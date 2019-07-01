图片版权 AFP Image caption 香港示威者闯入立法会，涂污区徽。

香港主权移交22周年，《逃犯条例》争议持续数周后，再次爆发大规模街头抗议活动。示威者7月1日（周一）下午冲击立法会，破坏玻璃幕墙后闯入大楼，示威者晚上近9点完全占据立法会，破坏一些设施，并挂起殖民时期的旗帜。

立法会被占领几个小时后，香港警方在深夜约12时开始清场，大量防暴警察使用警棍和催泪弹驱散示威者。

香港政府、警方及建制派议员谴责示威者的暴力行为；民主派议员一度在示威现场劝喻示威者勿冲击立法会，但不成功，民主派表示是政府的麻木不仁令年轻人感绝望引发的冲突。

同日下午，数十万香港市民响应民间人权阵线（民阵）的号召上街抗议，要求政府撤回《逃犯条例》修订，收回以“暴动”定性警民冲突以及促请行政长官林郑月娥下台。主办单位称，有55万人参与游行。

警方表示约19万人按原定路线参加游行。

累计三名示威者过去数周在香港坠楼身亡，也是激发多人上街的原因。

林郑月娥七月一日上午露面，表示政府已经反省施政。但港府当晚发表的声明，只重申已经停止《逃犯条例》所有工作，未具体回对示威者的诉求做出回应，并谴责冲击立法会大楼的示威者是“极端暴力”。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者进驻立法会大楼。

示威冲突升级

七月一日晨，香港政府举办庆祝主权移交22周年的升旗仪式和酒会，但政府称因天气关系，所有嘉宾采取雨天方案，在室内观赏升旗仪式。

香港行政长官林郑月娥在仪式上发言，称政府已经反省施政，并说“纵使有良好意愿，也必须开放包容；纵使政府虽重视行政效率，也必须耐心聆听。” 林郑月娥强调，港府会汲取教训，确保将来施政会更贴近“民生、民情和民意”。

场内官员、前官员、建制派与商界中人互相祝酒和平的景象，与会场外的示威形成强烈对比。

图片版权 CNS Image caption 香港政府庆祝主权移交22年的仪式大致如常举行，只是嘉宾在室内观赏升旗仪式。

图片版权 Getty Images Image caption 有示威者把立法会外的中国旗拆下，换成黑色香港区旗。

图片版权 AFP Image caption 警民冲突由早上开始一直到晚上。

香港警方此前已在举办升旗仪式的场地会议展览中心外布防，重重路障令示威者无法进入阻止升旗仪式。大批戴上头盔、口罩的示威者占领附近道路，与警方发生冲突。

警方用警棍和胡椒喷雾驱散示威者，有示威者被打到头破血流。

下午1时许开始，警方和示威者的对抗转移到金钟立法会大楼外。大批示威者多次动用铁笼车、金属柱等物品撞破大楼玻璃幕墙。多名民主派议员到场阻止，有人甚至跪求示威者勿冲击立法会，但不被理会。

图片版权 Reuters Image caption 示威者用铁笼车冲击立法会大楼。

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图片版权 Reuters Image caption 警民冲突画面再现。

警方试图用胡椒喷雾驱散示威者，但不成功，多名示威者闯入大楼范围，与防暴警察隔着铁闸门对峙。立法会秘书处发出红色警示，要求所有人撤离立法会，警方警告示威者，一旦进入立法会范围将会作出拘捕行动。

晚上9时，示威者砸碎玻璃闯入闸门，占领立法会大楼，警方当时并无阻止，少数示威者破坏大楼内的设施，损毁多名历任及现任立法会主席的肖像喷上大量涂鸦，涂污原本挂在会议厅的香港区徽，又在墙上写上“反送中”、“真普选”、“释放义士”、“太阳花”、“取消功能组别”等字句。有示威者挂上香港殖民时代的旗帜。

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这是香港自主权移交以来，首次有示威者闯入立法会。据香港媒体报道，部分前线示威者是经过商讨后而采取冲击立法会的行动。他们表示因用尽方法也得不到港府回应，别无选择下使用更激烈的行动。

占领立法会的示威者晚上在会议厅发表五点要求，包括撤回《逃犯条例》修订、释放被捕示威者，承诺不会起诉他们、成立独立调查委员会调查警民冲突，取消以暴动定性6月12日的警民冲突，尽快实行“双普选”，即是以普选形式选出全数立法会议员和行政长官。这些诉求与此前要求类似，但示威者把要求林郑月娥下台的要求改成希望实行普选。

