Image caption 歼10战斗机是中国上世纪80年代末开始研制的单发第四代战斗机，2004年开始投入使用。

美国CNN得到卫星图片显示，在南海永兴岛上的机场上有4架歼10战机，据认为这是2017年后中国首次在那里部署战机。

由以色列情报公司"国际卫星图像"提供的图片显示停在机场上的4架歼10战斗机。报道说，这些歼10战机至少已经在那里部署了十多天。

中国近年来一直在南海岛礁填海扩建，并修筑了军事设施。中国在永兴岛上建设了机场，有20多个机库。

中国在南海的主权立场一直受到美国的挑战。美国经常派遣舰队去南海进行所谓的“自由航行”。

英国《每日快报》报道引述澳大利亚格里菲斯大学亚洲研究所的研究人员，前澳洲空军军官雷顿（Peter Layton）的话说，中国希望让别国看到他们在那里部署的战机，否则他们会把战机停在机库里面。

战机覆盖南海

去年中国军队派轰炸机在南海争议岛礁起降也曾引起外交关注。当时美国智库“亚洲海事透明倡议”认为中国轰炸机在永兴岛上作了起降训练。

“亚洲海事透明倡议”称，中国在南沙群岛的三个主要岛礁基地永暑礁，美济礁和渚碧礁也建造了机场和机库，可容纳中国的轰-6K战机，还能满足加油等需求。

图片版权 GOOGLE/DIGITAL GLOBE Image caption 永兴岛属于西沙群岛，是中国海南三沙市的行政中心。中国在永兴岛上建设了机场，有20多个机库。

资料显示，轰6K系列战机加油后作战半径可超过4000公里。以永兴岛为基地的轰-6K可以在整个南海地区，整个东南亚地区和西太平洋深处巡航。

2017年中国曾派歼-11重型战斗机在永兴岛上降落。当时中国媒体报道了歼11战机在永兴岛部署，并说岛上机库实现了恒温控制，令战机免受岛上的湿度与高温影响。

“武力宣誓主权”

永兴岛属于西沙群岛，是中国海南三沙市的行政中心，也是西沙群岛的交通中心。原来该岛面积为2.13平方公里，但中国通过填海造陆把该岛面积扩大到2.6平方公里

1946年中华民国政府的军舰“永兴”号去接收西沙群岛，该岛因此而得名以示纪念。1974年中国海军同南越海军交战，夺回了对永兴岛的控制。台湾一直声称对永兴岛拥有主权，越南也认为永兴岛属于越南。

对于此次永兴岛上出现中国的歼-10战机，前澳洲空军军官雷顿说，“他们（中国）希望你从中得到什么信息呢？”

美国太平洋司令部联合情报中心前运营主管舒斯特（Carl Schuster）在接受CNN采访时说，北京的意图是要"展示那里是他们的领土，他们能随意选择时机在那里部署军机。"