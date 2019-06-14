南海撞船：菲外长抗议中国 为何爆粗口不让外力介入

图片版权 Getty Images Image caption 在菲律宾的独立日（12日）当天，数百名左派示威者谴责了中国对南海大部分的领土主张。但是反对中国的各种团体对是否应该依靠美国来遏制日益强势的中国意见不一。

一艘菲律宾渔船在南海被“中国船只”撞沉后，菲律宾外长洛钦（ Teodoro Locsin）对外来的国际支持置之不理，似乎暗合中国的南海立场：反对外力介入，主张双边解决。

之前报道说，中国船只在南海礼乐滩（Reed Bank）撞击一艘菲律宾渔船，船上22名船员落水漂浮了一段时间后被附近的越南船只救起。中国和菲律宾都声称对礼乐滩拥有主权。

许多人呼吁争取国际支持，菲律宾总统杜特尔特的批评者，参议员丽莎·迪夫洛斯(Risa Hontiveros)呼吁政府从中国召回大使和领事以示抗议。

但菲律宾外长洛钦说，这是“自己的抗争”。后来洛钦在推特上表态爆粗口谴责国际社会，“XXXX国际社会，他们能够被收买，这是我们自己的抗争，最终只有靠自己”。

图片版权 TWITTER/@TEDDYBOYLOCSIN Image caption 菲律宾外长在声明中称：“对于疑似中国渔船及其船员将菲国船员弃之不顾，我们要以最严厉的措词谴责这种懦夫行为。”

洛钦周四在推特说，他已经向中国提出了外交抗议。

曾经做过记者的洛钦在2016年因在推特发言中提到“大屠杀”也引起过争议。当时他说：“我认为毒品威胁很大，需要纳粹那样的‘最终解决方案’。我这么认为，没必要搞戒毒治疗。”

“违反国际准则”？

香港《南华早报》报道，菲律宾政界人士将撞船事件形容为一起“相撞逃逸”事件。菲律宾渔民海上被困后，菲律宾外长洛钦已经对中国发出外交抗议。

菲律宾总统的发言人萨尔瓦多·帕内洛也对撞船事故发出谴责。他说，“我们不会容忍让自己受到攻击，受到恐吓，不会成为任何方面的野蛮，不文明和胡作非为行动的受害者。”

据菲律宾的ABS新闻报道，帕内洛还说，菲律宾总统对撞船事件感到“愤怒”。

政治与选举改革研究所常务主任拉蒙·卡赛尔(Ramon Castle)对《南海早报》说，“他们（中国人）不应该把菲律宾船员丢弃不管。”

“世界通行的做法是挽救那些需要帮助的人。他们撞船后却离开。如果真是这样，那么他们就是故意的。"

《纽约时报》引述新加坡的南海问题专家斯托雷(Ian Storey)的话说，如果中国船只有意撞击那艘抛锚的菲律宾船只，那就违反了国际准则。

不过报道说，中国的学者认为没有充分证据表明中国渔船对撞沉事故负有责任，而且他还质疑肇事船只是否属于中国。

中国外交部发言人表示，中国将同菲律宾直接讨论撞船问题。他还说，无论哪方导致撞船，“他们的逃跑都应该受到谴责。”

图片版权 EPA Image caption 菲律宾总统的杜特尔特修改了前任的对美和对华政策，开始把中国视为战略伙伴，同时疏远了传统盟友美国。图为2017年杜特尔特在宾克拉克空军基地参加中国武器移交仪式。

接受中国的新格局？

南海自然资源丰富，而且是繁忙国际航道。中国，菲律宾，越南，马来西亚，台湾和文莱在南海的部分地区都声称拥有主权。

近年来，中国在南海岛屿进行了规模浩大的填海扩建工程，扩建岛屿上修建了飞机跑道。美国指中国在这些岛屿上建造军事设施，并指责中国在南海高度军事化。

菲律宾向国际法庭提出南海仲裁案后，2016年海牙国际法庭在中国抵制的情况下作出支持菲律宾的仲裁，否定了中国依据所谓“九段线”对南海的主权立场。

图片版权 xinhua Image caption 近年来中国在南海岛屿进行了规模浩大的填海扩建工程，在扩建岛屿上修建了飞机跑道（永暑礁）

同年菲律宾大选，杜特尔特获胜担任总统，随后对前任的对美和对华政策做了重大调整，开始把中国视为战略伙伴，同时疏远传统盟友美国。

杜特尔特担任总统后多次访华，并且获得中国巨额投资和援助的承诺。《纽约时报》报道认为，菲律宾已经接受了中国主宰的新的地区安全格局。

在南海问题上，中国的一贯立场是建立双边磋商机制，反对外部势力介入。菲律宾外长最近就沉船事件向中国抗议，同时反对争取国际支持也符合中国的立场。

但菲律宾政界的批评者认为，此次撞船事件反映出菲律宾主权受到了侵犯。强烈批评杜特尔特的菲律宾参议员丽莎·迪夫洛斯说，“杜特尔特总统继续向中国屈服的做法，已支撑不起我国不断下沉的主权。”