图片版权 2001 Studio Ghibli - NDDTM Image caption 日本动画电影《千与千寻》在中国大陆上映，领跑同档期票房

日本动画电影《千与千寻》在中国大陆上映第一周，领跑同档期票房，数字超过迪士尼新片《玩具总动员4》票房的两倍。

根据中国最大电影票务应有程序猫眼电影的数据，《千与千寻》在华公映首周末为吉卜力工作室带来2770万美元（2180万英镑）的票房收入，而《玩具总动员4》上映首周末的票房为9100元 （1380万美元）。

《千与千寻》于2001年在日本上映，直至18年后才首次登上中国内地大荧幕。

然而，这部电影伴随了许多中国观众的成长，他们过去都是通过DVD影碟或者盗版下载观看这部经典。

著名导演宫崎骏（Hayao Miyazaki）创作的《千与千寻》讲述了一个年轻女孩与父母进入一处废弃的主题公园，误闯神灵世界的故事。

电影一经上映就吸引大批追随者，至今仍然是吉卜力工作室（Studio Ghibli）有史以来票房最高的电影。

它也是第一部获得奥斯卡金像奖的非英语动画电影。

图片版权 2001 Studio Ghibli - NDDTM Image caption 10岁的千寻是电影的主人公

吉卜力工作室的另一部作品《龙猫》，距离首发30年后，于2018年在中国大陆上映。这也是吉卜力工作室在华公映的首部动画电影。

中国对外国电影的引进数量有严格限制。

一位分析师去年向BBC透露，部分日本电影发行已久，直至最近才在中国上映，中日之间紧张的政治局势也许是个中原因。

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中日关系的紧张可以追溯到久远的年代。1931年，日本占领了中国北方的满洲里；大规模战争于1937年爆发；到1945年日本投降时，数以百万计的中国人死于战祸。第二次世界大战造成的创伤在许多中国人心里难以愈合。

中国和日本1970年代恢复正常邦交，长期以来，中日关系起起伏伏。

南加州大学东亚研究中心主任骆思典（Stanley Rosen）说：“当下两国关系有很大改善，于是就有很多中日合作的举措，包括动画片。”

据中国官方媒体CGTN报道，《千与千寻》的首周末票房表现就已超过了《龙猫》去年2730万美元的票房收入。

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