图片版权 xinhua Image caption 2017年澳大利亚和美国举行代号为“护身军刀”的联合军事演习。

澳大利亚计划在北部海岸建深水港供美国海军陆战队使用。澳大利亚广播公司周一（24日）报道说，美军在那里部署旨在对付中国在亚太地区不断增加影响力。

澳广引述多名国防消息人士和政府官员的话说，港口设施位于北领地的首府达尔文市约40公里处。2015年达尔文市年向中国出租港口曾经引起过争议。

达尔文港有军事设施，也接待过美国军舰。但是澳广说，新港口不太繁忙更有利于大型两栖战舰停靠和隐蔽行动。作为美澳军事合作的一部分，美国海军陆战队2000人的部队定期使用达尔文港。

澳广报道说，澳大利亚在格莱德角（Glyde Point）建设的新港口，除了军事设施外，还有商业和工业设施。

报道说，港口建设计划将在几周后宣布，那时正好是7月中旬，那时会举行两年一次的“护身军刀”美澳联合军事演习。

在悉尼的美国领事馆拒绝对澳广的报道作评论，澳大利亚国防部也没有对记者要求作出任何评论。

澳大利亚和美国在西太平洋地区建立军事基地，对付中国，中国一直在加强对西太平洋这个战略地位重要的地区增加影响力，例如中国在南海有争议地区加强军事存在。

美澳军事同盟

美澳防务合作的一部分，华盛顿和堪培拉最近宣布在巴布新几内亚的马努斯岛（Manus）设立联合军事基地的计划。该岛位于澳大利亚的东北部。

早在去年美国和中国开始贸易战之前，澳大利亚总理莫里森之前就表示，要加强同太平洋岛国合作。

美国副总统彭斯在亚太经合会上讲话中对太平洋岛国发出警告，要他们不要接受中国的资金援助。他说基建贷款有不透明条款，会危及小国的主权。

目前澳大利亚，日本和美国都在设法遏制中国不断增加的影响力。

至今澳大利亚和美国仍然受到冷战时签订的《澳新美安全条约》约束，两国国防部长和军队高级指挥官定期举行磋商。为满足条约规定的方位义务，美澳两国要共同举行军事演习，并且努力使两国军队装备和条例标准化。

尽管有国内争议，澳大利亚积极参加美国在中东的反恐战争，坚守军事同盟义务。另外，澳大利亚也积极支持美国在亚太地区建立导弹防御系统。