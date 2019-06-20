习近平访问朝鲜 与金正恩要谈什么？

图片版权 AFP Image caption 这是习近平与金正恩之间第五次举行会谈。在过去不到一年的时间里，二人在中国进行过四次会见，但此次为二人首次在朝鲜举行领导人会谈。

当地时间6月20日上午11时40分许，习近平抵达朝鲜首都平壤，第一次以中国最高领导人身份对朝鲜进行国事访问。

这也是2005年胡锦涛访问朝鲜以来，首次有中国最高领导人到访朝鲜。今年正值中朝两国建交70周年，在中美贸易战与朝美会谈双双陷入僵局之际，这次访问尤其引人关注。

习近平会在朝鲜做什么？

与其前任胡锦涛与江泽民的访问相比，习近平这次行程稍显短促，为时两天。

官方新华社报道称，金正恩与夫人李雪主在平壤顺安机场迎接习近平一行到来。同时在场的还有数万名朝鲜群众，他们排列整齐，挥动花束，高喊口号。

可以预见的是，习近平此次在朝鲜会受到最高礼遇接待。新华社称，习近平在平壤与金正恩同乘敞篷车前往锦绣山太阳宫广场，与夫人彭丽媛在金正恩及李雪主的陪同下接受朝鲜党政领导干部及平壤市民代表致敬。这是外国领导人首次在锦绣山太阳宫广场接受欢迎。新华社表示，这充分体现了“东道主的热情和敬意”。

中国中共中央对外联络部此前表示，习近平将在访问期间与金正恩举行会见会谈，并参加参观中朝友谊塔等活动。韩联社报道称，今日会谈后朝鲜将为习近平举行欢迎晚宴，之后两国领导人将观看团体操表演。

习金会要谈什么？

图片版权 Getty Images Image caption 习近平此次在朝鲜会受到最高礼遇接待。图为6月19日平壤街头的中朝国旗装饰。

中国央视表示，当地时间20日下午，习近平与金正恩举行会谈。这是习近平与金正恩之间第五次举行会谈。在过去不到一年的时间里，二人在中国进行过四次会见。

中联部部长宋涛此前表示，这次习金会谈会涉及朝鲜半岛形势及各自国内发展情况，二人将“回顾总结过去70年两国关系发展进程，就新时代中朝关系发展深入交换意见，引领两国关系未来方向”。

朝鲜去核进程及朝美领导人河内峰会的破裂将是二人无法回避的话题，不少专家认为，习近平可能希望了解河内峰会内幕，以及是否有新办法可以推动谈判继续。

此次习近平随访官员包括中共中央办公厅主任丁薛祥、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外交部部长王毅以及发改委主任何立峰。韩国《朝鲜日报》称，何立峰的加入可能意味二人会谈会涉及今后中朝经济合作方案。

此次行前习近平在朝鲜党报《劳动新闻》发表署名文章表示，中国“坚定支持”金正恩带领朝鲜党和人民集中精力发展经济的新战略路线，且高兴看到半岛“和平对话的大势已经形成”，将与朝鲜加强沟通与合作。

中朝相互需要

下周28-29日期间，习近平将出席在日本举行的G20峰会，并与美国总统特朗普举行会谈，而特朗普也将在下周访问韩国。分析人士认为，习近平在这个时机访问朝鲜的象征意义大于实质内容，双方可能像4月金正恩与普京会谈一样，不发表联合公报。

清华-卡内基全球政策中心朝鲜专家赵通表示，鉴于中朝之间没有足够的相互信任，此次会谈或许不会有任何实质性讨论。

G20峰会上，习近平与特朗普预计将就中美贸易协定展开会谈，此时习近平访问朝鲜，是中国向美国展示其在朝鲜半岛影响力的一次重要机会，无疑会为中国增加谈判砝码。而对于朝鲜来说，习近平的访问对打破朝美僵局十分重要。法新社援引韩国庆南大学教授林乙出表示，这次习金会可以向美国展示朝鲜有中国做后盾，向美国传递停止极限施压的信息。

在习近平访朝前夕，中俄两国于18日共同搁置美国在联合国安理会上要求各国停止对朝鲜出口成品油的提议。联合国对朝制裁议案要求，各国每年对朝成品油出口上限为50万桶，上周美国表示，朝鲜今年从海上进口石油已超配额，要求安理会发布“立即禁止”决议。19日中国外交部发言人陆慷表示，执行制裁是安理会决议的要求，推动政治解决也是安理会决议的要求，二者不可偏废，不可相互替代，不可只选其一。