图片版权 Getty Images Image caption 电脑模拟的俄罗斯的高超音速弹头。

北大西洋公约组织即将制定第一个太空战略，对付来自中国和俄罗斯等潜在敌手的威胁。

北大西洋公约组织成立于1949年，是美国与西欧北美等国建立的同前苏联为首的东欧集团抗衡的军事集团组织。

外交官说，北约部长可能在12月伦敦举行的北约峰会上将签署一个政策框架协议，使太空和陆地，海洋，空中和网络一样也成为北约联盟的活动领域。 与此同时，对于太空军事化的担忧有增无减。另外，地球轨道上的碎片也引起人们的担忧。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，“卫星能够被干扰，受到黑客攻击，被当作武器。反卫星武器能够中断通讯，所以我们保持警惕和防范很重要。”

目前地球轨道上约有2000颗左右正在运行的卫星，还有50万个碎片，其中三万到四万碎片能够损坏卫星。

俄罗斯太空部队

北约官员说，虽然到目前为止还不知道是否存在部署在太空轨道的武器，但是中国和俄罗斯“更加富有侵略性的行为”引起越来越多的担忧。

图片版权 CNSA Image caption 今年初“嫦娥四号”探测器进行人类历史上首次月球背面软着陆，当时西方舆论表示了中国太空能力迅猛发展的担忧。

和美国一样，俄罗斯和中国都有能力从地面发射导弹进入太空摧毁敌国卫星，或者通过轨道撞击摧毁卫星。美国，俄罗斯和中国还可能发展能够致盲或破坏卫星的激光技术。

2017年10月，俄罗斯一颗卫星在轨道上靠近一颗法国-意大利卫星，后来巴黎指责俄罗斯卫星进行间谍活动。美国，中国的卫星也展示了相同的能力。

美国专家去年曾指俄罗斯在2017年10月部署的一颗卫星"举止反常"，引发对莫斯科开发太空武器意图的担心。美国就这个绕地卫星轨道的“反常行为”向俄罗斯提出质询。

美国总统特朗普去年公布了建立太空部队计划，即在2020年前，在美国军队建立“第六个军种”。2018年3月，俄罗斯普京宣布俄罗斯的太空部队已经装备了机动激光系统。

中国反卫星能力

中国领导人习近平早在2013年中国发射神州十号载人飞船时就表示要加大太空探索步骤，实现“中华民族的航天梦”。中国计划在明年建造自己的载人太空站，还表示要在2030年赶上俄罗斯和美国成为主要的太空强国。

今年初中国"嫦娥四号"登陆月球背面后，英国媒体报道说，虽然中国说其太空计划是和平性质，但是美国国防部指责中国在努力实现在危机发生时能阻止其他国家利用太空设备的能力。

图片版权 usaf Image caption 美国空军秘密测试 X-37B太空飞船

在2013年中国发射导弹摧毁了一枚35000多公里上空的卫星，展示了打击高轨卫星的能力。英国媒体报道说，人们曾认为如此高度的卫星不可能受到攻击。

美中经济与安全审查委员会(USCC)曾发布报告指出，中国军方正在寻求开发攻击美国太空系统的能力。美国出于安全考虑，已经禁止美国航天局同中国航天部门进行双边合作。

北约维持太空优势

北约有6-7个成员国具有太空能力，北约通过制定新太空战略协调成员国的太空资源。新战略还能让成员国讨论相关问题及对策，保持北约在太空的优势。

北约官员说，北约不会购买或运行自己的卫星，北约的原则是依赖盟国提供的太空服务。

根据北约的长期计划，北约会形成某种欧洲太空系统，例如在北约目前的空中警戒与控制系统监视系统在2030年代淡出后，形成可以取代它的新系统。

如果太空成为北约的行动领域，北约决策者就能为不同盟国制定目标，让他们提供各种太空服务，诸如卫星通讯时间，还有情报图像方面的数据量等等。

另外一个重要问题就是北约条约第五款关于集体防务的规定是否应有于太空的问题，第五款规定，对北约一个成员的攻击就是对所有成员国的攻击。但是北约秘书长说，现在讨论第五款是否适用于太空还为时过早。

俄罗斯军事专家一直指责美国在搞"太空军事化"，试图复活里根总统时期的"星球大战"计划。俄罗斯媒体曾引述俄罗斯军事专家的分析说，美国计划在太空部署新的弹道导弹防御系统（PRO），其中有专门用来探测俄罗斯和中国导弹发射的传感系统。

俄罗斯军事专家穆拉霍夫斯基说，美国已经在太空部署了能够探测导弹发射的红外线系统。美国军方要加强这种探测系统，部署所谓的"弹道导弹防御探测层"，构成了太空军事化的威胁。