逃犯条例争议：香港政府宣布暂缓修订

图片版权 Getty Images Image caption 香港行政长官林郑月娥在星期六（6月15日）下午三点过出席记者发布会，宣布暂缓修订逃犯条例

香港行政长官林郑月娥在星期六（6月15日）下午三点过在记者发布会上宣布，为回应社会要求，让各方有更多时间讨论修订，宣布“暂缓”对《逃犯条例》的修订，但不会撤回法案。

林郑月娥以在台湾发生的命案为起点，表示修订逃犯条例是为了彰显正义，给予死者家属公正交代。

暂缓修订，但不撤回

她表示修订条例期间，与相关官员已经尽最大努力。但她承认与香港社会解说条例不足，许多市民对条例担心不理解，产生猜忌。

她认为要让社会尽快回复平静，让社会冷静一下，因此宣布暂缓条例。香港政府将全力聆听民意。她对支持她的建制派议员以及市民表达感激，“香港是个民主自由开放的多元社会，”她强调。

她说，她的爱港心不变，香港社会因为此次施政产生矛盾冲击感到抱歉。她有诚意接受批评，加以改进，她将会以谦卑的心与市民继续同行。

考虑到这个台湾社会公开表示绝不接受逃犯条例，她表示这个条例在今年通过的迫切性，已经不存在。不赶在这个立法会会期通过。 但林郑月娥强调，现阶段不可能撤回法案。

她回答BBC记者提问时表示，并非误解条例修订工作，而是需要多一点时间做开放的沟通。林郑月娥强调，特区政府与中央政府的关系是遵从《宪法》以及《基本法》施政，不会有任何违法事情。

对于记者询问她与警方是否需要向示威受伤民众道歉，林郑月娥仅表示她为警方执法被抹黑感到难过。并表示警方依法维持秩序是天经地义。

她又强调，暂缓修例并非挽回个人声誉。

早些时候，林郑月娥周六上午及中午分别在香港礼宾府会见行会成员及全体建制派议员，解释最新决定。香港媒体引述消息人士说，共有30多名建制派议员出席。

图片版权 Reuters Image caption 香港警方指抗议示威人士有危险甚至致命的行动。

香港理工大学助理教授钟剑华告诉BBC中文，港府的暂缓宣示最大因素来自美国扬言考虑将重新修订《香港人权与民主法案》。据他判断，因为在中美贸易战的背景下，为了修订逃犯条例而影响到北京与美国的贸易战略，会是个失误。

他说，“如果将来香港每年都要被美国检视人权甚至关税，是很麻烦的一件事情”。

钟剑华强调，林郑月娥以及北京没有预料美国以及国际的反应如此之大，更低估香港民众的力量，以为这次可以一意孤行，却遇到激烈反弹。钟剑华称特首此次已经失去民心，未来三年执政将会十分困难，有可能循董建华模式，找理由提前下台。

但也有分析指出，特区政府不会屈服，暂缓只是个拖延战术，在反对意见无法如上周完全聚焦修法时，特区政府随时可以再次将条例送交二读。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国驻英大使刘晓明：中央全力支持香港修订《逃犯条例》，并称修例将会通过

林郑月娥宣布暂缓修订逃犯条例的消息，星期六早晨由香港当地媒体传出，香港无线新闻在九点多的新闻中表示，已掌握消息表示逃犯条例修订将暂缓。《星岛日报》星期六也刊出类似讯息，指《逃犯条例》修订触发民众抗争，“事件惊动中央高层介入，中央‘港澳协调小组’组长韩正已经南下与林郑月娥会面，在衡量各种因素后，决定推迟修法”。

事实上，在历经前几天严重的警民冲突后，许多建制派议员也表示暂缓修订的可行性。立法会议员蒋丽芸说，“修例稍为延迟也不坏，然后政府应检讨，为何无威胁的条例会引致市民如此大反弹。”；经民联的林健锋认为，“政府解说确有不足”。

然而，新民党主席叶刘淑仪则表示，此案虽有争议性，但政府暂缓修订将付出更多代价，她并在脸书与网友激辩，认为香港司法制度有极高独立性，她对香港有法治有信心。

图片版权 Reuters Image caption 警方出动共百发催泪弹和橡胶子弹驱散示威者，数量是伞运时期的两倍。

严重警民冲突

香港大批市民6月12日罢工罢课包围立法会抗议修订《逃犯条例》，示威者占领主要干道，与警方爆发冲突，警方使用百发催泪弹和“橡胶子弹”驱散示威者，引起争议。林郑月娥和香港警方称此次示威已演变成有组织的暴动，予以强烈谴责。但发起包围立法会的“民间人权阵线”（民阵）形容，是林郑月娥不撤回草案而令局势升级，批评警方使用过份武力。

