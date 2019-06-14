南海撞船：菲外长抗议中国 为何爆粗口不让外力介入
一艘菲律宾渔船在南海被“中国船只”撞沉后，菲律宾外长洛钦（ Teodoro Locsin）对外来的国际支持置之不理，似乎暗合中国的南海立场：反对外力介入，主张双边解决。
之前报道说，中国船只在南海礼乐滩（Reed Bank）撞击一艘菲律宾渔船，船上22名船员落水漂浮了一段时间后被附近的越南船只救起。中国和菲律宾都声称对礼乐滩拥有主权。
许多人呼吁争取国际支持，菲律宾总统杜特尔特的批评者，参议员丽莎·迪夫洛斯(Risa Hontiveros)呼吁政府从中国召回大使和领事以示抗议。
但菲律宾外长洛钦说，这是“自己的抗争”。后来洛钦在推特上表态爆粗口谴责国际社会，“XXXX国际社会，他们能够被收买，这是我们自己的抗争，最终只有靠自己”。
洛钦周四在推特说，他已经向中国提出了外交抗议。
曾经做过记者的洛钦在2016年因在推特发言中提到“大屠杀”也引起过争议。当时他说：“我认为毒品威胁很大，需要纳粹那样的‘最终解决方案’。我这么认为，没必要搞戒毒治疗。”
“违反国际准则”？
香港《南华早报》报道，菲律宾政界人士将撞船事件形容为一起“相撞逃逸”事件。菲律宾渔民海上被困后，菲律宾外长洛钦已经对中国发出外交抗议。
菲律宾总统的发言人萨尔瓦多·帕内洛也对撞船事故发出谴责。他说，“我们不会容忍让自己受到攻击，受到恐吓，不会成为任何方面的野蛮，不文明和胡作非为行动的受害者。”
据菲律宾的ABS新闻报道，帕内洛还说，菲律宾总统对撞船事件感到“愤怒”。
政治与选举改革研究所常务主任拉蒙·卡赛尔(Ramon Castle)对《南海早报》说，“他们（中国人）不应该把菲律宾船员丢弃不管。”
“世界通行的做法是挽救那些需要帮助的人。他们撞船后却离开。如果真是这样，那么他们就是故意的。"
《纽约时报》引述新加坡的南海问题专家斯托雷(Ian Storey)的话说，如果中国船只有意撞击那艘抛锚的菲律宾船只，那就违反了国际准则。
不过报道说，中国的学者认为没有充分证据表明中国渔船对撞沉事故负有责任，而且他还质疑肇事船只是否属于中国。
中国外交部发言人表示，中国将同菲律宾直接讨论撞船问题。他还说，无论哪方导致撞船，“他们的逃跑都应该受到谴责。”
接受中国的新格局？
南海自然资源丰富，而且是繁忙国际航道。中国，菲律宾，越南，马来西亚，台湾和文莱在南海的部分地区都声称拥有主权。
近年来，中国在南海岛屿进行了规模浩大的填海扩建工程，扩建岛屿上修建了飞机跑道。美国指中国在这些岛屿上建造军事设施，并指责中国在南海高度军事化。
菲律宾向国际法庭提出南海仲裁案后，2016年海牙国际法庭在中国抵制的情况下作出支持菲律宾的仲裁，否定了中国依据所谓“九段线”对南海的主权立场。
同年菲律宾大选，杜特尔特获胜担任总统，随后对前任的对美和对华政策做了重大调整，开始把中国视为战略伙伴，同时疏远传统盟友美国。
杜特尔特担任总统后多次访华，并且获得中国巨额投资和援助的承诺。《纽约时报》报道认为，菲律宾已经接受了中国主宰的新的地区安全格局。
在南海问题上，中国的一贯立场是建立双边磋商机制，反对外部势力介入。菲律宾外长最近就沉船事件向中国抗议，同时反对争取国际支持也符合中国的立场。
但菲律宾政界的批评者认为，此次撞船事件反映出菲律宾主权受到了侵犯。强烈批评杜特尔特的菲律宾参议员丽莎·迪夫洛斯说，“杜特尔特总统继续向中国屈服的做法，已支撑不起我国不断下沉的主权。”