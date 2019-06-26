图片版权 Reuters Image caption 在香港，游行人数除了作为社会运动的一个纪录，更是“舆论战”。

香港每年7月1日都有团体举办游行，今年也不例外。游行结束后，外界除了关注政府的回应外，还会留意官方和游行举办方各自公布的参加人数，因为它不单是一个数字，还是各方舆论的角力场。

政府公布的数字往往会比游行主办方公布的数字低，偏差有时候会达数倍，一高一低的有关数字常引发争议。例如，早些时候香港民间人权阵线（简称“民阵”）为反对《逃犯条例》修订举行数次游行，对于6月16日举行的游行，主办方“民阵”称有约200万人参加，香港警方却说高峰期只有约33.8万人。

香港报章和网络对每次游行后各方公布的人数都充满质疑，一边认为警方故意代表官方压低游行数字，减少游行带来的舆论影响；另一边认为游行主办方故意夸大数字，营造“民意庞大”的效果。

分析人士对BBC中文指出，香港的游行示威文化演变多年，官方和民间都会利用这个数字营造各方想要的效果，但这种纯粹对人数的争议其实没有太大实质作用，重要的是观察参加游行人士的背景，才能了解民意的走向。

数字之争

这种数字之争几乎是香港每次游行集会后必然上演的情况，争议也并不仅限于民主派团体举行的游行。例如，2017年七名警务人员在“占领中环”示威期间被指殴打一名示威者罪成，支持警方的团体曾经举行游行，主办方指有约3500人参加，但警方公布最高峰时间只有约1800人。

另外，亲建制派团体2014年曾经举办反对“占领中环”的游行，主办方称约有19万人参加，警方就说有11万人参加。

最受关注的是每年都在香港维园举办的1989“六四”周年晚会和香港主权移交纪念日当天举办的“七一”游行。其中，主办今年“六四”晚会的“香港市民支援爱国民主运动联合会”（简称“支联会”）公布有大约18万人，警方的数字就指出最高峰时期只有约3.7万人，这个说法随即引来不满。

图片版权 AFP Image caption 参加今年“六四”周年晚会的人士坐满了维多利亚公园六个硬地足球场和旁边的草坪。

香港“民阵”副召集人梁颖敏接受BBC中文访问时指出，她的团体与警方开会商讨今年的“七一”游行时，对方指维园的中央草坪可容纳三万多人，而今年“六四”晚会时出席晚会的人除了坐满草坪，旁边的六个小型足球场也坐满。

“为什么警方开会时跟我们说草坪已经可以容纳三万多人，但我们看见整个维园都坐满人时，他的估算才三万多人？这个问题真的要问警方。”

“粗略估计数字”

香港警务处书面回应BBC中文查询时指出，警方点算集会人数的方法是在集会进行期间，派员于多个高点作出观察，以及点算某一时段在不同区域所聚集的人数，从而评估参与集会的人数。警方又说，评估集会人数只是一个“粗略估计数字”，用来调派资源，数字只用作内部参考之用，不会主动公开。

警方公布6月16日游行的参与人数时特别提到，当天只计算途经原定游行路线的人数。当天许多游行人士使用非原订路线前往游行终点，但警方没有提到，是否计算了这些参加游行的人。

BBC中文另外也向“民阵”查询计算游行人数的方法，“民阵”回应指他们派出三批义工团在天桥等高点观察，计算每横排的人数，最后相加。而针对6月16日的游行时，义工团按当时情况分工到非原定游行路线按人流速度、密度和在场纠察报告的即时情况，作出估算。

除了官方和游行主办方，香港大学多年来都透过民意研究计划，尝试提供一个客观的游行统计数字。计划在去年的“七一游行”透过人手在某一个高点进行点算，之后再以随机抽样电话调查方式核查，估计参加游行的人数在2.6万至3.1万人之间，而警方和游行主办方分别指有一万和五万人参加该次游行。

民意研究计划总监钟庭耀接受路透社访问时指出，游行人数的统计近来越来越政治化，“一边越来越夸大，一边就越来越压缩，两边都已经脱离现实。”

各自解读

香港岭南大学社会学及社会政策系副教授陈效能留意到，许多传媒在报道6月16日的游行时都偏向采用“民阵”公布的近“200万人游行”的数字。她接受BBC中文访问时指出，这个数字会被用来“达到某些目的”，例如如果一份报章希望强调一个立场，它就采用那个数字。

“不同的阵营或不同看法的人都可以根据这两个不同的数字，去说他们想说的事情。”

翻查报道，大部份报道6月16日香港游行的国际媒体都援引“民阵”所说的近“200万人游行”的数字，包括英国《卫报》、美国《纽约时报》、《华盛顿邮报》等。BBC国际媒体观察部（BBC Monitoring）的分析也留意到，伊朗等地网民讨论香港的游行时，都使用这个数字。

歷年七一遊行各方公佈的遊行人數數字 警方和遊行主辦方公佈的數字往往有很大的差距

香港六四維園燭光晚會出席人數

香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华指出，警方提供的数字只计算依照原本路线游行的人，但事实上附近的街道也有许多人在游行。

他接受BBC中文访问时说，他留意到警方近年似乎会故意把参加游行或集会的人数压低，他认为游行主办方会因应这种情况故意高估游行人数，令公众对游行人数的印象不会被警方的数字拖下去。

钟剑华认为，各界可以没完没了地为具体的游行人数争吵，但这并没有意思，因为一个不争的地方是游行的确吸引了很多人参加，而最重要的反而是这些人的背景，例如是这次反对《逃犯条例》修订的游行。

“这次游行多了许多年青人参加，也有许多之前没有参加游行的年长人士。我觉得游行人士的组合更值得社会考究。”