香港两百万人示威加深台湾对中国的恐惧与不信任

图片版权 NurPhoto/GETTY IMAGES Image caption 上千名台湾人及香港人6月16日在台北声援香港。

香港6月16日主办方称有近200万人（香港警方称经原定路线有33.8万人）上街要求撤回《逃犯条例》，同一天台湾也有上千人聚集在台北声援香港。台湾总统蔡英文等多名政府官员重申反对“一国两制”。

学者分析，香港抗争事件使台湾民众更重视主权，对中国政权的恐惧及不信任度也急剧增加。

对中国政权的不信任

“拒绝一中，反对和平协议！”上千名台湾人及旅居台湾的香港人，6月16日身穿黑衣在台北高呼口号，声援香港的“反送中”示威游行，并谴责港府暴力镇压，要求港府撤回修订《逃犯条例》草案，而不只是暂缓。

他们口号所称的“和平协议”，是台湾国民党主席吴敦义曾经提过，若国民党执政，可能与中国可能签订的《两岸和平协议》。台湾大学学生会长吴奕柔向媒体表示，政党和总统参选人不应该用“一中框架”或“九二共识”，模糊中国侵略台湾的状况。

另外，针对香港特首林郑月娥表示，暂缓修例是因为台湾不接受，蔡英文6月16日回应，守护人民的民主跟自由，是任何领导人的重要任务，否则“说什么都是借口”。6月17日她再次针对香港游行表示，这是香港人民展示追求自由、人权的决心，全世界都关切，台湾也不例外，同样会对民主、自由与人权捍卫到底。

图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文等多名政府官员，重申反对"一国两制"。

台湾与香港一海之隔，从6月9日香港“反送中”游行人数突破百万人后，台湾各媒体机构就陆续派记者赴香港采访，而香港的示威游行人数屡破历史纪录，也多次占据台湾报纸头版。台湾许多新闻从业人员惊呼香港人民的力量，赴香港采访的台湾记者对于大批香港人走上街头也感到惊讶，某台湾电视台黄姓记者向BBC表示：“我很惊讶有那么多人走上街头。”

她认为，这突显出香港人对于港府的失望，或许不仅是《逃犯条例》，还融入高房价及参与“雨伞运动”主要人物遭逮捕等其他因素，让香港人决定站出来。黄姓记者说：“有很多人对警方暴力镇压，有强大谴责。”她透露，感受比台湾更强烈，猜测可能是台湾警察权力没有扩张到不可忍受的地步，所以才没有这么大的反弹。

也有台湾媒体称赞香港示威民众的素质，引述网路画面，指当有救护车经过时，游行人士井然有序地让出道路让救护车通行。

台湾中央研究院社会所副所长陈志柔向BBC中文分析，台湾民众对修例细节可能不了解，但看到香港人上街反对中国对香港的控制，以及渗透及对香港法治的破坏，会增加台湾人对中国的不信任。

他指出，香港事件让台湾人对于国家安全、国家主权更有“警觉”，并说：“民众对北京政府的政治压力会更敏感、更排斥。”并进一步表示，台湾人对于中国的不信任与香港很像，虽然程度有别，但方向一致。“这种恐惧会演变成排斥，然后会逐渐成了像香港所爆发的愤怒。”

陈志柔说，若北京政府对台湾友善并容许台湾的国际空间，不再打压台湾，台湾人民对北京政府的恶感就会减轻，甚至会有好感。他说：“但过去五年，北京并不是这个方向，因此会累积台湾对中国的不信任。”他强调，香港人抗争会让台湾人更确认这样的“不信任”。

台湾中研院社会所中国效应研究小组从2013年起，针对台湾民众对于在两岸交流协商时，“经济利益”和“国家主权”何者比较重要的问卷题目，今年3月调查后出现黄金交叉，国家主权更重要的比例，首度突破经济利益，达到58.3%。

担任该研究小组召集人的陈志柔表示，今年台湾人对于主权的危机感，比太阳花运动前后还强烈，也慢慢对于经济比较没有这么大的幻想。

同声向“一国两制”说不

香港的“反送中”游行，也使得“一国两制”在台湾成为焦点。台湾总统蔡英文过去一周，数度在公开场合拒绝“一国两制”，并强调不是台湾人的选项，台北市长柯文哲称“一国两制”在台湾没有市场，而高雄市长韩国瑜6月15日也在造势场合多次高喊拒绝“一国两制”。

图片版权 Getty Images Image caption 香港的反送中游行，使"一国两制"在台湾成为焦点。

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）6月17日表示，香港抗争再次向台湾人民证明，“一国两制在台湾行不通”，且更强化这件事。

台湾政治大学外交系副教授卢业中向BBC中文表示，香港的状况会使台湾人的心离中国越来越远。他观察，香港“反送中”事件，使台湾人更抗拒“一国两制”。“说好的50年不变，却在20几年间就有如此大的变化。”台湾人看待一国两制，会宛如“包着糖衣的毒药”。

不过，台湾也有质疑香港抗争的声音。立场亲中的政党新党，6月13日举办记者会宣示“挺香港法治、反民粹暴力”，并质疑抗议民众是“反送中”还是“反中”。并称整起事件是太阳花学运在香港复辟，已失控成一场柔性政变，吁台湾各界不应再推波助澜。

新党发言人王炳忠指出，国民党籍前总统马英九曾痛斥“太阳花学运”把台湾害死，如今“太阳花”在香港翻版上演，质疑国民党所有总统参选人立场究竟是什么？他并问，参选人借“反送中”宣称反“一国两制”，那究竟是要“一国一制”，还是“两国”？

台湾陆委会曾在今年3月21日公布一项调查，显示近8成台湾民众不赞成中国“一国两制”主张，8成以上反对中国对台使用武力，更有近9成民众认为台湾的未来及两岸关系发展，应该由台湾2300万人决定。

陈志柔分析，接下来半年是观察北京如何处理台湾、香港及新疆问题的关键。他说：“从共产党内有无在半年内调整对港治理政策，就能看出端倪。”

他认为，中共会对处理两岸关系及国家和社会议题，有所警觉，因为从这次香港的示威游行可以看出，若不让步、有了死伤，事件将扩大就收不了场。他希望，北京可以重新评估，强大的政权如何面对民主法治根基的公民社会，“由上对下，未必能搞定。”

但他强调，中国中央未必会因此反省，但党内可能会有人提出质疑，而调整政策。