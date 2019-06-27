千与千寻：日本动漫在华票房力压玩具总动员4
日本动画电影《千与千寻》在中国大陆上映第一周，领跑同档期票房，数字超过迪士尼新片《玩具总动员4》票房的两倍。
根据中国最大电影票务应有程序猫眼电影的数据，《千与千寻》在华公映首周末为吉卜力工作室带来2770万美元（2180万英镑）的票房收入，而《玩具总动员4》上映首周末的票房为9100元 （1380万美元）。
《千与千寻》于2001年在日本上映，直至18年后才首次登上中国内地大荧幕。
然而，这部电影伴随了许多中国观众的成长，他们过去都是通过DVD影碟或者盗版下载观看这部经典。
著名导演宫崎骏（Hayao Miyazaki）创作的《千与千寻》讲述了一个年轻女孩与父母进入一处废弃的主题公园，误闯神灵世界的故事。
电影一经上映就吸引大批追随者，至今仍然是吉卜力工作室（Studio Ghibli）有史以来票房最高的电影。
它也是第一部获得奥斯卡金像奖的非英语动画电影。
吉卜力工作室的另一部作品《龙猫》，距离首发30年后，于2018年在中国大陆上映。这也是吉卜力工作室在华公映的首部动画电影。
中国对外国电影的引进数量有严格限制。
一位分析师去年向BBC透露，部分日本电影发行已久，直至最近才在中国上映，中日之间紧张的政治局势也许是个中原因。
中日关系的紧张可以追溯到久远的年代。1931年，日本占领了中国北方的满洲里；大规模战争于1937年爆发；到1945年日本投降时，数以百万计的中国人死于战祸。第二次世界大战造成的创伤在许多中国人心里难以愈合。
中国和日本1970年代恢复正常邦交，长期以来，中日关系起起伏伏。
南加州大学东亚研究中心主任骆思典（Stanley Rosen）说：“当下两国关系有很大改善，于是就有很多中日合作的举措，包括动画片。”
据中国官方媒体CGTN报道，《千与千寻》的首周末票房表现就已超过了《龙猫》去年2730万美元的票房收入。
吉卜力工作室：日本的迪士尼
- 传奇动画大师宫崎骏领衔吉卜力工作室.
- 作品常常传递反战、环保以及坚强的女性角色等正面信息。
- 《千与千寻》是该公司至今营利最高的作品，成为第一部赢得奥斯卡金像奖的非英语全手绘动画电影。
- 吉卜力工作室目前在东京有一家博物馆，此后有计划在2020年建造一个《龙猫》专属的主题公园。