香港医院管理局表示，截至13日晚上，共有81名人士因示威冲突受伤送院，其中7名伤者仍需留医，情况稳定，其余人士接受治疗后已出院。

逃犯条例争议

香港政府近月建议修订法例，容许中国大陆、台湾和澳门以个案形式申请把刑事罪行的嫌疑犯从香港引渡到当地受审，引发外界关注有关修订会削弱香港在一国两制下作为独立司法管辖区的地位。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国驻英大使刘晓明：中央从未指示香港修订逃犯条例，但会全力支持。

图片版权 Getty Images Image caption 数千名香港母亲6月15日聚集抗议香港警方动用武力。

林郑月娥称，修例是为了堵塞现行法律的漏洞，让司法机构可以处理香港男子陈同佳去年在台湾涉嫌谋杀女友后返回香港的案件。陈同佳案件引起香港和台湾社会高度关注，但由于两地之间没有引渡协议，台湾政府无法要求香港代为拘捕陈同佳，把他送回台湾受审。

批评人士普遍认为，疑犯被引渡到中国大陆后不可能获得公平的审讯，指在中国大陆的港商会更担心因为触犯一些营商的“潜规则”而被引渡到中国大陆受审。

香港泛民主派议员涂谨申指出，香港与中国大陆一直都有就达成长期移交协议商讨，但至今仍未成事。他认为这是因为“香港与中国大陆的价值、人权的标准不同，所以是签不了”。

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逃离香港、目前人在台湾的书商林荣基公开表示，他在中国大陆被控违法经营书籍售卖罪，如果《逃犯条例》修订获通过，大陆政府可以理直气壮要求把他引渡到当地受审；他又留意到中国大陆政府以醉驾之名控告另一名香港书商桂民海，另外又以避税之名控告中国异见人士兼艺术家艾未未，直言大陆政府会以刑事罪名起诉政治犯。

香港大律师吴霭仪则强调，条例通过后，将摧毁香港法治独立性，香港与中国在法律上的分界将消失。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港多所中学皆有学生在6月12日发起联署罢课。

香港前政务司司长陈方安生接受BBC电台访问称，《逃犯条例》是触发香港民怨爆发的“最后一根稻草”，指出特区和中央政府近年已有多项政治举动引起香港人，特别是年轻世代的不满。她强调，英国有责任确保全面落实《中英联合声明》，在此刻应协助香港人，并说国际社会在香港有不少利益，此次争议不会只是香港人的事。

建制派议员叶刘淑仪则说，受《逃犯条例》影响的人只有少数罪犯，“如果你不犯罪，没有什么好担忧的”。

国际社会反应

继美国国务院对香港修订《逃犯条例》表示严重关切，美国总统特朗普和国会都相继打破沉默。

6月12日，在白宫被记者问到香港的大规模示威时，特朗普表示：“那真的是很大的示威。那真的是一百万人……那是我见过最大的示威。”在记者的追问下，特朗普始终未具体说明美国的立场。“我希望对中国和香港来说，所有事情都能解决。我相信都会解决的。”

美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国“国会除了重新评估香港是否在‘一国两制’框架下有‘足够自治’，别无选择”。她还表示，国会可能继续考虑《香港人权与民主法案》，而后者将重新检视美国和香港的特别关系。

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日的示威，年轻一代是主要参与者。

英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）亦表达关注。她说，香港的罪犯引渡应该遵循《中英联合声明》设定的保障人权和自由的原则。

欧盟外务部门则发布声明说：“过去几天，香港人民行使基本权利，集会自由和平表达意见。这些权利必须获得尊重。”；“此议题相当敏感，对香港及其人民，欧盟和外国公民，以及企业对香港的信心都将有深远的影响，特区政府需谘询公众意见，找寻解决之道。”

你的器材不支持播放多媒体材料 彭定康谈逃犯條例修訂

台湾总统蔡英文在13号召开临时记者会，针对香港《逃犯条例》修订争议表示，条例有侵害人权疑虑、同时也侵犯中华民国的主权，台湾不会接受。蔡英文指出，香港的反送中抗争事件，证明“一国两制是不可行的”，台湾不会接受一国两制。

中国外交部表明支持港府修例，反对损害香港繁荣稳定的行为，并否认计划出动维稳力量到香港。中国驻英国大使刘晓明接受BBC专访说，中央从未指示香港就逃犯条例做出修例，但表示支持。