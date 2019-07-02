香港示威者冲进立法会 国际媒体高度关注

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7月1日，香港主权移交给中国的22周年纪念日，发生在香港的抗议行动演变为冲击并占领立法会大楼。

这一行动以及香港警方其后的清场，成为世界多家报纸的头版头条消息。英国多家媒体在头版刊登香港示威人士冲进立法会大楼后的照片。

英国《金融时报》（Financial Times) 头版头条报道说，“香港的政治危机昨天突然恶化，数以百计的示威者冲进了香港立法会大楼，其后警方清场发射催泪弹。”

“示威者头戴建筑工地防护帽，挥舞从街边拔出来的标志和护栏，砸开了门涌入了立法会大楼，在墙上用喷漆乱涂乱画，毁坏楼里的画像。”

《金融时报》认为，最近香港不断发生的抗议示威，“让香港政府陷入自英国交出主权给中国以来最大的政治危机，其中绝大部分的怒气指向特首林郑月娥。”

“但是这些示威者也给中国主席习近平造成压力，他在中国领土上面临对北京权威的挑战。”

英国《卫报》（Guardian）报道标题是：香港的多次抗议是对强人习近平的个人挑战。不稳定的规模可能迫使中国领导人亲自出面。他将如何应对？

图片版权 FT Image caption 英国《金融时报》头版头条标题是：攻入立法会使香港陷入更深乱局。

英国《每日电讯报》(Daily Telegraph) 也在头版刊登报道：香港立法会被冲击。

《每日电讯报》报道说：“防暴警察本来一直站在金属门闸后，大声警告抗议者如果继续向前将会被逮捕，但是突然之间却莫名其妙退到了走廊上，在人群破门而入时远离大楼。示威者根本不理会警察的警告。从早到晚，有好些示威者告诉在场的记者说，他们为保护香港的民主和自由 ，不惜坐牢，甚至有人愿意献出生命。”

美国《纽约时报》(New York Times) 刊登报道：香港冲突显现抗议行列中的分歧。

报道说：“星期一，香港纪念1997年主权移交，成百上千的示威者和平抗议，但是这个城市被一些画面所震撼：很小一群活动人士攻进立法会，砸碎玻璃墙，在立法会大厅里用喷漆写口号。”

“抗议的不同画面给出了一个很清晰的证据：在这个前英国殖民地，分歧不仅存在于抗议人士和亲北京的政府之间，在抗议者中间的对立意见也越来越明显。”

“周一，当活动人士手持铁棒和临时撞门车，要破门进入立法会之前，一些有经验的、对活动人士的诉求持同情态度的资深政界人士，再三呼吁他们三思而行。有的摇头，有的下跪。但是这些香港议员们的建议没有人听。”

图片版权 Ipaper Image caption ipaper头版标题：中国警告英国不要插手香港。

“这样的对抗显示过去几个月香港民众谴责大陆干涉所展开的抗议运动，已经到了一个十字路口。”

《纽约时报》引述香港浸会大学政治学者Jean-Pierre Cabestan说，“现在北京有了一个很好的借口更加不肯妥协让步了。”

美国《华盛顿邮报》(Washingtong Post) 报道香港立法会被占领后，警方武力清场。“事态的扩大把香港带到一个前所未有的不确定领域，也标志着北京在掌控这个世界金融中心后所面临的最大考验。”

澳大利亚《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald） 报道说，有些香港政界人士宣称，这是年轻的抗议人士落入圈套。报道引述香港立法会议员张超雄的看法认为：“这完全是个圈套，很可惜有人被玩了进去。张超雄还向BBC表示，警察本可以一早就驱散抗议者，但是却“故意让他们攻入大楼去打砸。” ”

香港各家媒体对立法会大楼被冲击占领的报道本身，实际上显示了媒体对事件的态度和立场。

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香港《大公报》头版标题是：暴徒攻立会全城愤怒，警队凌晨平乱。《东方日报》头版报道称：特区耻辱万劫不复七一示威无法无天！

《苹果日报》报道说：对峙8小时，警先弃守后清场，示威者占领立会。《明报》头版报道说：示威者占立会警催泪弹清场。

法国《世界报》（Le Monde) 刊登报道说：混乱的场面在香港出现。“抗议者出现，立法会被冲击，警察出击，主权移交给中国的纪念日，混乱的局面出现在街头。”

中国大陆各大媒体对香港最近的大规模抗议基本保持沉默，而对最新出现的占领立法会的事态，《中国青年报》报道了中国外交部驻港公署发表的声明：敦促有关国家立即停止插手香港事务，称“不法分子暴力冲击立法会大楼”。

中国官方新华社报道了外交部发言人耿爽在例行记者会上的讲话，批评英、美、欧盟“貌似公允地鼓吹和平抗议的权利，呼吁避免暴力行为”，“完全是赤裸裸的双重标准，极其虚伪丑陋！”