图片版权 Reuters Image caption 华为的创始人任正非一直被国外媒体指为中国国家服务。任正非和中国领导人习近平在一起。

美国最高层官员对商务部的官员说，尽管美中关系似乎有所缓和，但华为仍然在被禁名单内。

特朗普和习近平在日本大阪20国峰会期间会面时同意重新开启中断的谈判。特朗普说不会对中国出口施加新关税，还软化了对被列入美国制裁名单的华为公司的立场。

美国总统特朗普出人意料地从之前的立场后退，说允许美国公司同被制裁的中国电信设备巨头华为继续贸易。在华为供应链中的美国公司对特朗普的上述表示表示欢迎。

特朗普改变了对华为的政策向中国伸出橄榄枝，试图重启同中国的贸易谈判，打破贸易战僵局。但在随后几天内，许多商界人士和政府官员一时不能确定美国政府的新立场。

华为是世界最大的电讯设备供应商。该中国电讯设备制造公司公司被美国视为间谍风险。美国还指责华为盗窃美国知识产权，违反对伊朗的制裁。但是华为公司反驳说美国的指控毫无根据，并且强调华为一贯重视网络安全。

图片版权 Getty Images Image caption 美国共和党参议员鲁比奥威胁要通过立法手段来对付中国的华为公司。

美国：供应低技术芯片

根据路透社记者看到的美国商务部工业和安全局出口执法办公室副主任桑德曼发给下属的电邮，桑德曼在电邮中说华为仍然在美国政府的制裁名单上。

桑德曼还说，对于要求向华为销售产品的公司，许可证评估要取决于商务部工业安全局的指示。但是还不清楚商务部何时作出指示。美国商务部发言人周三（6月4日）说，一旦完成审核，会对申请出口许可的公司发出通知。

白宫的贸易顾问纳瓦罗本周早些时候说，美国政府允许不会对国家安全有一项的“低技术”芯片出口。之前美国国家经济委员会主席库德洛也作过类似表示。

特朗普同习近平会晤后，美国参院民主党领袖舒默马上表示，华为是美国迫使中国进行公平贸易的为数不多的有效杠杆之一，如果特朗普在华为问题上让步，将大大削弱美国改变中国不公平贸易行为的能力。

美国共和党参议员鲁比奥也在特朗普同习近平会晤同一天说，如果特朗普解除了华为的限制，他将犯下大错，美国国会就需要要通过立法来恢复对华为的限制措施。

《独立报》的首席商务评论员詹姆斯·摩尔认为，改变对华为的政策需要整体政治气候的改变。

图片版权 Getty Images Image caption 预计在2030年前英国移动网络市场价值可高达510亿英镑。英国尚未对是否允许华为加入5G网络建设做出最后决定。

英国：地缘政治之争

华为公司是英国电讯公司的主要设备供应商，但是英国仍然没有对是否允许华为加入5G网络建设作出最后决定。之前英国政府供应链报告和国家网络安全中心的建议都认为可以允许华为进入英国的5G市场建设。

目前英国最大和第三大的电讯公司EE和沃达丰发起开始推出5G网络服务，争夺英国5G服务市场。预计在2030年前英国移动网络市场价值可高达510亿英镑。

詹姆斯·摩尔说，华为的技术很好。据说他们对客户要求反应很快，更善于为客户量身定制设备。但因为是量身定制，这种设备差异很大，因此也增加了安全人员的评估难度。

他还认为如果把华为排除出5G网络外，英国要付出昂贵代价。因为那样就不时简单地在现存4G网络基础上进行建设，参与建设的电讯公司需要拆除现有设施，从头开始。

英国首相特蕾莎·梅不久将被党内角逐者接替，即英国的外交大臣亨特，或伦敦前任市长约翰逊。不管两人谁能上位，摩尔评论说，这两人都争相把自己描绘成特朗普的最好的朋友，因此他们更重视特朗普的推特，而非对华为（真的，还是想象的）的安全考虑。

摩尔说，对于华为的安全担心主要是政治问题。通讯公司的体验并没有证实对华为设备的安全担心。有些独立评估发现技术缺陷的例子，但是迄今为止并没有证据证明这些技术缺陷背后存在恶意的设计。

但是英国著名评论员保罗·梅森在《新政治家》杂志上撰文指出，华为事关英国的地缘政治利益，为脱欧忙得不可开交的特蕾莎·梅政府对华为做出了错误的决定，英国的长远战略对手是试图分化瓦解欧洲的俄罗斯及其合作伙伴中国。