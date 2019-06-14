Image caption 2019年6月12日，中国驻英国大使刘晓明接受英国广播公司（BBC）《新闻之夜》栏目主持人马克·厄本直播专访。

香港《逃犯条例》修订风波不断，6月12日示威抗议更演变成警民冲突，中国驻英国大使刘晓明先后接受英国广播公司（BBC）《新闻之夜》及《GMT》两个栏目的专访，强调中央政府从未指示香港修例，但表示将得到中央政府的全力支持。

《新闻之夜》栏目中，刘晓明针对香港、新疆和华为等问题，阐述了中国政府的立场。就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。主持人当时问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。

划清界线

BBC《新闻之夜》栏目主持人马克·厄本在专访中提问：“数以万计的香港人，有说香港人口的十分之一，他们走上街头，神经被触动了，他们认为北京不尊重他们选择体制的权利。”

刘晓明反驳说，“整件事件被扭曲了”。他说：“这么说是不对的，修订条例是为了纠正不足、堵塞现行法律体系漏洞。”

当被问及谁在扭曲整件事时，刘晓明表示：“媒体。我认为包括BBC在内。”

你的器材不支持播放多媒体材料 “中央从未指示香港就逃犯条例做出修例，但表示支持”

他说：“你们把香港政府修订条例描绘成是受中央政府指示的，事实上中央政府从未指示要求修例，这次的修例行为是香港政府自己发起的，起因是在台湾发生的杀人案。”

主持人追问刘晓明，有鉴于修例争议大，是否会要建议香港放弃修例？刘晓明不以为然，反问：“我们为何要他们放弃？”

针对有香港立法会成员称，警察把港人打得要离开香港，刘晓明强调，游行一开始很和平，但之后事情变得“丑陋”。但他坚定地说：“警察被打，他们要自卫，维持秩序，所以不能责备警察，香港总是有来自内部和外部的势力，想利用此事挑起事端。”

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日，数以万计的抗议者封锁了香港中心商业区的主要道路，并有激进人士与警方发生冲突。

主持人强调示威是民众自发的草根运动，刘晓明则把重点放在抗议人数，并指出：“参与游行的人数被夸大到100万人，但事实上警方统计约20万人。”

中国驻英大使刘晓明批评说：“你们忽视80万人连署支持修例。”并说，“支持修例、沉默的大多数人，并未被BBC全面报导”。

根据发起6月2日反《逃犯条例》修订游行的主办方香港“民阵”统计，游行人数为103万人。而香港警方则称游行最高峰有24万人。

主持人认为，刘晓明是在为他们争辩，两人一度争锋相对。刘晓明强调：“香港政府就修例征求民众意见，收到的4500 份反馈中，3000支持修例，只有1500反对。”

为条例辩护

就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。刘晓明表示，中国中央政府支持香港政府修例。他并表示：“因为港府的努力能弥补现有制度的缺陷。这会令香港避免继续做‘罪犯天堂’，让香港更加安全，那为何不支持？”

不过主持人提出质疑，表示上街游行的民众并不这么认为，他们担心修例后，将允许香港把涉政治因素的犯罪嫌疑人送到大陆，包括民运人士、记者、律师、社会工作者等都不安全。

Image caption 2019年6月12日，中国驻英国大使刘晓明接受英国广播公司（BBC）《新闻之夜》栏目主持人马克·厄本直播专访。

Image caption 就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。

主持人并问刘晓明，北京能否承诺这样的事情不会发生？刘晓明回答说：“条例列出的37条犯罪行为，没有任何一条跟集会自由、言论自由和出版自由有关，尤其提到，罪行不会跟政治属性联系起来。”他强调，“必须在中国和香港法律体系均被认定为刑事犯罪（才能移交）”。

在主持人的追问下，刘晓明保证修例并不会成为处置异议人士的工具。刘晓明认为，大家曲解了修例目的，并说：“听到一些外国势力支持香港示威者，表达所谓的对修例的忧虑。我们有理由担心这些人背后有其他动机。”

