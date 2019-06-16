你的器材不支持播放多媒体材料 逃犯条例游行纪录：香港市民在担心甚么？

香港修订《逃犯条例》的争议持续，批评者形容让修例通过，等于把中国政府在大陆以外拘捕任何被视为嫌疑犯的人合法化。香港行政长官林郑月娥周六（15日）表示，会暂缓修例。

香港前保安局局长黎栋国曾经公开表示，香港与中国大陆没有引渡协议，这让铜锣湾书店事件中曾经在大陆被扣查的其中一人林荣基回到香港后，不用害怕北京政府要求香港将他移交给大陆。

林荣基今年3月参加反对《逃犯条例》的游行时说，如果修订通过，中国政府就有充份理由引渡他回中国大陆受审，因此他会在修订通过前离开香港。林荣基后来离开香港并前往台湾，得到当地政府给他发出的长期居留证。

但过去已经有多个中国当局怀疑在境外执法的个案。

桂民海

Image caption 桂民海说是自愿回到中国大陆协助调查，不是如外界传闻般"被强行带回大陆"。

铜锣湾书店事件另一人桂民海2015年在泰国失踪，之后证实因为他涉及一宗2003年的致命车祸，被中国当局扣查。

桂民海是一名瑞典公民，他失踪的消息传出后，瑞典警方立即派出探员到当地，协助泰国警方的调查。但英国《卫报》当时形容，泰国警方的调查几乎没有取得任何进展。

总部设在香港的凤凰电视台之后播出桂民海的“认罪”片段，他在片段中说他自愿回到中国大陆接受调查，不是如外界传闻般“被强行带回大陆”。但外界质疑桂民海在受压的情况下才拍摄片段，并不是自愿认罪。

桂民海的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）多年来都要求中国政府释放她的父亲，今年早些时候在前瑞典驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）安排下，在斯德哥尔摩与一些中国商人见面。

她说，其中一位商人向她施压，迫使她接受一项协议。协议说她父亲将接受审判，可能判处“几年时间”监禁。作为回报，她需要停止所有对解决父亲拘留所做的游说。

会面最终没有成果，瑞典当局之后把林戴安召回国。

肖建华

图片版权 CUHK Image caption 肖建华的家人之后跟香港警察报案，要求调查他的去向，但之后一天主动销案，指他们已经跟对方取得联系。

2017年1月27日清晨，在数名不知名人士的陪同下，中国富商肖建华从他长期居住的香港四季酒店离开。大约12小时后，肖建华一行人在香港和深圳之间的落马洲检查站再次出现。他们持有有效证件通关，并于凌晨三点进入深圳后消失。

