百度李彦宏遭泼水背后的互联网企业责任争议

你的器材不支持播放多媒体材料 百度创始人李彦宏遭泼水

中国搜索引擎巨头百度创始人李彦宏周三（7月3日）在北京演讲时，遭到一名男子泼水。一时之间，李彦宏和百度以往的一些争议事件迅速成为热门话题。

北京市公安局朝阳分局周四（4日）早上通报，已经对扰乱百度公司活动现场秩序的嫌疑人程某某处以行政拘留5日的处罚。

演讲现场被泼水

李彦宏当时正出席2019年百度AI开发者大会。在他演讲过程中，突然有一名佩戴胸卡的黑衣男子冲上台，拿着一个矿泉水瓶子从李彦宏头顶浇了下去。

从现场视频可以看到，李彦宏用手抹了抹脸上的水，然后说了一句英文：“What's your problem?（你有毛病啊？）”

事发后，泼水的男子被工作人员控制，场面一度陷入沉默。随后李彦宏重新开始演讲，并调侃说：“大家看到在AI前进的道路上还是会有各种各样想不到的事情会发生，但是我们前行的决心不会改变。”

百度发言人对BBC表示，不了解该男子泼水的原因，事件已经交由警方处理。

百度周三晚间表示，肇事者用微博直播等高调的形式安排了一个恶劣的现场袭击，行为让人觉得不齿也让人感到不安。

百度随后还称，肇事者已经被公安机关带走并调查。

图片版权 Getty Images Image caption 百度创始人李彦宏遭泼水。网络语言将此事件调侃为“宏颜祸水”。

争议百度

泼水事件在社交媒体上引发强烈反响，一些网友谴责肇事者的无礼行为，给李彦宏的反应点赞；但也有许多网友回想起了魏则西事件，称李彦宏应该反思百度的企业道德问题。

微博网友“胡萝卜翻身”说：“这种行为不应该被提倡，人身攻击不可取。”

微博网友“胖子赵祥松”则表示：“这件事，不知道能不能让百度反思自己在履行企业公民责任上的问题。如果真能这样，一瓶矿泉水改良和帮助它成为受人尊敬的互联网企业，也不失为一段佳话。”

百度主要从事搜索引擎服务，与阿里巴巴集团和腾讯并称中国互联网三大巨头企业。但是百度因为其审查政策、竞价排名机制等问题备受批评和质疑。

2016年4月，患有罕见癌症滑膜肉瘤的中国大学生魏则西在网上披露了自己的求医过程，他称通过百度搜索到武警北京总队第二医院，并在该院进行治疗，但随后才得知该院疗法无效。魏则西在2016年4月12日去世。

同年5月，中国国家网信办进驻百度调查后认为，百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题，影响了搜索结果的公正性和客观性，容易误导网民。

今年1月，美国宾夕法尼亚大学传播学博士方可成在微信公众号发文称，搜索引擎百度已死，百度过于偏袒百度旗下品牌，搜索结果优先显示百度自媒体平台“百家号”等自家平台信息，“Baidu.com已经不是你寻找中文互联网内容的地方，而是百度自家的站内搜索；它将你引向的不是中文互联网中的优质精神食粮，而是囤积在自家的腐臭变质内容”。

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人工智能

百度在2019AI开发者大会上介绍了他们在人工智能领域的一些新进展。

百度宣布，其智能音箱如今可以听懂英语，不需唤醒词就可以激活。这与亚马逊和谷歌的产品有所不同，亚马逊和谷歌的产品仍需要唤醒词激活产品。

百度还宣布，将很快推出中国最大规模的无人驾驶出租车队。百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇称，这个项目将首先落地湖南省长沙市。