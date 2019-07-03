达赖喇嘛致歉，称自己女性继任者要好看的言论是“玩笑”
- 2019年 7月 3日
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第十四世达赖喇嘛上月接受BBC专访称，未来的达赖喇嘛是位女性，她应该要“好看”，引起争议。其办公室发布声明对其言论表示道歉，称他只是开“玩笑”。
达赖喇嘛办公室的声明称：“对于有人因他的话而受到伤害，他感到非常抱歉，并致以诚挚歉意。”
西藏精神领袖达赖喇嘛今年84岁。上个月的BBC专访中，他就许多话题畅谈自己观点，包括美国总统特朗普、难民以及他回到西藏的梦想等。
然而，他对于未来可能的女性继任者的言论引发了关注和争议。
达赖喇嘛在访问中笑着用英语说：“如果出现一名女性达赖喇嘛，那她应该要好看一些。”
达赖办公室的声明为此道歉，并称这只是玩笑话。
声明称，有时会发生这样的情况：在一种文化背景下可能很有趣的即兴谈话，翻译后被带入另一种文化背景丢失了原有的幽默。
声明还表示，达赖喇嘛毕生都反对物化女性、支持性别平等。
声明还指，达赖喇嘛称欧洲难民最终应该回家，他的评论“可能被曲解了”。“他当然理解许多离开自己国家的人可能不愿意或无法返回”。
在专访中，达赖喇嘛还表示，美国总统特朗普“缺乏道德原则”。达赖办公室在声明中并未对此致歉。