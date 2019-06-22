逃犯条例修订争议：一首圣歌为何成为香港示威主题曲

图片版权 EPA Image caption 在香港示威中，基督教团体起到重要作用。

在过去两周，一首基督教圣歌出现在一个平时不可能出现的地方——逾百万示威者占据的香港街头。

为抗议香港特区政府修订允许把刑事罪嫌犯从香港引渡到大陆受审的《逃犯条例》，香港人发起多场示威游行。在游行队伍中，《唱哈利路亚赞美主》（Hallelujah to the Lord）成为示威者的非官方主题曲。

对于香港的基督徒来说，这首圣歌代表他们的信仰，但同时体现出，他们担忧的不仅是条例通过可能带来的政治风险，他们的宗教信仰也危在旦夕。

恐惧与不确定

这首歌并非在示威初始时出现，但6月11日，在示威变向暴力的前一天，一群基督徒手持标语，在夜间集合，他们口中唱着《唱哈利路亚赞美主》。

这首圣歌迅即在其他示威者之间传唱，很快开始在非基督教徒中传播。

“大家唱这首歌是因为它很短，容易记住，”19岁的香港天主教大专联会署理会长周颂天告诉BBC。“整首歌只有一句歌词：‘唱哈利路亚赞美主’。”

示威者称，他们希望通过这首歌让警察更加平静，缓和紧张气氛。

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日的示威中，一名警察向群众扔催泪瓦斯罐。

6月12日，香港爆发一场大规模的警民冲突，警方动用约150枚催泪弹、数发橡胶子弹及20发布袋弹驱散成千上万的示威者。香港警方和政府形容这是“有组织的暴动”。而示威者批评警方过份使用武力。

在这种情况下，这首歌的作用尤其重要。在一定程度上，这首歌还是一面政治盾牌。

“根据法律规定，所有在公共场所的宗教集会都不会被认定为违法，因此大家一起唱圣歌可以起到保护作用，保证（大家）安全，”周颂天称。

“所以大家开始唱这首歌，用来保护自己。”周颂天称，这首歌对基督徒来说有精神意义。

“哈利路亚这个词本身意为赞美主，所以这（还）可以提醒香港人（主）主导着未来，”他说。

而示威中的这些宗教元素其实还有更加深远的内涵。

香港主权在1997年移交中国，之后一直在“一国两制”原则下享有司法独立及自己的立法与经济体系。

香港人担心，一旦《逃犯条例》获得通过，香港将会受到更多来自中国的控制。他们尤其担心对这一条例的修订会打击被中国政府视作异议分子的人士。

中国在理论上尊重宗教自由，但实际上多次对一些认为威胁当局权威和国家安全的宗教及其领袖进行打击。中国内地基督徒在压力下必须加入政府认可的教会，这些教会的牧师也都是当局批准的，不加入这些教会的信徒会在秘密的地下教会做礼拜，但这种做法面临被当局起诉的风险。

图片版权 Getty Images Image caption 中国希望国内基督徒在当局批准且可以严密监视的教堂内活动。

一些香港人担忧，《逃犯条例》会被中国政府用作攻击宗教人士及政治对手。

当BBC问周颂天香港的基督徒是否害怕时，他回答道“当然”。

“已经有一些案例，一些人将《圣经》带到内地（最后）被捕。我们非常担心，一旦法例通过，基督徒会受影响，我们的宗教自由会受打压。”

香港政府已经暂停修例，但仍有许多人表示他们不见撤回条例不会罢休，继续坚持抗议。

在本周五数千人包围香港警察总部的示威中，人们仍在传唱《唱哈利路亚赞美主》。看来这首歌会与雨伞一样，成为香港示威精神的一种象征。