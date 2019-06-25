图片版权 Getty Images Image caption 为对付中国的影响力扩大，美澳加强在西太平洋的军力部署

台湾在太平洋上的邦交国所罗门群岛将派代表团去考察邻国接受北京援助的情况，并正在考虑同北京建立外交关系。

所罗门群岛总理成立专门小组研究同台湾的关系。小组还要访问瓦努阿图，斐济，萨摩亚，汤加和巴布新几内亚等同北京有外交关系的邻国。

所罗门群岛1983年同台湾建交。如果转向北京，无疑对正在谋求扩大在太平洋影响的中国是个巨大收获。

小组负责人富桂（John Moffat Fugui）对记者说，代表团本周开始访问，目的地还包括北京和台北。

图片版权 AUSAID Image caption 所罗门群岛的总理成立了专门小组研究同台湾的外交关系。所罗门群岛成了海峡两岸的外交争夺焦点。

富桂是所罗门群岛的立法委员，他在所罗门群岛首都霍尼亚拉通过电话对记者说，要考察这些国家，看看他们的发展关系，得到的援助，及其附带的条件。

他说应该谨慎对待此事，并且说在8月底会形成报告，可能会建议采取中间路线。他说“不是这样或那样的选择，而是都要有”，但他没有进一步对此作出说明。

太平洋的外交争夺

台湾目前有17个邦交国，所罗门群岛是其中之一。虽然同台湾保持外交关系给所罗门群岛带来许多资金援助，但是所罗门群岛2/3的出口的目的地是中国大陆，因此该国现在考虑在海峡两岸作取舍。

台湾外交部发言人周二在台北对记者说，所有的双边项目都在“平稳”进行，同所罗门群岛的沟通渠道也“十分顺畅”。

中国在太平洋的影响力不断增加，太平洋岛国从北京的贷款高达13亿美元，西方有人担心太平洋岛国会因此被北京左右。

虽然中国大陆和台湾从太平洋岛国能够得到的经济回报很少，但是在诸如联合国等国际论坛中能够得到这些小国的支持对海峡两岸都很重要。也是这个原因，所罗门群岛成了海峡两岸争夺的焦点。

图片版权 Getty Images Image caption 中国在南海和西太平洋的影响力扩大引起美国和盟国的警觉

中国在太平洋的影响

澳大利亚总理斯科特·约翰·莫里森本月访问所罗门群岛，成立十多年来访问那里的第一个澳洲总理。早在去年美国和中国开始贸易战之前，澳大利亚总理莫里森之前就表示，要加强同太平洋岛国合作。

美国也敦促太平洋岛国加强同台湾的关系。去年美国副总统彭斯在亚太经合会上讲话中对太平洋岛国发出警告，要他们不要接受中国的资金援助。他说基建贷款有不透明条款，会危及小国的主权。

最近华盛顿和堪培拉最近宣布在位于澳大利亚的东北部的巴布新几内亚的马努斯岛（Manus）设立联合军事基地的计划。

俄罗斯卫星网报道说，美澳加强在西太平洋的军力部署。另外美军今年也增加了在南海“自由航行行动”的频率，并和日本军舰一起在南海巡航。

澳大利亚国立大学的安全专家麦德卡夫教授对澳洲媒体说，显然美国并没有退出印太，而且美国希望强化他们的存在，加强同中国的战略竞争。