BBC主持人强调，外界关注的是“中国的司法体系充满深层次的问题，比如酷刑审判、逼供和任意拘留。有人担心，一旦被引渡到中国大陆，得不到公平审判。”面对这些质疑，刘晓明一再为中国人权和法制辩护，反对这些“指控”，强调中国在人权和法治方面有巨大提升。他还认为，其中一个煽动冲突的背后势力，不仅仅在妖魔化香港政府，而且在妖魔化中国的司法体系。

主持人问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。

刘晓明强调，在中国审讯可以得到公平审判。但根据美国独立机构“世界正义工程”（World Justice Project，WJP）今年三月所发布2018/19年度的法治指数报告，香港在126个国家地区中排名第16位，中国排第82位。

在专访中，刘晓明强调会继续执行“一国两制”，并称该制度非常成功，所以过去20年，香港可以繁荣稳定，“如果没有一国两制，抗议也不会发生。”

6月12日，在激进的抗议者和警方发生冲突后，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国国会除了重新评估香港是否在“一国两制”框架下有“足够自治”，别无选择。

回应新疆、华为敏感话题

在BBC《新闻之夜》栏目记者专访中，除了香港议题，刘晓明也谈到有关新疆穆斯林的宗教问题。

主持人问：“中国对待新疆维吾尔族少数民族的方式，对香港人有什么影响？”他指出，据统计，有成千上万的少数民族穆斯林，被送到再教育营。主持人未说完，刘晓明立刻反驳：“你又在夸大其词，不知你哪来的成千上万？”

图片版权 Getty Images Image caption 联合国对“百万维吾尔族人在新疆被拘”的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐“借口”被拘押的人。

不过，主持人强调该数字来自联合国，刘晓明则说联合国从来没有这样的报告。刘晓明澄清，新疆为了帮助受到极端思想洗脑的群众回归社会，获得谋生技能，设立了职业技能教育培训中心，提供职业训练、语言培训及法律知识教育，使学员能维护自己的权益。

2018年8月，联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”，证明中国在新疆的“反极端主义中心”秘密囚禁百万维吾尔族人。中国曾回覆：“没有随意的监禁，根本不存在‘再教育中心’”。

在中国全国人大政协“两会”期间，新疆自治区主席雪克来提·扎克尔回答媒体体问时，否认新疆存在“集中营”，而称其为“寄宿制学校”，并强调其学员可以吃清真食品，可以定期回家，也可以随时请假。

主持人询问刘晓明，能否到中心了解内部情况，刘晓明表示可以，“我们邀请了记者和外交官去参访“。针对报道称，穆斯林信仰得不到尊重，不允许祷告等，刘晓明则驳斥是“一派胡言，歪曲捏造的假新闻”。

面对主持人询问中心内的穆斯林人数和规模时，刘晓明则避重就轻，指表示人员进进出出，具体数字难以统治。并强调：“已经连续三年没有发生极端主义事件，这正说明相关措施是成功的。”刘晓明并否认中国要灭绝宗教。

你的器材不支持播放多媒体材料 新疆

总部位于美国的詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）声称，新疆建设费用2016至2017年间升幅达213%的费用支出，“几乎解释了全部与安保相关的设施建设”。 另有卫星数据显示，新的安保设施在2017年显著增加。中国方面称，这些是培训中心。

不过，德国学者郑国恩（Adrian Zenz）在报告中核查的数据显示，在新疆，职业培训的支出在2017年实际上下降了7%。 而与此同时，与安保相关的设施建设，则上升了近200亿元人民币（29亿美元）。

另外，面对英国政府暂时决定在5G网络建设中使用部分华为设备一事，刘晓明表示，华为不仅对英国的电信业做出巨大贡献，雇佣7000多名英籍员工。他说：“从双赢角度来看，英国选择与华为合作，前景光明。”

主持人问及，若英国不选择使用华为会有何后果时，刘晓明说，这将会向华为和其他中国企业释放一个非常糟糕的信号，也会对英国能否为中国企业提供友善环境，产生质疑。

同时，刘晓明警告说，如果英国未来不使用华为，会对贸易及投资产生负面影响。“如果英国对华为关门，必将向其他中国企业释放非常糟糕和负面的信息。”