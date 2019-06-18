逃犯条例争议：香港特首亲自道歉但不提撤回

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥早前已经透过声明，就修订《逃犯条例》带来的争议致歉，但反对修例的人士要求她亲身道歉。

香港行政长官林郑月娥会见传媒，向香港市民就修订《逃犯条例》争议引起的社会矛盾“诚挚道歉”，但没有提及正式收回修例建议。

她周二（6月18日）出席记者会时说，她没有说过6月12日在金钟参加公众集会的人士是“暴徒”，她对警务处处长卢伟聪的相关说法也没有补充。

卢伟聪周一（6月17日）改变日前以“暴动”形容金钟警民冲突的说法。他指“暴动”的说法是当天有一小部份人的行为怀疑犯了暴动罪，“没有说整个事件是暴动”，大部份人都是和平示威。

对于台湾杀人案，林郑月娥没有直接回应有没有其他方法可以把嫌疑犯移送到台湾受审，只表示“很遗憾”政府不能以原本修例可以提供的法律基础处理这个事情。

“完全没有”重新提出修例时间表

林郑月娥重申，香港政府已经停止《逃犯条例》的修例工作，如果未能解决社会矛盾，她不会重启修例工作。她说她将会更加努力，重建市民对她个人和政府的信心。

她没有直接回应BBC有关她为何不辞职和正式撤回修例建议的问题，强调政府暂缓修例的做法已经回应市民诉求。她说，现届立法会的任期将于明年7月结束， 如果《逃犯条例》修订案到那个时候仍然未获得通过，就会自动失效，政府会接受这个现实。

图片版权 Reuters Image caption 香港警方指抗议示威人士有危险甚至致命的行动。

有记者问她金钟警民冲突中是否会有人被控暴动罪，她回应指相关检控工作会交给警务处等执法机关处理。但她认为最重要的是警务处处长已经澄清，只在6月12日当天冲突现场附近、没有参加暴力的示威人士不用担心会否被控暴动。

林郑月娥表示，她知道年青人希望有一个懂得聆听的特首，这次事件令她知道要“做得更好”，希望香港尽快修补社会裂痕。

“暂缓”、“撤回”之争

林郑月娥上周召开记者会，宣布“暂缓”方案，而拒绝完全撒回方案，令反对《逃犯条例》修订的人士不满。

BBC中文访问多名参加周日（6月16日）近200万人游行的人士，他们大多都说林郑月娥拒绝完全收回修订方案，是激发他们再次游行的其中一个原因。

香港政府当天发出声明，指林郑月娥由于政府工作的不足，令香港出现很大的矛盾，为此向市民致歉，这同样令反对修例的人士不满，要求她亲身道歉。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港行政长官林郑月娥：暂缓修订《逃犯条例》

“暂缓”和“撤回”有什么分别？

《逃犯条例》的修订案已经走了部份的过程，包括刊登在香港政府宪报、在立法会首读和开始二读等。如果政府只是“暂缓”议案，政府可以在这些基础上，随时继续推动修法。

林郑月娥指出，“暂缓”方案后，她会收集意见，之后汇报给立法会一个委员会才进行下一步工作，但多次强调没有计划在什么时候重推。

如果撤回方案，表示香港政府要再次推动修法，就必须把刊登宪报、首读等步骤重新再做。

你的器材不支持播放多媒体材料 逃犯条例：示威者讲述再度上街原因

“从普罗民众变成异见者”

香港媒体报道，一些留守在立法会大楼外的示威者收看林郑月娥记者会直播时，多次发出嘘声。

这次林郑月娥的记者会仍然没有回应反对修例人士的一些要求，包括她请辞、和香港政府要把6月12日发生的警民冲突称为“暴动”的定性收回。林郑月娥当天晚上发表声明，形容冲突是“公然、有组织地发动暴动”。

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日的示威，年轻一代是主要参与者。

香港行政会议召集人陈智思在冲突后一天指出，他相信只有少数示威者“暴动”。

警务处处长卢伟聪透露，警方就金钟的警民冲突拘捕了32人，其中5人与暴动罪相关。举行周日游行的民间人权阵线批评卢伟聪没有撤回“暴动”的定性，要求对方辞职。

“雨伞运动”领导者之一黄之锋周一刑满出狱，随即加入反对修订《逃犯条例》的抗议行动。他当天接受BBC访问时表示，香港警方使用武力攻击示威者的时候就显示，政府和政权将一整个世代的市民，“从普罗民众变成了异见者”。