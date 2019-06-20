华为在英国命运仍未卜 美国再祭间谍指称强力施压

图片版权 Huawei Image caption 英国首相特雷莎梅力主允许中国电信巨头华为帮助建设英国5G网络的"非核心"部分，不过最后的决定要有特雷莎梅的继任者来做。

英媒报道说，中国电讯巨头华为在英国减价推出P20 Pro智能手机，去年列入世界最好手机的P20 Pro单机售价只有499英镑，消费者节省了300英镑。

自从美国将华为列入黑名单以来，华为受到诸如谷歌等美国公司的断供。这意味着华卫手机可能不久就不能更新使用的安卓系统，甚至将完全不能使用安卓系统。

尽管初期市场迹象显示，华为在英国的手机销量已经骤减，美国官方对华为的追打仍未放松。

英国《每日电讯报》报道说，美国主管网络安全和国际通讯政策的助理副国务卿斯特雷耶（Robert Strayer）在伦敦警告说，中国可能把华为当作“窃取个人信息或知识产权，从事间谍活动”的大门。

图片版权 Reuters Image caption 助理副国务卿斯特雷耶警告：中国可能把华为当作"窃取个人信息或知识产权，从事间谍活动"的大门。

华为：窃取情报的大门？

由英国新保守派智库亨利·杰克逊协会（Henry Jackson Society）在议会中组织的会议上，斯特雷耶说，“我认为在伦敦市的所有手机用户，如果他们都是用华为（网络），就值得担忧，那样我们所有的手机通话都能被监听。”

外交事务委员会的保守党议员希利（Bob Seely）说，“这些电话可能被不该听的人听到。”

斯特雷耶也提到隐私问题，他说这是能够获取海量数据的途径。他还说“世界广为流传着腐败和贿赂消息”，这都涉及华为。

华为公司的发言人说，“我们反对美国今天在伦敦所作的最新一轮的毫无根据的指称。华为诗歌独立的私营公司，在30年的运营中从未涉及任何一起严重的网络安全事故。”

图片版权 Getty Images Image caption 美国官员说：“我认为在伦敦市的所有手机用户，如果他们都是用华为（网络），就值得担忧，那样我们所有的手机通话都能被监听。"

华为公司说，“美国助理副国务卿斯特雷耶在没有给出任何证据的情况下，仅凭人云亦云就说要终止华为公司在英国长达18年的业务活动。我们不会偏离我们的目标，会集中精力为欧洲各地的运营商开发世界领先的5G产品。”

英国政商界多次被警告

英国首相特蕾莎·梅力主允许华为帮助建设英国5G网络的“非核心”部分，不过最后的决定要有她的继任者来做。

梅首相职务不久将由党内产生的继任者接替。此前特雷莎梅主持的国家安全委员会会议作出允许华为有限参与英国5G网络建设的决定。

尽管美国官员一直提醒英国政府和电讯公司，强调华为公司的安全威胁，反对英国在5G网络中使用华为的设备，但当时梅首相并没有完全听从美国的建议。

4月份，美国助理副国务卿斯特雷耶就召集沃达丰、英国电讯（BT）和西班牙电话公司下属的O2等公司去美国使馆参加闭门会议，对这些运营公司表达了美国的看法，即认为中国利用华为设备搜集情报。

当时斯特雷耶说，如果英国允许中国华为技术进入5G网络，那美国会重新评估同英国的情报分享合作。