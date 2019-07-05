香港示威游行中的港英旗：恋殖还是发泄不满

图片版权 Getty Images Image caption 立法会大楼的殖民旗帜，成为国际媒体的焦点。

今年7月1日是香港脱离英国殖民统治、主权移交中国的22周年，一群反对《逃犯条例》修订的示威者闯入立法会大楼，在议事厅挂上一面香港殖民时期的旗帜（又称港英旗），他们破坏主权移交后主法会历任主席的肖象，殖民时期立法局主席的肖象则完好无缺，示威者在见证殖民时期的历史展品前，贴上“保护文物”的字句。

这些举动的象征意义远远超越单纯的反对《逃犯条例》，在亲中阵营眼中，这突显了香港的“恋殖”情意结。

其肖象被破坏的前立法会主席范徐丽泰直斥，示威者的诉求“是要回到殖民时代”，质疑示威者是否想成为殖民地的“二等公民”。但香港的示威者和观察人士对BBC中文表示，高举这面殖民旗帜并不代表示威者希望把香港再次被英国统治，更大的是一种抗争符号，表达对现状的不满。

为何么高举港英旗？

自2010年开始，随着多次中港矛盾的爆发，港英旗多次出现在香港的示威抗议活动。

主张香港独立的组织“学生动源”召集人锺翰林对BBC中文表示，香港示威者无法接受挥舞香港洋紫荆区旗，因为这等同认可香港作为中国的一个特别行政区，但示威者之间，无法设计一面能取得广泛共识的旗帜。

他强调，这面旗不代表他们有“归英”的想法，只是在没有任何其他选择下，港英旗成为“本土派”和“港独派”不太抗拒的旗帜。

图片版权 BBC Chinese Image caption 锺翰林说，高举港英旗是因为香港示威者找不到一面能有共识的旗帜。

“我就是知道中共不喜欢看到它才刻意拿出来，”33岁的“反送中”示威者王先生对BBC中文说。

王先生不属任何政党，主张香港有更大的自治权，明白到争取香港独立在现实环境中并不可行。他属于“和理非”（主张和平、理性、非暴力）的示威者，没有走到最前线冲撞，但多次出席和平的大规模“反送中”游行。

他在游行中挥舞细小版的港英旗，但身边大部分人是高举“反送中”、“林郑月娥下台”的红色牌子，他自认是温和民主派支持者中少数会举这面旗帜的人。

“如果是一般民生议题，的确我不用这面旗，但在香港，差不多所有争议都是与中港矛盾有关，《逃犯条例》就很明显，我们不希望大陆化。”

“我们不是喜欢被殖民，但社会在退步，现在我们感觉好像中国在对我们殖民。主权移交以来，有100万名中国大陆的人来香港居住，我们轮候公屋时间愈来愈长，周围的人讲普通话比广东话的多，”他说，“政府政策往往先想中国，你看国民教育、普通话教中文、国歌法，常常先提国家、国家、国家，有时我很想问，香港呢？香港在哪里？”

他指出，开放自由行（中国大陆旅客到香港的政策）、近年的高铁、港珠澳大桥，表面上说有利香港经济，但赚钱的也只是财团，“我只是希望有一点点的政策，是真的考虑到香港整体利益，但没有。”

图片版权 EPA Image caption 英国旗、殖民旗容易吸引媒体眼球，但事实上更多的示威者是有明显诉求。

主流“反送中”示威者中，不是全部人都赞成高举英国旗或港英旗。6月21日，香港示威者包围湾仔警署当天，一名中年男子高举港英旗，现场群众不断叫他收起旗帜，不想被人质疑这场运动是“恋殖”、“港独”、“反共”。但因为这场运动没有公开领袖，示威者之间建立起一种要求大家不互相批评的文化，所以在场也有人阻止争吵。

然而在这场运动的一个高点──占据立法会大楼，示威者容许在会议厅的当眼处挂上港英旗，这成为国际媒体关注的焦点，有欧美网民就提出“被中共统治比被英国殖民更糟”、“把香港交回中国是错误的决定”。

目前，BBC中文无法独立验证谁在立法会议事厅挂上港英旗，以及示威者展示这面旗前是否取得共识。

有欧美媒体分析认为，示威者是希望提醒英国有责任就香港问题发声和向中国施压。

香港立法会前主席范徐丽泰直斥，这并非政府接不接受示威者诉求的问题，而是示威者的诉求“是要回到殖民时代”。

“我想问大家，在殖民地做二等公民好，还是做香港特区的一等公民好呢？”她说。

英国外相亨特警告，如果中国不履行《中英联合声明》会有严重后果后，中国驻英国大使刘晓明高调批评，“在某些人心目中，他们认为香港还在接受英国统治，他们忘记香港现在已经回到了祖国的怀抱”，他警告那些英国不要对香港有殖民者的思想，不要干预香港。

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抗争符号

香港时事评论员刘锐绍对BBC中文分析认为，这面旗帜是一个抗争的象征，表达对中港政府现在的不满，但不代表他们认同过往殖民统治或是“恋殖”。

他指出，香港较年长的人，体会到港英政府初期对香港实施的高压殖民统治，1997年后出生的年轻人没有在港英年代生活过，但70后和80后示威者的成长阶段，见证了殖民后期一段“港英政府开始对香港有实质贡献的时候”。

1967年，香港爆发左派人士称之为的“反英抗暴”运动，引发骚乱和暴动，突显香港的社会问题，加上英国政府开始考虑与中国谈判香港前途问题，70年代起，英国政府在香港实行怀柔政策，大力发展经济民生，推行十年建屋计划、九年免费教育、建立打击贪腐的廉政公署、改善警民关系等等，慢慢在立法机关加入选举机制。到1991年，香港的立法局首次有部分议席由直选产生，也逐渐启蒙了香港人对民主诉求的意识。

但主权移交后，香港民主步伐在中国影响下难以继续向前，例如在雨伞运动爆发前，中国明确在普选方案前加入筛选机制，与港人期望的不符，香港示威者视为中共背弃承诺。经济问题方面，贫富悬殊严重，香港年轻人也面对楼价高企、阶层流动困难等问题，种种落差造成对现况的不满。

“很多时候，是因为对现实不满才会想起以前的情况，这是一个心理反射，”刘锐绍说，“北京千万不要错误解读这班人是恋殖、怀念英国，也不要以为英国在香港做了甚么，或以为英国会回朝，这只是假象。”

他认为示威者展示殖民旗帜激怒中国既是一个策略，也是反映民怨，“因为他们对政权毫无信心、甚至是极度反感，处于一个绝望的状态，他们被迫到不理会官方的想法，去到如此地步时，执政者要思考为何人民对你这么反感。”