图片版权 Xinhua Image caption 2019年1月，金正恩第四次访问中国，与习近平会面。2月，他经过中国到越南与美国总统特朗普第二次高峰会。

中美贸易战日趋升级扩大背景下，20国集团峰会即将在日本召开之前，中国突然宣布最高领导人习近平将在6月20日至21日访问朝鲜。

这是习近平上任以来第一次，也是中国党政最高领导人14年来首次走访朝鲜。中共党报《人民日报》的微博帐号侠客岛，似乎也认同这一访问的不同寻常，称这是“特殊的时间节点”。

本次习近平访问朝鲜，官方目的之一是纪念两国关系70年。然而在过去70年中，这段被称为“献血凝成的友谊”曾有相当长的冷淡不合。

中朝密集互访创纪录

图片版权 Getty Images Image caption 中朝友谊桥，又名鸭绿江大桥，是连接中国和朝鲜的重要通道。

中国官方在宣传习近平此次访问朝鲜的消息时，一再强调在2018年3月到2019年1月短短10个月之间金正恩的四次中国之行，同时也希望让外界知道，金正恩的这四次中国行与美国的关系。

的确，金正恩如此密集地到中国访问，在朝鲜祖孙三代领导人历史上是史无前例的。而每一次他到中国，都发生在他重大国际亮相的前后。

2018年3月25-28 日，金正恩访问北京会晤习近平；2018年4月27日金正恩在板门店会晤韩国总统文在寅，签署《板门店宣言》；

2018年5月7-8日，金正恩飞抵大连，会晤习近平；2018年6月12日金正恩乘搭中国一架专机去新加坡与美国总统特朗普举行历史性的峰会；

2018年6月19日-20日，金正恩第三次前往北京再次会晤习近平；三个月内三次访华，被习近平称为是中朝关系发展新篇章。

2019年1月7日-10日，金正恩第四次访问北京。2019年2月27-28日，金正恩乘搭火车穿越大半个中国抵达越南与美国总统特朗普第二次高峰会，结果峰会提前结束没有达成任何协议。

对于金正恩2018年3月第一次访华，习近平曾如此表述：这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

而此前，金正恩与韩国和美国曾紧密互动，中国一度被认为在朝鲜半岛问题上“边缘化”、失去了话语权。

朝鲜核危机

图片版权 Getty Images Image caption 2006年，金正日访问北京与胡锦涛握手。

中国方面没有具体透露金正恩的战略选择是放弃核计划还是与中国重修旧好，或者两者都有，但金正恩访问中国之后，4月与韩国总统文在寅签署的《板门店宣言》，承诺“通过完全弃核实现半岛无核化”。6月，金正恩与特朗普举行第一次峰会之后，再次重申对“朝鲜半岛完全无核化”的承诺。

朝鲜果真全面弃核，的确是金正恩对祖孙三代人共同努力奋斗目标的放弃。核问题，也是造成朝鲜与中国在过去14年间关系日益冷漠的重要原因。

2005年，中国时任最高领导人胡锦涛访问朝鲜。这是习近平之前的中国领导人最后一次出访朝鲜。

2006年10月，金正恩父亲金正日当政时期，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验。

为了解决朝鲜核危机，中国曾积极促成包括美国、俄罗斯、日本、韩国以及中国和朝鲜参加的六方会谈，然而这一会谈架构自2003年开始经过六轮会谈，朝鲜在2009年退出，以失败告终。

朝鲜的核计划，招致联合国安理会一而再再而三的制裁。而中国作为有一票否决权的联合国常任理事国，对朝鲜的态度也越来越强硬。

中国官员们在媒体上公开承认，2006年、2009年中国在联合国对朝鲜制裁决议问题上，虽然也投了赞成票，但总是“通过中国的努力，已经把决议中的牙齿基本上给拔掉了”。因此，国际社会长期批评中国包庇朝鲜，也并非言过其实。

2016年3月，中国赞成联合国安理会通过了20年来最严厉的对朝鲜制裁措施，中国方面解释说，这是为了显示中国作为联合国安理会常任理事国的身份以及营造负责任的大国形象。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜首都平壤， 第一代领导人金日成和第二代领导人金正日的铜像。

此后，中国和朝鲜官方媒体开始隔空论战，罕见地刊登批评对方的文章，将彼此之间的矛盾公开化。

中共党报《环球时报》发表文章说，拥核的朝鲜“陷入了一种非理性思维”，“平壤没有理解中国外交大格局下'国家利益'的含义，也不理解中国东北三省对污染风险的关切程度”。

朝鲜中央通讯社的评论强调朝鲜在过去70多年一直站在反美斗争的第一线，“保障了中国内陆的和平和安全，中国应坦率承认朝鲜的贡献，对朝鲜说声谢谢”，同时警告说，“动摇中朝关系基础的鲁莽行动将导致严重后果，中国对此要深思熟虑。”

中朝官方媒体上的唇枪舌剑以及中国社交媒体上网民对朝鲜的不满情绪，到2017年堪称鼎沸之势。

而这一切，至金正恩2018年3月访问中国后烟消云散。

中韩建交冰冻与重修旧好

但这其实并不是朝鲜与中国之间第一次重修旧好。上一次中朝关系冰冻期，出现在1992年前后，当时中国决定与朝鲜的敌对方韩国建交。

自从1950年代朝鲜战争结束后，中韩在长达几十年的时间里，一直处于敌对状态。中国领导人曾经多次在公开场合表示，不会和韩国建立任何关系。

然而，中韩之间的不相往来，从1980年代初开始松动，中国甚至在1988年派遣体育代表团参加在首尔举行的奥运会。1991年，作为联合国安理会常任理事国的中国，支持朝鲜和韩国同时加入联合国，为1992年中国与韩国正式建交奠定了基础。

1992年中韩建交后，中朝关系转入冷淡期。这段时间，中朝之间关系相当疏远，直到2001年9月，中共领导人江泽民访问朝鲜，双方关系才算恢复正常。而江泽民的这次对朝鲜访问，距离他1990年的第一次访问已经相隔了11年。

在中朝关系的这个冷淡期，朝鲜最高领导人金正日对中国的访问也仅两次，一次在2000年5月，另一次在2001年1月，都是秘而不宣的非正式访问。

这与金正恩的祖父，朝鲜第一代最高领导人金日成在位期间对中国的频繁访问相比，两国关系转入平淡显而易见。

本次习近平在出访朝鲜之前发表署名文章，承诺“中方愿意和朝鲜同志携手努力，共谋实现地区长治久安的大计。”

习近平本次访问朝鲜之后，将到日本大阪出席20国集团峰会，其间将与美国总统特朗普举行会谈。而特朗普在20国集团峰会之后，将访问韩国。

中国与美国最高领导人相继访问朝鲜半岛，在中美贸易战日益扩大和升级的背景下，难免让外界的分析人士得出结论：中国与美国的贸易战、朝鲜与美国的废核分歧，让中国与朝鲜又一次摒弃前嫌，继续“唇齿相依”。