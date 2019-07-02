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香港主权移交22周年纪念日，数十万民众参加香港民间人权阵线发起的七一大游行，同日一部分示威者冲击并占领立法会遭到警方清场，各界对事件作出表态。

蔡英文吁港府“拿出诚意”

台湾总统蔡英文周二（7月2日）在脸书上表示，最近香港人民一连串的行动显示出香港人民追求自由民主的心愿，希望香港政府可以拿出诚意，来面对人民的请求。只有拿出诚意面对，香港社会的冲突才可能解决，才不会继续扩大。

蔡英文称，为了追求自由民主，台湾人民也曾经一代接一代，前仆后继，在百年间走过艰辛的道路，“所以我们对香港人民的处境感同身受，在台湾的我们，将会持续关切香港的局势。” 蔡英文还在脸书帖文中配上了由台港歌手共同创作的声援香港抗议的歌曲《撑》。

中联办：绝不容忍暴行

中国政府驻香港特区联络办公室及中国国务院港澳事务办公室周一先后对立法会事件表示谴责。

中联办负责人称，对立法会暴力事件表示震惊、愤慨和强烈谴责，坚决支持特区政府对有关严重违法行为追究到底。

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该负责人称，示威者的暴行是对香港法治的极大挑衅和践踏，严重损害香港的社会安定，绝对不能容忍。

中国国务院港澳事务办公室发言人周一也表示，一些极端激进分子借口反对特区政府有关条例修订，以极为暴力的方式冲击立法会大楼，肆意损坏立法会设施，“这种严重违法行为践踏香港法治，破坏香港社会秩序，损害香港的根本利益，是对‘一国两制’底线的公然挑战。”

该发言人称，中央政府支持特区政府和警方依法处置事件，追究暴力犯罪者的刑事责任。

中国内地媒体的报道则主要集中于香港各界庆祝主权移交22周年的活动，鲜有报道七一大游行及示威者冲击立法会的行动。

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中国官方媒体《环球时报》周一（2日）早上发表社评称，一拨极端激进分子早上扰乱特区政府升旗仪式，下午包围、攻击立法会，是令人发指的暴徒行径。“那些人的暴力比对峙的混乱中冲警察扔块石头又进了一步，他们是公开暴力冲击香港法律的象征性建筑，表达的是对香港法治的蔑视。他们在践踏整个香港社会利益的底线。”

《环球时报》还称，施行资本主义的香港也不应纵容这样的暴力，这种暴力是发达社会之耻，也是不祥之兆，“任何社会都不能接受这样的暴力炫耀，否则无异于为社会的各种失序打开‘潘多拉的盒子’。”

社评指，近来一些激烈的政治情绪冲击了香港，特区政府采取了一系列措施，“但是有一小部分人，他们越来越显露出暴徒的狰狞，他们明显在试图把近来的抗议活动朝着极端对抗的方向引导，他们要压倒香港现有秩序、要由街头政治主导香港决策的狂妄目的已如司马昭之心，路人皆知了。”

特朗普：他们追求的是民主

据法新社报道，美国总统特朗普周一表示，闯入立法会的示威者是希望为香港争取民主。

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“他们追求的是民主，我认为多数人想要民主。不幸的是，有些政府不想要民主，”特朗普在白宫对记者表示。

早些时候，特朗普曾称，看到香港的情况“很难过”。

美国众议院院长南希·佩洛西周日曾在推特上赞扬香港近日的抗议行动。“几周来，香港人民站出来抗议应受谴责的引渡法案，鼓舞了全世界。在中国所谓的‘一国两制’建立22周年之际，G20和世界各国都不应忽视他们的勇气。”

英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）周一曾在社交网站上表示，英国对香港及其自由的支持“不动摇”，同时表示任何暴力都不可接受。