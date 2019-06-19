香港人移民台湾升温： 政治氛围与高房价压力下的出走

图片版权 Getty Images Image caption 今年一到四月则有400香港人移民台湾，比去年同期增加四成。学者分析，移民门槛、政治氛围、社会动荡和生活压力是主因。

港澳居民移民台湾有上升趋势，仅2018年有1267名港澳居民取得台湾身分证，是10年前的近一倍。今年一到四月则有400香港人移民台湾，比去年同期增加四成。学者分析，移民门槛、政治氛围、社会动荡和生活压力是主因。

港人移民台湾成趋势

“爆炸性成长！”专门办理移民台湾的香港公司负责人，如此形容过去两个月，咨询移民台湾的人数。

该公司负责人林耀宗向BBC中文表示，2014年下半年雨伞运动期间，有一波移民台湾的热潮，直到特首林郑月娥2017年3月当选后才减退。不过，过去两个月，咨询热度又上升，他认为与台港两地对《逃犯条例》修订的抗议情绪和示威活动有关。

图片版权 L&K HOLDINGS Image caption 香港街头的台湾移民讲座海报。

他表示，过去几周“反送中”示威游行，促使原本就计划移民台湾的香港人提早办理。5月和6月所办理的移民台湾说明会，报名人数比起4月增加一倍，各有300人参加。

林耀宗分析，台湾地理位置与香港接近，都是华人文化因此生活不会有太大改变，加上物价、房价，移民门槛低等因素，使香港人选择移民地区时会考量台湾。他透露，有人从没去过台湾，第一次去就是移民。

香港中文大学今年初的一项调查显示，有34%的受访者计划移民或移居外地，原因是不满香港政治争议多、社会撕裂严重，以及对居住和生活环境不满。热门的移民地点，台湾排名第三，仅次于加拿大和澳洲。

据台湾移民局统计，2018年有1267名港澳居民移民台湾，与2014年的697人相比，增加了将近一倍。而从2016年开始，每年移民台湾的香港人都突破千人，人数保持稳定。

港澳居民移民台灣人數

在台生活多年的香港人、专栏作家温朗东认为，高房价及生活压力大仍是香港人近年决定移民的主因，而台湾移民门槛相对其他国家低，房价高和居住空间一直被限缩。他说：“若把香港房子卖掉到台湾置产，对退休族而言是一个好的选择。”

台湾移民法例规定，港澳人士在台湾投资600万新台币（约152万港元），即可获得台湾的居留证，在出境不超过30天的前题下，住满一年则能申请入籍台湾。

政治氛围影响移民人数

不过温朗东观察，政治氛围也是导致香港人想移民台湾的原因。他向BBC中文表示，比起政治，大部分的香港人比较重视经济，但是近期大规模的社会运动，人民被迫面对“一国两制”下，生活更加困难的现实，有部分的人会想离开香港。

他进一步指出，上世纪80年代，香港是华人世界里最自由开放的地方，但如今只有台湾拥有相对彻底的民主自由环境。 温朗东说：“香港人在台湾找到过去的香港，可能是种怀旧情怀。”

长期研究人口与生育问题的台湾中央研究院研究员杨文山也指出，社会运动和政治情势会直接影响人们移民的意愿。

杨说，台湾和香港这几年政治治理上的差异，使香港人偏好台湾的政治氛围，喜欢台湾的社会气氛而想住在台湾。他透露，有香港中文大学的教授宁愿降薪，也要移民台湾。

图片版权 Anthony Kwan Image caption 6月9日香港抗议逃犯条例游行，数以十万计市民走上街头。

今年4月25日到台湾的香港铜锣湾书店前店长林荣基，就希望留在台湾，他曾向媒体表示，离开香港迁居到台，让他很安心，不用担心被任意逮捕。由于他仍被大陆警方通缉，他担心逃犯条例若通过，他会被送回中国审理。

林耀宗观察，2014年香港爆发雨伞运动后触发移民热潮， 如今“反送中”示威再次引发香港人想要移民的欲望，且主要是年轻人。

香港各院校60名学者组成的“学术自由学者联盟”，委托港大民意研究计划，就《逃犯条例》修订做民意调查，六月初公布结果，其中被问到若港人会被引渡到内地受审，若有机会，46%受访者表示打算移民，46%同意会有更大可能把部分资产转移海外。

生育率过低和吸引人才的优惠政策

杨文山分析，欧美国家移民政策紧缩也是促使香港人选择移民台湾的原因之一。澳大利亚、美国和英国也都对移民采取紧缩态度。他指出，台湾、韩国及日本面临生育率低问题，因此不得敞开国门，吸引专业人才和有意移民人士。台湾对于香港而言，文化、饮食、语言相近，当然会成为首选。

图片版权 Getty Images Image caption 香港（图右）与台湾（图左）的往来一向密切。

台湾移民署曾在去年底表示，港澳居民投资移民来台方式以及相关居留、定居部分，相较其他国家宽松，并曾分析台湾吸引香港人移民的主因为居住空间宽敞，物价低廉，交通便利生活饮食习惯相近；另外，医疗水准、教育体制健全及能享有健康保险等也增加吸引力。

台湾媒体曾报导，过去30年里，香港有三波移民海外潮：1989年大陆天安门事件后五年，约有30万名香港人移民海外，第二波是1997年香港回归前，当时首选目的地是英国和加拿大，第三波则是2010年之后。

不过其实香港人移民海外人数正逐年减少，根据香港保安局统计，2017年香港居民移民外国人数为6500人，比2016年少了1100人。但因为香港居民离境时，不需向政府申报出国目的，所以香港政府并未有香港人移民外国的直接统计数字。只能根据香港人申请无犯罪纪录证明书的数字和其他相关资料，估算港人移民外国的人数。