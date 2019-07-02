香港七一反逃犯条例抗议：警方清场，示威者见势撤离， 留下一片狼藉

香港主权移交22周年纪念日昨日（七月一日）以数十万众大规模反《逃犯条例》游行开始，约有数十万名民众上街。同日也有数以百计抗议者以暴力冲击、占领立法会，造成大面积破坏。 香港警方在午夜开始清场，使用警棍和催泪弹驱散示威者，示威者逐渐散去。周二上午现场仍然狼藉一片。

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香港特首林郑月娥罕见于凌晨四点召开记者会，严厉批评占领立法院的抗议者，她说：“昨日在香港见到两个截然不同的画面，一个是和平理性、能体现香港多元化及自由的示威，另一个是令人痛心的违法暴力场面。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 一些公物被破坏

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图片版权 BBC Chinese Image caption 周二上午立法会外观

图片版权 Getty Images Image caption 林郑凌晨记者会严厉批评占领立法会民众

林郑严厉批评示威者攻击警察，以极暴力的方式冲击立法会。在记者会中，多名记者就近日3宗疑似抗争示威者自杀案件向其提问，提出“是否对得起3名死者的家属”等尖锐问题，林郑则没有响应。也有记者询问为何警方疑似提前离开，让民众“顺势”进入立法会。

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昨日占领立法会多半是年轻人。他们表示，不接受政府“暂缓”提案，只接受撤回提案，并要求政府释放之前示威遭到港警逮捕的民众，追究警方责任。

Image caption 占领约3小时候清场

香港政府、警方及建制派议员谴责示威者的暴力行为；民主派议员一度在示威现场劝喻示威者勿冲击立法会，但不成功，民主派表示是政府的麻木不仁令年轻人感絶望引发的冲突。上周前香港政政务司司长陈方安生(Anson Chan)发表给林郑月娥的公开信表示，唯有撤回逃犯条例，并组成独立司法审查委员会调查抗议期间的警民冲突，才能平息众怒，让香港社会回归平静。