武汉阳逻抗议垃圾焚烧厂遭镇压，折射中国民众运动独特性

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过去一周，中国湖北省武汉市新洲区阳逻街道的居民走上街头，抗议在当地修建一个大型垃圾焚烧发电厂的计划。

当地居民认为垃圾焚烧厂建在阳逻开发区，距其数公里内包括两个高校、数十个居民小区。对空气质量、身体健康，以及阳逻的经济吸引力都会造成负面影响。

大规模抗议从6月底酝酿，7月2日和3日人数进一步上升，达到数千人。根据现场视频显示，抗议者打出“我们不想被毒害，只想要一口清新空气而已”等标语。当地政府派出大量防爆警察进行镇压。综合网络流传、未经证实的照片可以看到有居民受伤。

在网传的《武汉市新洲区人民政府致阳逻地区群众的一封信》中称，目前，我区垃圾焚烧发电项目尚未启动环评程序，更未立项和开工建设。下一步，将按照“群众不同意，项目不开工”的原则严格依照法定程序，全过程公开。

屡次发生的环保抗议

类似事件近年来频发。

2015年4月，广东省罗定市政府在没有公示及没有通过环境评估的情况下，与当地华润水泥厂签订了合同，计划建造一个日烧300吨垃圾的垃圾焚烧厂。引发数千民众高举标语集结在镇政府及华润水泥厂示威抗议，但遭到特警镇压，造成数十名村民被打伤，另外有20多人被捕。

其后，罗定政府宣布，取消当地华润水泥厂建设垃圾焚烧厂项目。

最早的此类民众抗议运动被认为是2007年的厦门市民反对二甲苯（PX）项目事件。由于担心厦门的环境遭到破坏，当年6月1日、2日，数千名至上万市民手绑黄丝带，举着“反对PX，保卫厦门”，在主要街道和平“散步”。此后，“散步”一度成为中国市民上街抗争的代称。

最后，该事件也以政府迁建PX项目告终。

厦门事件后，中国接连发生多起民众反对PX项目事件。2011年的大连、2012年的宁波、2013年昆明、2014年的茂名，以及成都市民在2008年和2013年都发生了抗议当地建设PX项目的抗议活动。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年昆明市民抗议在当地建PX项目

中国公民运动的特征

“中国最近10年的这些抗议行动，与当年六四等学生运动有很大不同。”一位见证过厦门PX抗议事件的学者对BBC中文表示，这些运动实际上是由”邻避效应“引发的群体行为。

”邻避效应“在英文中称为“不要放在我后院”（Not in my back yard），往往在建造一些可能污染环境的公共设施，利好由较大范围人群享受，污染则由较小人群负担。

上述学者称，这种抗议并不是中国独有，1970年代就开始出现于欧美国家，多集中在垃圾焚化、毒物处理等公共设施，同样引发附近居民的大规模抗议。

“但中国特别之处在于，一，政府公信力陷入‘塔西佗陷阱’；二，公民没有畅通的政治表达渠道，司法、舆论和人大代表都不能有效运作；三，民间NGO组织的缺位。这些使邻避运动在中国更易爆发。”

在厦门反对PX项目后，中国自由派媒体人曾乐观的表示，最终项目迁建开创了通过正常渠道解决问题的先例，一改传统专政思维中的强力打压。“向民意靠拢而不是与民意对抗”，并“向我们展示了中国走向宪政的可能的路径”。

然而，当近年来更多的此类抗议发生时，强力打压却接踵而至，厦门事件时相对自由的讨论空间也未能再现。