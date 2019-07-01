Image caption 特朗普曾在G20会晤前放话说，一切取决于同习近平会谈的结果，他可以对中国施加更多关税。

特朗普和习近平在近日大阪20国峰会期间虽然有过会晤，并表示愿意重启贸易谈判，但是双方的立场似乎并没有明显软化迹象。美中媒体在分别分析特习会意义时，有的认为大阪特习会是华盛顿寻求为贸易战降温；也有专家指出，其实或许美国意识到中方仍然握有反制美国的“杀手锏”。

特朗普在会晤前放话说，一切取决于同习近平会谈的结果，他可以对中国施加更多关税。中国领导人习近平则指出，贸易战会两败俱伤。

图片版权 EPA Image caption 作为对美国的反制手段，北京可以在诸如朝鲜和伊朗的一些棘手国际问题上，减少同美国的合作。北京还可以在南海和台湾海峡加强军事姿态。

中国暗示稀土断供

自美中贸易谈判五月中断以来，贸易战升级，双方向对方产品增加关税，特朗普还宣布中国电讯设备公司华为对美国国家安全构成威胁，并对华为实施了制裁。

中国知名国际问题专家金灿荣曾列举过美中贸易战中方手中的三张“王牌”：限制稀土供应，抛售美国国债和限制美国公司享有的中国市场。

近日，路透社的分析报道也罗列了中国对美国的反制手段。除上述三点外，还提到关税反制和人民币贬值等手段。

习近平五月在江西视察了稀土公司，引发对中国可能切断稀土原料出口的猜测。稀土是高科技电子消费产品和军工产品的关键原料，美国80%的稀土进口来自中国，因此稀土被认为有可能成为中国在对美贸易战中的关键反制手段。

提高对美关税

中国可以对价值约100亿美元的美国产品增收关税，但还没有实施。北京在去年12月减少了对美国汽车进口的关税，现在可以重新恢复这些关税。

中国也可以对诸如大豆等农产品增收关税。在美中贸易战开始前，中国一直是美国大豆的主要进口国。如果中国对美国农产品增加关税，可以把巴西和其他国家作为替代大豆供应渠道。中国在2018年这样做过，影响到了美国农民。这种针对性的关税，针对特朗普的票仓，美国农民。

Image caption 中国也可以对美国银行，连锁餐饮企业诸如星巴克，FedEx这类快递公司展开税务调查，不给他们发放许可或采取其他官僚手段制裁这些公司。

不过关税反击在有些方面难以实行，诸如半导体制造设备和芯片这类高科技产品，中国很难找到替代供应。

另外中国也没有对波音客机增加关税，尽管这是单项价格最高的美国进口产品。因为中国航空公司正经历迅猛扩张，限制波音飞机进口将影响中国国内航空业发展。

当然中国可以从法国空客购买更多客机替代波音，可以在本土商业客机COMAC C919投入运营前依赖欧洲飞机制造商。

美国国债 人民币贬值

另外，中国目前握有约1.12万亿美国财政部债券，是美国政府债券最大持有国。美国债券成为中国巨大的外汇储备的避风港。

中国抛售美国债券会伤害到美国市场，使美国利率上升，抬高借贷成本。当然美联储可以降低基准利率，或购回债券抵消中国抛售。

不过，许多中国专家表示北京不可能大量抛售美债，因为那样也会令中国外汇储备贬值。中国找到可替代的而且有良好回报的投资渠道也不容易。

有分析人讨论让人民币一次性贬值，让中国出口更有竞争力。但这样会令国内外投资者担忧，为美国提供更多理由，使美国可以对所谓的货币操纵国进行制裁。

图片版权 xinhua Image caption 美中贸易战升级后，习近平5月20日视察江西省赣州的一家稀土磁铁公司。中国媒体说"中国在认真考虑限制稀土出口"。

彼得森国际经济研究所贸易专家赫夫鲍尔说，中国如果进行货币贬值，那就不仅仅是报复的问题，而是贸易战升级的问题。

在美国当局开始对中国产品征收第一批关税时，中国的货币自2018年7月起已经贬值3%。人民币贬值部分抵消了一部分中国出口商受到美国增收关税的冲击。

中国市场筹码

中国商务部已表示要建立一个所谓的“不可靠实体清单”制度，列入那些不遵守市场规则，背离契约，出于非商业目的对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业，机构或个人。

中国也可以针对苹果这种美国知名公司进行制裁，不过这样做也会影响到大批就业依赖苹果公司的中国人。按照高盛集团的评估，中国禁止苹果产品会把苹果手机制造商的利润降低三分之一。

中国消费者也可能会“抵制”外国公司。此前，当首尔不顾北京反对部署美国反导系统时，韩国公司就曾受到中国用户抵制。

另外，中国也可以对美国银行，连锁餐饮企业诸如星巴克，FedEx这类快递公司展开税务调查，不给他们发放许可或采取其他官僚手段制裁这些公司。

不过，据路透社的报道分析认为，美国大公司一般都在华盛顿参加游说，让政府对中国采取更温和的政策，避免北京对美国公司采取报复行动。许多美国品牌在中国都有合资企业和中国的合作伙伴，华盛顿对中国施压会波及这些美国公司。

除市场和经济手段之外，路透社分析认为，中国还有非经济手段，即外交对抗和军事姿态调整。北京可以在一些棘手的国际问题上，诸如朝鲜和伊朗问题上，减少同美国的合作。北京还可以在南海和台湾海峡加强军事姿态。