虑和妄想。

这些感觉通常不会持续很久,但大麻可以留在体内数周,部分的影响可持续数天。长期吸食可使人感到抑郁和失去动力。

大麻危害?

有种说法认为,大麻是植物,所以是“天然无害的”,但很多国家的医学界人士一直对大麻的危害提出警告。

英国皇家精神病学院(Royal College of Psychiatrists)提供的网络信息指出,对部分人而言,大麻可使人放松。但研究显示,部分人吸食大麻后可引致严重问题。

每天吸食大麻者患抑郁症的机率比一般人多5倍。如果在15岁前开始吸食大麻,患上精神分裂症的机率也会高4倍。