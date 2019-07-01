图片版权 Getty Images Image caption 林郑月娥强调，港府会汲取教训。

周一是香港主权移交22周年，香港政府此次以气候不佳为理由，让参加纪念活动的特首和政要首次在室内通过屏幕观看升旗仪式。特首林郑月娥与其前任董建华，梁振英等出席酒会，她再次承诺会以更包容态度施政。她发言表示政府已经反省施政，并说“纵使有良好意愿，也必须开放包容；纵使政府虽重视行政效率，也必须耐心聆听。”

图片版权 Getty Images Image caption 林郑月娥强调将来施政会更贴近民意。

林郑月娥强调，港府会汲取教训，确保将来施政会更贴近“民生、民情和民意。”林郑发言时，民主党议员黄碧云在会场内高喊“撤回恶法”、“林郑下台”等口号，被保安人员带出会场。

数周来，香港大大小小抗议不断，反对政府的逃犯条例修正案。 此修正案下，犯罪嫌疑人面临由香港引渡大中国大陆受审的可能，引起广泛担忧，抗议游行中警民冲突不断。

图片版权 Getty Images Image caption 香港立法会外的警民冲突

警民冲突再起

香港警方还以安全理由，将附近的金钟、湾仔地铁站关闭。根据BBC中文记者在现场的报导，至今已经有约千民众聚集在会场附近，并与警察发生零星冲突。冲突是否会继续升温，值得观察。

图片版权 Getty Images Image caption 警民冲突再起

此外，支持警方的群众昨日也在现场集会，估计有数万人参加。他们认为警方维护香港秩序和平却被群众抹黑，故站上街头支持港警。他们并要求香港政府担任警方的后盾，给予香港警方全部的支持。参与支持警方的还有香港资深艺人谭咏麟，梁家辉以及锺镇涛等。其中谭咏麟称香港不能再沦落，家和万事兴。并表示他是“撑正义不撑政治”。

Image caption 金钟地铁站关闭

锺镇涛则批评香港有些年轻人，没有伦理，不懂奉公守法。他与家人在雨伞运动时也批评伞运妨碍民生交通。