图片版权 Getty Images Image caption 电影《八佰》主创人员

近日，上海国际电影节突然取消放映中国抗日战争电影《八佰》，引发公众对中国电影市场尺度再次因政治导向和民间言论左转而收紧的猜测和担忧。

撤映前，一些中国解放军前军官和民间学者曾公开批评， 称该片对国民党抗战做了严重违背历史事实的美化，作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片“很不适宜”。

中国政府多年来一直执行严格的电影审查制度，目前该部电影能否上映仍然是一个未知数。

“因技术原因取消”

中国抗日战争电影《八佰》原定于上周六（6月15日）在上海国际电影节放映，但14日晚，电影官方微博突然发布消息称，放映“因技术原因取消”。

《八佰》由中国导演管虎执导，讲述了中国抗日战争淞沪会战最后一役中，中国国民革命军守在苏州河畔四行仓库，阻击日军的故事。

放映取消后，多名业内人士疑似在微博上隐晦地评论此事。编剧史航发了一张电影《八佰》的海报，配文：“有位导演的胡子，是我们眼看着白的。中国电影的天，也是我们眼看着黑的。”

中国著名电影导演贾樟柯更在微博上发文：“电影事业，不能这么搞。” 此贴在社交媒体上被广泛转发。

《八佰》原定于7月5日在中国上映，但是这次取消放映让许多网友开始担心，该片能否如期上档。

还有许多网友怀疑此事涉及敏感的史实。微博网友“王烈_Eyes”指：“一直在说搞艺术别谈政治，虽然很难，但还是在努力规避，可有什么用呢，你不谈政治，政治会自动找上你。”

美化国民党抗战？

《八佰》取消上海电影节上映前，曾在中国国内遭到一些批评。

6月9日，中国红色文化研究会曾举办电影创作倾向问题学术研讨会。与会人士认为，《八佰》作为庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼片，在国庆节普遍放映，“很不适宜”。

中国红色文化研究会是2012年经中国宣传部和民政部批准成立的官方社会团体， 其主管单位是中国社会科学院。参加研讨会的有军事科学院战略研究部原部长、少将姚有志，解放军原总参谋部宣传部领导、大校王立华，也包括在微博上以左派言论著名的民间学者司马南和空军原中校郭松民等。

根据红色文化网上发布的研讨会纪要，与会人士指出，《八佰》用历史碎片掩盖历史的本质真实，对于国民党的抗战做了严重违背历史事实的美化，并且将士兵保卫青天白日旗的桥段用现代摄影手法和音乐做了充满激情的展示。

与会人士认为，庆祝中华人民共和国成立70周年之际，文艺工作者应该揭示五星红旗的英雄事迹，不应该热烈地渲染国民党青天白日旗的“庄严”和“神圣”，“如果我们那样做，不管是有意还是无意，都会伤害中国人民特别是那些为建立新中国出生入死的老战士的感情、都是对于中华人民共和国的严重亵渎。”

参加会议的左派和军方人士还认为， 中国电影界仍然存在一些乱象，“例如，有的丑化人民军队，有的为帝国主义的文化侵略张目，有的用正剧、英雄史诗的范式表现国民党军的抗战，用‘神剧’、闹剧的范式表现八路军、新四军的抗战...这些问题的严重性已经远远超出文艺的范围。它颠倒历史、误导观众，如果任其泛滥，必将剥夺中国共产党执政的全部历史依据。”

严格的电影审查

近年来，中国一些电影疑因涉及敏感的历史事件而无法在电影节放映或推迟档期。

今年2月，中国导演张艺谋执导的电影《一秒钟》同样因为“技术原因”无法在柏林电影节放映，这部电影讲述的是文化大革命期间的故事。

2018年9月，电影《芳华》在上映前撤档，疑因内容涉及中越战争。11月，电影重新定档，导演冯小刚还在微博上保证没有删减影片。

历史学者、时评人章立凡认为，《八佰》临时取消放映出于政治原因可能性比较大，出于技术原因的说法不具体也不充分。

图片版权 Asian Film Awards Image caption 电影《芳华》在中国大陆票房突破14亿，在香港收获约55万港元。

章立凡表示，由于电影还未上映，无法仔细核实所有细节是否符合史实，但他不认同红色文化研究会会议与会人士“渲染国民党青天白日旗”的说法，“青天白日旗在当时就是代表中国，那时候中共自己的五星红旗也没有出来，历史就是这样”。

取消放映之后，导演管虎还未就此事发声。2017年，管虎在接受外国媒体采访时曾称：“审查不是越来越严格，而是越来越宽松。”

他指：“很多人把责任推到审查身上，但其实根本问题不是审查，而是才能的问题。”

电影学者郝建曾与管虎合作过，他对BBC中文表示，撤映反映出，审查目前仍是制约中国电影最主要的因素。

“在艺术面前，权力横行无忌，”他说，“电影成为主旋律的一种宣传工具，而不是大众娱乐。”