图片版权 EPA Image caption 示威者破坏立法会现任及历任主席的肖象。

香港政府发声明，谴责示威者以暴力手法冲击立法会；41名建制派议员形容，这些是“极端激进暴力分子”。警方指责此场警民冲突中，示威者向警方投掷不明液体及有伤害性的粉末。之后香港警务督察协会亦称，所用的液体具腐蚀性。香港消防处表示有关物质是有毒物质苯二胺，长时间接触会引起皮肤红肿和呼吸困难，如大量吸入会引致皮肤及呼吸道严重烧伤。

民主派政党没有谴责示威者，24名民主派议员及民阵晚上发表联合声明，表示林郑月娥至今没有任何回应和沟通的诚意，拒绝面对社会，无视市民的诉求，将年轻人推进绝望。民主派要求林郑亲自面对民意，解决由她一手造成的政治危机。

图片版权 AFP Image caption 警方在深夜开始清场。

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前港督彭定康接受BBC节目访问时表示，对香港出现暴力场面感到极度伤心，形容此种做法不明智，他说这种暴力抗争手法不是6月和平游行人士的愿望。但他同时指出，如果港府不与公众对话，示威者无可避免使用较暴力的方式。

访问中，他批评英国政府只顾着谈与中国关系的“黄金时代”，甚至中方表示《中英联合声明》已经无效后，也并未发声表达态度。

彭定康说：“我们有道义责任捍卫香港的自由，那些是我们承诺多年的自由。”

七一游行

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另一方面，由民阵组织的每年一度的七一游行，原定游行终点是金钟政府总部，但由于附近的立法会外发生冲突，终点改为中环遮打道。

游行队伍在下午3时如期从维多利亚公园出发，不少民众在33度高温下参与游行。

40岁的香港人刘小姐对BBC中文表示，“我相信纯粹靠游行，政府是不会有任何改变的，可能要从经济和面子上给他们压力。”

“政府脸皮很厚，他们连诚恳的道歉也不肯给，只是不停重复一些说话。”

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对于有示威者冲入立法会，她说不是很同意这些“暴力”行为，“我也不是很明白他们冲进去，打烂了玻璃之后有甚么用？”

另一名刚从大学毕业的香港市民陈先生对BBC中文表示，他与女朋友再次参加游行是因为过去几次游行，政府也没有回应他们的诉求。

“一开始说一国两制，维持50年，但香港不同层面已经被共产党侵入，侵犯我们人权，”他说，虽然觉得政府不会因为游行而有任何改变，但如果不走出来，未来就可能没有机会，“每次都当作是最后一次。”

民阵发起的游行大致和平有序进行，较之此前两次上百万人的游行，明显规模减小。有人选择到金钟现场声援冲击立法会大楼的示威者，金钟多条道路再次被示威者占领，交通受阻。

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国际回应

英国外交大臣杰里米‧亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）表示，英国对香港及其自由的支持“不动摇”，强调任何暴力都不可接受，但香港人一定要有和平示威的权利。亨特周日表示，《中英联合声明》仍有法律约束力，而最近多起针对《逃犯条例》的示威让英国重申坚决维护这一文件的承诺更加重要。

中国外交部发言人耿爽针对英国外相亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）的说话作出回应，耿爽批评英国对香港事务指手画脚，中方强烈不满和反对，敦促英方停止以任何方式干预香港事务。

美国驻香港总领事唐伟康接受香港媒体访问，说自己作为外交官有职责代表在香港生活、投资的美国人和公司，代表他们反映对香港政府修订《逃犯条例》的意见。唐伟康说这不是为了破坏香港的秩序，也不是政治干预。"香港问题不是我们的责任，但这不代表我们不关心。"

林郑月娥早前已经宣布“暂缓”修例，但仍然有声音要求她正式“撤回”。唐伟康认为“暂缓”和“撤回”已经没有分别，希望香港社会尽快重回正轨，不要让政治事件影响到其他事务的正常进行。

欧盟外交政策与安全事务高级代表费德丽卡 · 莫盖里尼（Federica Mogherini）通过发言人表示：“鉴于最近这些事件，重要的是要采取克制、避免反应升级，以展开对话和咨询寻求前进道路。”

她还表示，周一香港有“少数人”试图强行进入立法会大楼的行动，“不代表在一系列抗议当中保持和平的大部分示威者”。

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