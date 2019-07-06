图片版权 CNA Image caption 香港示威者7月1日晚间撬开铁门後闯入立法会占领议场，喷漆写上"太阳花HK"。

香港示威青年7月1日占领立法会，被台湾媒体称为“港版太阳花”运动，而香港警方7月4日亦宣布逮捕多名涉案人员。但因两地政治背景不同，专家称无法相提并论。

台湾高度关注香港围绕《逃犯条例》修订引发的争议。分析称，台湾社会对中国疑虑加深，对寻求连任的蔡英文总统形成强大助力。

3小时和23天

香港抗议青年占领立法会行动在数小时后告终，警方7月4日宣布逮捕多名涉案人员。显然，台港两地的“太阳花”运动过程截然不同。

台湾2014年爆发“太阳花学运”，青年占领议会场地超过23天，并成功阻挡《海峡两岸服务贸易协议》通过；反之，香港示威青年却在三小时内就离开立法会，两者有很大落差。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾2014年爆发"太阳花学运"，青年占领议会场地超过23天。有分析称香港年轻人闯入立法会，多少受此影响。

香港中文大学讲师梁启智对BBC中文说，香港年轻人闯入立法会，多少受到台湾“太阳花学运”的影响，不过他们担心有更多人牺牲，所以才会撤离。他表示：“这班人若有刑责，恐怕是以年计算”。

专家认为，香港与台湾两地政权及体制很难相提并论。旅居台湾多年的台湾成功大学政治系港籍教授梁文韬分析，台湾的“太阳花学运”，是在民主制度下发生，所以政府及在位者，无法用太严厉的方式镇压，否则会面临刑责。

他说：“但是香港由中共、港府垄断行政和立法，反抗所必须付出的代价非常大。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港警方向示威群众发射催泪瓦斯。

梁文韬非常佩服香港年轻人面对强大政权的勇气，并向BBC中文表示，“香港政治和公民社会都在退步中，回到台湾刚‘解除戒严’的状况，但却是在往后退。”他表示，这群人面对的是“强大敌人”，大到让你无路可退。

曾经在1990年的“野百合学运”担任总指挥，也积极参与“太阳花学运”的台湾学者、台湾大学社会学系副教授范云则认为，香港已经超越台湾“太阳花学运”。她分析，台湾的社会运动仍会有领袖，但香港近期的示威，去中心化，陌生人彼此信任。

她说：“他们面对的政权比当年台湾国民党更加强大，是一个无视国际压力的极权政府。”并指出，香港警方催泪瓦斯使用程度也超越台湾。

香港一连串反对《逃犯条例》修订的示威游行、抗议动作和各界反应，一海之隔的台湾与全球媒体同样紧盯事件发展。示威爆发后至今，已有将近10个台湾媒体，累积派出超过20人赴港采访。

7月1日，从多名示威者闯入香港立法会到隔日凌晨警方清场，台湾多家电视台及网络媒体都直播报导，隔天该事件也占据台湾四大主要报纸头版，都显现出台湾舆论近期对香港的关注。

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者7月1日占领立法会议场。

台湾淡江大学战略所副教授黄介正向BBC中文分析，台湾社会并不是太关心《逃犯条例》的细节，他们更关注北京对“一国两制”的承诺是否得到实践。

范云也表示同样看法，她向BBC中文表示，香港示威突显出中国领导人所称的“一国两制”承诺不能相信。她说：连《中英联合声明》承诺都会跳票，这无疑会帮助蔡英文赢得民进党内初选，也让她的声望逐渐攀升。

助力蔡英文？

台湾明年将举行总统大选，黄介正指出，香港示威使中国领导人习近平年初提出的“一国两制”台湾方案，再次引发社会讨论。分析认为，香港抗议事件突显台湾对“一国两制”的疑虑，对强调反中共政权的蔡英文总统的明年竞选连任，可能形成强大助力。

黄介正表示，台湾人看到北京对“一国两制”下的香港所承诺的50年不变，不到一半就有巨大改变，会对中国增加负面印象，因此“反中”很容易成为政治人物操作的议题。他说：“蔡英文现在正把握香港的反送中运动，为自己拉抬选情。”

另一方面，黄介正也说，香港示威则使蓝营（国民党）想要处理好两岸关系的人，被打得满地找牙，对香港政府不敢说出任何正面评价。

台湾国民党总统初选参选人、现任高雄市长韩国瑜7月2日接受媒体访问，针对香港示威议题，他希望港府未来要仔细倾听民意，也重申反对“一国两制”。而另一名参选人郭台铭表示，香港“一国两制”失败，并谴责港府对老百姓动用武器。

但也有学者认为，“台湾主权”的选战策略，在历来总统大选中，早已是司空见惯，但这会制造对立。台湾世新大学副教授胡全威在网路评论表示，为了选票及自身利益，刻意塑造台湾民族主义意识，会使台湾民主主义与中国民族主义对冲，是不道德也不明智的方向。

台湾电视台TVBS6月24日公布民调显示，在国民两党及柯文哲三方竞逐的情况下，蔡英文支持度皆呈现领先，绿党7月4日所公布的民调也显示，蔡英文也处于领先。

不过，《联合报》和《苹果日报》7月1日和2日公布的民调中，蔡英文面对国民党韩国瑜、郭台铭、朱立伦，则全面落败。各民调所做出的结果有很大落差，国民党初选预计7月15日公布结果，距离台湾总统大选仍有半年，变数很大。