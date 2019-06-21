图片版权 Xinhua Image caption 6月20日晚，习近平与金正恩在平壤观看大型团体操和艺术演出。

在平壤接受金正恩及朝鲜人民献上的极高礼遇之后，习近平两天的访问行程在6月21日画上了句号。

21日习近平在参谒中朝友谊塔后启程返回中国。为期两天的行程中，他接受了数十万朝鲜民众的夹道欢迎，与金正恩进行会谈，还观看了朝鲜特意为他创作的大型集体演出。韩国媒体称，朝鲜为习近平准备的是“最高礼遇”。

习近平称，自己此次访朝是为“巩固中朝友谊，推动朝鲜半岛问题政治解决进程”。有专家向BBC中文表示，在中朝两国都面临与美国对话陷入僵局的背景下，这场访问虽象征意义大于实质内容，但也是两国各取所需的选择。

图片版权 AFP Image caption 习近平称，中国愿为朝鲜自身合理关切提供帮助，金正恩表示愿意与中国加强沟通协调，同时朝鲜愿意保持耐心。图为习近平夫妇与金正恩夫妇出席欢迎晚宴。

金正恩称愿“保持耐心”

据官方新华社消息，习近平与金正恩6月20日在平壤锦绣山迎宾馆举行会谈。二人谈及的话题涉及巩固中朝关系与朝鲜半岛形势。

会谈中习近平表示，坚信中朝友谊是双方从长远大局出发作出的战略选择，不会因国际风云变幻动摇。

这是14年来中国最高领导人首次访问朝鲜。2006年朝鲜进行首次核试验，后又退出中方倡议的六方会谈，两国关系一度愈加紧张。去年首次朝美领导人会谈前，金正恩旋风访问中国，带动两国关系急速升温。

习近平就于朝核问题表态称，中国愿为朝鲜自身合理关切提供帮助，而金正恩则说，过去一年多朝鲜为半岛局势采取许多积极举措，但未能得到“有关方”的积极回应，朝鲜对此并不乐见。金正恩表示，愿意为此与中国加强沟通协调，同时朝鲜愿意“保持耐心”，希望有关方面与朝鲜相向而行。

在今年举行的朝美“河内峰会”上，金正恩与特朗普谈判破裂，导致双方无功而返，朝美之间关于朝鲜去核与放松对朝制裁的谈判也随之停滞。而在中美贸易战升温之时，习近平将在下周G20峰会期间与特朗普举行会谈，面对美国强硬态度与香港问题等棘手话题，朝鲜问题给了习近平一个缓冲的机会。

清华-卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通认为，中国希望通过这次访问推动中美关系更加平稳发展。他告诉BBC中文，在美韩都无法与朝鲜重启有效对话的时候，中国能与朝鲜进行如此高规格、亲密的沟通，这种地位和影响力是其他国家无法取代的。“通过展示这种影响力，中国希望让美国认识到，未来美国如果要解决自己关切的重大地区和国际问题，美国需要来自中国的配合，以此说服美国对中国尽量采取合作性而非对抗性的方式，”他说。

而中国也给朝鲜带来了打破僵局的突破口。韩国统一研究院专家洪珉向法新社表示，朝鲜多次喊话美国在谈判中采取新的“计算方法”，现在习近平的访问正好给了金正恩在政治和外交上重启与美国对话的机会。

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象征性访问

另一方面，习近平在平壤享受到了规格极高的礼遇。一下飞机他和夫人彭丽媛便在机场受到金正恩与李雪主夫妇的接待，同时机场还有近万名朝鲜民众手持花束欢迎。

之后他在21辆礼宾摩托车的护卫下前往锦绣山太阳宫广场，沿途及广场上均有数十万民众夹道欢迎。会谈结束后当晚，习近平一行还在平壤的体育场观看朝鲜专为他准备的大型演出。朝鲜三大乐团首次同台表演，演员在现场打出“习爷爷，见到您很高兴”等标语，还献唱《没有共产党就没有新中国》等中文歌曲。

与及其隆重的欢迎活动相比，分析人士普遍认为这次访问实质性成果较少，象征意义更强。赵通认为，这次访问时间很短，充满空洞的庆祝活动与日程安排，双方不太可能就重大问题进行深入讨论。

他还表示，中国在涉及朝鲜的实质性问题上并无根本影响力，帮助双方沟通是中国可以起到的最主要作用。“最终朝鲜在弃核问题上愿意做哪种程度的妥协，还是取决于朝美双边的妥协和交易。”

而特朗普目前则一直对习近平访朝保持沉默。他曾于18日在推特上表示，与习近平进行了“非常好的通话”，但对于习近平访问朝鲜只字不提。韩联社报道称，这或许是对G20习特会前中国将朝鲜作为砝码表示不满。