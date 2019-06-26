图片版权 AFP Image caption 曾荫权在终审判决前已服刑完毕。

香港终审法院推翻前行政长官曾荫权渎职控罪，撤销刑罚，并颁令无须重审。他一度成为香港历来被判囚之最高级官员。

现年74岁的曾荫权于2012年行将卸任之际，被媒体揭发以低廉价格租用广东深圳一大型住宅单元，但并未向行政会议申报其业主黄楚标正向港府申请香港数码广播执照。

曾荫权被香港廉政公署起诉，其一直否认控罪，2017年被裁定其中一项“公职人员行为失当罪”有罪，经上诉二审判囚12个月，2019年初刑满出狱。终审法院合议庭五名法官星期三（6月26日）一致裁定其三审胜诉。

曾荫权卸任时因诉讼缠身，并未跟随首任特首董建华晋身中国人民政治协商会议。曾荫权当时称其“主动放弃”加入全国政协。他当时曾发表声明称：“我期望有关调查结案后，可以还有机会继续贡献国家、为香港服务。”

终审法院星期三以颁布判决书方式宣判。据香港媒体报道，曾荫权与夫人鲍笑薇正与亲朋外游，并未到法院领取判决书。

判决书说，原审的时候曾经争议曾荫权是否明知故犯。合议庭认为，若曾荫权没有忽视披露责任，只是不知道或不认为在有关情况下，有责任披露利益，其不披露利益决定，就不算明知故犯。

曾荫权当年为何被控？

2012年，香港媒体密集报道曾荫权私生活，包括其卸任特首后之住宿安排。曾荫权计划退休后迁居深圳，向深圳富豪黄楚标租住其名为东海花园的一个多层复式单元。

香港检察官其后在庭审中指出，该单元楼高三层，面积超过6000平方英尺（557平方米），装修费达300万港元（38.42万美元；265万元人民币）。黄楚标与曾荫权协议签订三年租约，租金一年80万元人民币（11.6万美元）。黄楚标也同意承担大宅的裝修費。

当时，黄楚标与香港东亚银行主席李国宝正合资投资雄涛广播公司，竞标香港数码广播电台执照。公诉方指出，依据银行记录，2010年7月16日，李国宝的账户被提出35万港元。曾荫权太太鲍笑薇将这笔现金分36次兑换成人民币。

同年11月5日，鲍笑薇把80万元人民币转账至一个人账户，同天特区政府宣布雄涛广播“原则上”获发广播执照。三天后，她把80万元转账至黄楚标的东海联合（集团）有限公司户口，控方指这80万正是曾荫权为东海花园大宅付的租金。

曾荫权原本被廉政公署起诉两项“公职人员行为失当”罪与一项行政长官收受利益罪，最终只有一项“公职人员行为失当”罪被判有罪。“行政长官收受利益罪”因陪审团两度无法作出有效裁决，以法庭将控罪存档作结。