逃犯条例：香港特首道歉也无法解决的政治危机

图片版权 EPA Image caption 周一下午仍然有示威者在立法会大楼外聚集。

香港政局因为《逃犯条例》争议，经历峰回路转的一星期，前一周的百万人游行及警民冲突后，政府没有完全回应诉求，结果周日再发生大规模游行，参加人数增到200万人。

香港政府宣布暂缓修例和道歉，但反对修例的人形容那只是“缓兵之计”，认为政府必须完全撤回方案，行政长官林郑月娥须为争议负责辞职，也要收回以“暴动”定性6月12日的警民冲突。周一（6月17日）下午，仍然有示威者占据立法会大楼外的道路，警方没有介入，只是在现场戒备。

分析认为，林郑月娥是否辞职不是她的决定，决定权在于北京政府，但预计她在剩下两年多的任期内不会有所作为。

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林郑月娥“救不了”建制派议员

香港政府在游行前的周六宣布暂缓《逃犯条例》，但仍然未能平息香港公众的不满。参加周日游行的示威者不满林郑月娥未有全面撤回方案，批评她把6月12日的警民冲突定义为“暴动”，也有人认为她在周六宣布暂缓修例的记者会态度仍然嚣张，要求她为事件负责辞职。

另外，当天一名身穿黄色雨衣的男士在香港市区悬挂反对修例的标语后，堕楼身亡，也是激发市民上街的一个原因。

事件造成林郑月娥与建制派的分裂。香港《苹果日报》引述消息人士指，林郑月娥宣布暂缓立法前与建制派议员会面，向对方道歉，但仍然被建制派议员猛烈批评她“救不了大家”。

香港时事评论员刘锐绍认为，建制派议员会考虑自己在未来选举形势的得与失。他接受BBC中文访问时指出，当北京政府下令不用再支持修例后，这些议员自然“乘势与林郑月娥划清界线”。

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“暂缓”和“撤回”有什么分别？

《逃犯条例》的修订案已经走了部份的过程，包括刊登在香港政府宪报、在立法会首读和开始二读等。如果政府只是“暂缓”议案，政府可以在这些基础上，随时继续推动修法。

林郑月娥在周六（6月15日）的记者会指出，“暂缓”方案后，她会收集意见，之后汇报给立法会一个委员会才进行下一步工作。

如果撤回方案，表示香港政府要再次推动修法，就必须把刊登宪报、首读等步骤重新再做。

对林郑月娥能力的“严重怀疑”

路透社早前引述消息指，北京政府经过争议后对林郑月娥的能力有“严重怀疑”。

《逃犯条例》争议影响林郑月娥与北京的关系，特别是这项条例触动了北京在两岸关系以及中美贸易谈判的部署。

美国、台湾等政府先后就争议发声。台湾总统蔡英文以及多个台湾政客都表态，“一国两制不可接受”。

美国有议员提出要重新考虑香港关系法，美国国务卿蓬佩奥表示，总统特朗普6月稍后在日本出席二十国集团峰会时，将会与中国国家主席习近平提出香港人权问题。

修例在北京眼中，已经不再单纯是香港或是中港两地的事。

刘锐绍认为，林郑月娥的去留不是她能够决定，而是取决于北京政府。“但是林郑月娥成为北京的代罪羔羊这个现实，已经是无可置疑。”

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之后发展如何？

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华接受BBC中文访问时形容，林郑月娥“已经失去香港人的信任”，市民对她“傲慢”的态度也十分不满。

“大律师公会约她见面，她拒绝；民主派议员要求跟她商谈，她也拒绝见面；外国政府机构提出质疑，她批评对方人云亦云。”

早前，外界预计在亲北京派立法会议员和北京驻港官员支持下，虽然面对香港社会巨大反响，修订案仍会获得足够票数通过，钟剑华认为这是问题所在。

“我觉得一个越是受到政府、中联办可以控制的体制，越容易令领导人出错，因为已经没有任何事可以制衡他。出现问题的机会也更大。”

他认为，北京未必愿意放弃家长式的思维，也不断有很多人误导北京政府，同一时间北京政府也乐于利用这些人达到它想要的目的。“香港会被这种做法推进一个不断向坏处发展的螺旋。”

刘锐绍也认为，香港政府不会从这次事件汲取任何教训，因为它也没有在之前的危机学会任何事。“只要它大权在握、驾驭一切这个文化不变，任何具体意见他们都不会听进去。”