中美贸易战：美国智库舆论出现“反战”声音

图片版权 Getty Images Image caption 美国前国防部副部长罗伯特·沃克认为中国人民解放军正在追赶美国军队，二十年后美军可能会落后

1990年代初苏联解体后，中美苏三角战略关系失去平衡，但是美中贸易和投资迅猛发展令双方领导人认识到避免冲突的共同利益。数十年来美国和中国两国的经济联系成为双边关系的重要组成，被中国专家形容为中美关系的“压舱石”。

贸易战的爆发似乎已经动摇了这一维系美中关系长期平衡的压舱石。

美国《国家利益》杂志报道说，特朗普上台后改变了美中关系中经济关系部分的走向。特朗普表示，要通过经济战鼓励中国放弃不公平的贸易政策，创造公平竞争的条件。特朗普的说辞甚至争取到了国内自由贸易支持者的认同，他们被说服关税战是短期阵痛。许多人希望最后能迫使北京让步，恢复国际商贸秩序。

不过，随着贸易战的不断升级，以及美中关系开始从一些基本层面彻底脱钩的迹象显现，这些希望能迅速看到贸易战胜利的人们似乎感到失望，对特朗普必胜的信念也似乎有所动摇。因为他们开始意识到，一旦美中关系彻底破裂或脱钩可能带来的对世界秩序的巨大冲击波。

全球衰退的悬崖危言

特朗普说，大阪峰会后就额外关税作出最后决定。特朗普何去何从将可能对中美关系产生深远影响。

特朗普威胁要对所有中国产品施加25%关税。这不但意味着来自中国的进口将更昂贵，更意味着美中关系转变可能已经不可逆转临界点，潜在后果远超消费价格。

有评论把目前的中美贸易战形容为特朗普和习近平在悬崖上相争不下，加上其他因素，中美贸易战有导致全球在2020进入经济衰退的危险。

图片版权 xinhua Image caption 美国国防研究报告说，中国对美国采取了美国在旧冷战中对付苏联的手段，以其人之道还治其人之身。（红场阅兵）

美国经济学者鲁比尼（Nouriel Roubini）6月18日在《澳洲金融评论》撰文列出10个能够引发2020年美国和全球经济衰退的潜在因素，其中很多因素涉及美国，美国同中国，美国和其他国家的贸易战，还有限制移民，外国直接投资，技术转让等因素也可能影响到全球供应链，从而加剧了滞胀威胁（慢增长伴随着通胀）。

鲁比尼认为，特朗普和习近平都清楚，避免全球经济危机符合两国的利益，所以他们有尽快找到解决办法的动力。

然而，双方目前仍在国内鼓励民族主义舆论，采取针锋相对措施。似乎两人都认为，如果在新冷战中谁先"眨眼"退让，就会损害各自国家长期经济利益和国家安全。

鲁比尼认为，即使他们同意重新开始谈判，要达成全面协议能够解决双方的多点争议，仍然需要很长时间。

《国家利益》杂志报道说，特朗普应同中国达成协议，否则就来不及了。把北京当作靶子，描绘成怪物，这样的结果就是美国人会变得更贫穷和更加不安全。

分析认为，问题是如果他们都相信对方会先退让，那么发生灾难性冲突的风险就很高。

美国舆论反战声音

美国政治学者哈里斯（Peter Harris）在《国家利益》杂志撰文说，同中国打新冷战时错误的，现在从边缘退回，恢复破裂的双边关系还为时不晚。太平洋两岸的领导人都希望和平共处，经济合作这种努力的基石。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普和习近平决定在20国峰会期间见面，但分析认为，即使他们同意重新开始谈判，要达成一个全面协议能够解决双方的多点争议，仍然需要很长时间。

随着贸易战继续，华盛顿反中国言论愈演愈烈，北京的强硬派也提高对美国的指责声浪，说美国意在遏制中国的崛起。新华社评论说，美国挥舞关税大棒大棒是醉翁之意不在酒，在于遏制中国，在于搅乱中国的发展。

《国家利益》报道说，随着对抗继续，华盛顿就越难让北京相信这不是冷战式的对抗，美国没有“遏制”中国的意图。毕竟美国在军事领域已经越来越明确地表示要遏制中国崛起。

早在奥巴马担任总统的时候，美国就表明了重心向亚太倾斜，在亚太地区部署军力的意图。只不过当时的"再平衡"战略和国防部的"抵消战略"都没有得到奥巴马政府应有的支持。

美国前国防部副部长沃克（Robert Work）认为中国人民解放军正在追赶美国军队，二十年后美军可能会落后。他认为奥巴马政府没有足够重视针对中国崛起的军事战略。《华盛顿邮报》报道引述他的话说“我们正努力传达更多的紧迫感，我们不能在无所作为。我们正在一天天地落后。”

最近在沃克主持了一个防务研究并公布了报告。认为，中国对美国采取了在旧冷战中美国对付苏联的手段，以其人之道还治其人之身。研究认为，中国比美国在冷战中的对手苏联更可怕，中国军队到2049年能取得主宰能力。

美国百年未遇的对手

在旧冷战中，美国通过经济力量和技术发展抵消苏联的常规军事能力。报告认为，过去的苏联从来没有能够同美国的技术优势一争高下的能力，但现在中国就未必就没有这样的能力。

Image caption 北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）呼吁美国和欧洲对中国采取更强硬立场，并共同找到对付中国的最好办法。

中国企图在军事和技术上追赶，并且最终超越美国。中国执行“蓄意，耐心，而且有强大资源为后盾的抵消（美国）军事技术的策略”可能战胜美国。新研究报告说，北京有意志力和能力采取美国当初对苏联的手段对付美国，如果美国希望保持竞争力，必须要调整策略。

中国是美国百年未遇的对手，因为在过去一百多年的历史中，没有哪个美国的对手获得过中国的经济体量，从来没有一个对手有过接近美国GDP一半的经济规模。

中国被认为在今后10年左右时间内可能超越美国成为世界最大的经济体。在目前的中美贸易战中，华盛顿指责中国采用不公平手段发展经济，并且开始采取措施限制中国的技术崛起，许多分析认为新的科技冷战呼之欲出，还有观点认为美中会进入全面冷战。

警惕中国崛起和威胁的舆论一直被中国斥为“冷战思维”。中国媒体评论说，美国“赢”了过去的冷战，令美国决策者很难放弃冷战思维，现在美国在国家竞争中感到力不从心，加强了决策者的"零和"和对抗性的思维。

《澳洲人》6 月19日刊登了北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）的文章说，西方"七国集团"应该在8月举行的峰会上讨论对中国的政策，达成协议。拉斯穆森呼吁美国和欧洲对中国采取更强硬立场，并共同找到对付中国的最好办法。