他的家人之后跟香港警察报案，要求调查肖建华的去向，但之后一天主动销案，指他们已经跟对方取得联系。

香港警察说，他们翻查了酒店的监控视频，片段显示肖建华在没有受压之下离开酒店，但警方拒绝公开片段。

肖建华之后发出声明，透露自己正在“国外治疗”，又说中国政府是“文明法治的政府”，自己不存在被绑架回内地的情况。

当时有传媒报道指，肖建华因为金融诈骗等罪名被通缉，但中方没有具体解释。

香港《逃犯條例》修訂爭議時序 台灣通緝懷疑在台灣殺人的香港男子 图片版权 BBC 台北地方檢察署正式通緝香港男子陳同佳，指他同年2月在台北殺害一起到當地旅行的女友潘曉穎，但因為香港和台灣沒有引渡協議，無法向香港申請將他引渡返回當地受審。 被害人母親召開記者會 香港立法會議員與台灣殺人案受害者的母親一起召開記者會。受害者母親說她希望香港可以修改法例，堵塞漏洞。 香港政府公開修法建議 图片版权 BBC 香港政府正式宣佈提出修改《逃犯條例》和《刑事互助條例》，當中刪除原有條文訂明引渡法例不適用於中國大陸、澳門和台灣的限制引來外界關注。 台灣發聲 图片版权 CNA 台灣陸委會表示，不同意香港政府以「一個中國」為前提修改引渡法例，以此與台方交涉。 香港大律師公會批評修例建議 香港大律師公會發表聲明，批評政府曾經承諾「不會在沒有詢問公眾」就跟中國大陸商討引渡協議，而政府的修例建議違反這個承諾。 香港政府第一次修改修法建議 图片版权 Getty Images 香港保安局局長李家超宣佈，刪除修訂中九條可引渡罪行，涉及逃稅、 公司法、環保等罪名，中國大陸等司法管轄區不能以這些罪名為由，要求香港引渡嫌疑犯。 首次遊行 图片版权 Reuters 香港公眾首次舉行反對修例建議的遊行，舉辦方表示約1.2萬人參加。銅鑼灣書店原店長林榮基也有參加，他早前被中國政府指控「非法經營罪」，他說修訂如果通過，中國政府就有充份理由引渡他回中國大陸受審，因此他在修訂通過前離開香港。 修例建議開始立法程序 图片版权 Getty Images 香港立法會為修例建議進行首讀和二讀，開始立法過程。立法會依例中止待續（暫停全體會議二讀），先成立法案委員會詳細審議。 英國議會發聲 图片版权 Getty Images 英國議會下議院外交事務委員會發表報告，指出修例等爭議會削弱香港的自治權，令它從「一國兩制」變成「一國一點五制」。 銅鑼灣書店原店長抵達台灣 图片版权 Reuters 林榮基抵達台灣，準備在當地定居，獲臨時簽證一個月，之後獲台灣當局延長。 第二次遊行 图片版权 Getty Images 反對修訂建議的團體舉行第二次遊行，主辦方說有13萬人參加。遊行前數天，香港法院判處數名「佔領中環」運動發起人監禁，遊行發起人認為判決令更多人決定參加示威。 陳同佳洗錢罪成 View on Twitter 台灣殺人案的嫌疑犯陳同佳因為洗錢罪成，被法庭判處監禁29個月，扣除已監禁的時間，預計他將會在2019年10月獲釋。香港對發生在台灣的案件無管轄權，即使陳招認殺人，香港政府都不能控告他謀殺。 美國國會委員會批評修訂建議 图片版权 BBC 美國國會美中經濟與安全審查委員會發表報告，批評修例建議讓北京進一步侵蝕香港的高度自治，損害美國商人在港利益，可能違反《美國—香港政策法》多項條款。 北京駐香港官員召見香港人大代表 图片版权 Getty Images 中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）要求香港的全國人大和政協代表要全力支持香港政府的修例建議。香港媒體引述中聯辦主任王志民說，修例是「大國博奕」，認定美國想藉修訂建議針對中國。 歐盟發出外交照會 图片版权 Getty Images 歐盟駐香港辦公室向香港政府發出外交照會，重申對修例的關注。中國外交部發言人回應，透露中方已經向相關國家提出交涉，要求他們不得干預香港內部事務。 同一天，香港立法會內務委員會接納政府建議，取消「鬧雙胞」的法案委員會，訂於6月12日恢復二讀辯論。 香港政府接納親北京派的修改建議 图片版权 EPA 香港親北京派立法會議員向政府建議，收窄可移交罪行的範圍，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，也規定只能由一個司法管轄區的「中央機構」向香港提出申請，政府在同一天接納建議。民主派議員批評建議只屬「小修小補」，再次要求政府撤回修訂建議。 香港大律師公會批評，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，會把性罪行、走私武器等嚴重罪行劃到不可移交的範圍。至於只有「中央機構」才可以提出引渡申請的要求，由於香港跟隨北京政府視台灣為中華人民共和國的一部份，台灣哪個機構是「中央機構」成為疑問，香港政府官員無法回答。 英國和加拿大發表聯合聲明 图片版权 Gov.uk 兩國政府在聲明表示，關注修例會對在香港的英國和加拿大公民帶來影響，也會影響香港的商業聲譽，強調修例建議必須經過「最嚴謹」的審議。 香港法律界黑衣遊行 图片版权 Anthony Kwan 香港法律工作者發起遊行，要求香港政府撒回修例。主辦方表示約3000人參加，是香港主權移交以來最大型的類似遊行。 上百萬人遊行反對修例 图片版权 Getty Images 反對修例建議的團體發起第三次遊行，主辦方表示約103萬人參加，香港警察公佈最高峰時有24萬人，兩個數字都是近年遊行人數的新高。遊行結束後有人留守的示威者與警察爆發衝突，19人被捕。全球許多城市同一天都有遊行，支援香港的示威。 香港政府同一天晚上發表聲明，表示尊重市民表達意見的自由，但將會繼續修例工作。親北京的立法會議員回應遊行時指出，一個支持修例的網上聯署收集到約70萬個簽名。 爆發衝突 图片版权 Getty Images 示威者佔領了香港商業區多條主要幹道，與警方爆發衝突，情況與2014年「佔領中環」的情況差不多。警察多次施放催淚彈、橡膠子彈等嘗試驅散示威者。 香港特首林鄭月娥傍晚發聲，形容衝突是「破壞社會安寧、妄願法紀的暴動行為」。 展开阅读

王炳章

王炳章1998年在美国创建中国自由民主党，寻求结束中国一党专政。2002年，他前往越南与当地一些华侨工会领袖见面，之后失踪。

中国警方之后表示，他们在广西发现王炳章的行踪。传媒当时报道他在越南被人带走，带到广西后被正式拘捕。

“人权观察”（Human Rights Watch ） 组织说，王炳章在越南被人“绑架”，他之后被控恐怖主义和为台湾当间谍罪成，被囚终身。台湾当局否认王炳章是他们的间谍。

王炳章的女儿王天安持加拿大护照，多次尝试入境中国探望父亲。她今年获发中国签证，但在杭州机场准备转机到广州时被拒绝入境。

图片版权 Getty Images Image caption 彭明的女儿（图左）和王炳章的女儿（图右）在美国国会一个听聆会手持她们父亲的照片。

彭明

彭明2001年逃到美国成立“中国联邦临时委员会”，争取北京政府结束一党专政，把中国的行政区分变成类似美国的联邦制。

他曾经在中国坐两次牢，2005年，他第二次入狱后，2016年在可疑的情况下去世。人权组织“特赦国际”指出，彭明2004年被诱到缅甸，在当地被绑架，之后带到中国。他被指伪造货币，被判囚终身。

中国当局说，彭明看电视的时候突然跌倒，送到医院后去世，但他的家人不相信官方说法，说官方从来没有为他进行验尸断定死因。