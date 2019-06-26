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成千上万的香港市民周三晚（26日）穿着黑衣出席民间人权阵线（民阵）号召的集会，再次表达反对《逃犯条例》修订的立场。他们要求香港警方及政府收回以“暴动”定性6月12日发射催泪弹的警民冲突，以及争取二十国集团（G20）峰会期间外国领袖关注香港问题。主办单位表示，没有统计人数。香港警方表示，最高峰时期有1万人。

香港6月爆发多次大规模示威活动抗议《逃犯条例》修订，虽然香港行政长官林郑月娥宣布“暂缓”修订，但仍然触发上百万人上街游行，促请香港政府完全“撤回”方案。但林郑月娥和一众香港官员除了向公众道歉外，并没有回应示威者诉求。

香港亦有示威者亲自到日本大阪，计划在G20峰会举行期间发起抗议活动。

香港行政长官林郑月娥18日（周二）公开道歉后，并没有公开露面，香港政府派出多名官员轮流道歉，但没有回应示威者任何诉求。香港多名建制派人士表示，《逃犯条例》修订已经“胎死腹中”，示威者不应该继续要求政府进一步让步，而应该让香港社会“休养生息”。

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香港示威者坚持抗争

大批示威者周三晚间响应民阵号召前往中环爱丁堡广场集会，由于集会人数众多，部分示威者甚至要站在驻港解放军总部附近地段。

民阵表示，他们的五大诉求包括：完全撤回《逃犯条例》修订、追究警方开枪镇压、不检控和释放示威者、撤销以暴动定性6月12日的集会，以及要求林郑月娥问责下台。

民阵在集会上以多种语言宣读声明，称香港政府在近日只有“口头上的道歉”，但实际上无视市民的诉求，他们认为中国当年在《中英联合声明》中向世界承诺香港享有“一国两制”和“高度自治”，但中国“出尔反尔”，违背承诺，促请各国领袖在G20峰会为香港发声。

香港众志秘书长黄之锋对BBC中文表示，G20峰会主线的确是讨论经贸为主，但若《逃犯条例》通过的话，会“严重打击香港的经济自由”。香港作为金融中心，如果营商环境受到条例修订所冲击，对全球营商运作，是“百害而无一利”。

26岁、任职科技界的陈先生对BBC中文表示，在6月连续出席多次集会和游行，但香港政府毫不让步，令他愈来愈愤怒，强调会继续发声。

“我们都很担心香港终有一天会失去言论自由，变成和大陆一样的普通城市，我们现在的议会已经不能表达我们的声音，我们剩下的就只有继续示威，用自己的脚步表态，”陈先生说。

他表示，林郑月娥不可能在余下任期推动《逃犯条例》修订，但他仍然关心被捕的年轻人，希望可以为他们平反。

55岁的家庭主妇黄太出席集会时对BBC中文表示，对政府让步抱悲观态度，“林郑（月娥）下台与否，其实也解决不了任何问题，我们没有普选，换另一个人做也不会代表港人发声。”

“但现在我出来是为年轻人打气，他们正在努力为自己的未来抗争。正如有人所说，我们要当啦啦队，在背后支持他们。”

除了民阵集会以外，约1500名示威者周三早上响应网上号召，前往中国以外的19个国家的G20驻港领事馆请愿。除前印尼、印度和俄罗斯外，英国、美国、加拿大等16个国家均有派人出来接收请愿信，这是香港第一次有这种针对多间使领馆的游行。

亦有网民发起众筹活动，筹得数以百万计的港元，计划在英国《金融时报》、美国《纽约时报》等国际媒体登广告，表达示威者的立场。

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国际反应

美国早前透露总统特朗普可能会在与中国国家主席习近平会面时提到香港的人权问题。

路透社引述匿名西方高级外交官称，虽然香港并非G20峰会主要议程，但预料多个国家会提到香港，因为“香港对国际社会很重要，有些问题需要关注”。

英国外相享特（Jeremy Hunt，侯俊伟）表明，英国政府关注香港情况，促请港府就近期冲突场面展开独立调查，调查结果将影响英国未来是否向香港警方出口装备。他表示，直至香港人权和基本自由情况的关注得到全面回应，否则将暂停批准出口群众控制装备。英国外交部发言人强调，《中英联合声明》是中英之间具法律效力的条约，至今仍然生效，英国会继续捍卫自己的立场。

中国外交部发言人耿爽重申，香港事务属中国内部事务，G20峰会应该是国际经济合作论坛，讨论经济、贸易和金融领域等问题，中方绝不会同意讨论香港问题，坚决反对任何外国政府、组织和个人干预香港事务和中国内政。

路透社分析认为，在中美贸易战期间，如果峰会提及香港《逃犯条例》争议，会令习近平蒙羞，在有报道指北京对林郑月娥能力存疑时，对林郑月娥来说是有进一步的压力。