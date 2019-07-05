香港抗议引发英中外交舌战 英国外相回应支持暴力说法

Image caption 7月1日香港主权移交纪念这天一批抗议者在示威后冲进香港立法会

英国外交大臣亨特说，他没有支持抗议中的暴力行为。中国媒体指责西方政府干预导致香港动乱。

7月1日香港主权移交纪念这天一批抗议者在示威后冲进香港立法会。香港立法会建筑被抗议者破坏程度严重。

路透社报道说，立法会里面的家具和装修被毁，大厅墙壁上被涂鸦，香港政府被迫将立法会关闭两周。立法会行政管理委员会将在另外一个没有公开的地点举行闭门会议。

英国外交大臣亨特7月4日在BBC广播中表示对暴力行为的谴责，“我说过，我和英国对所有的暴力发出谴责，支持民主的抗议者会对那种场面（暴力）赶到沮丧。”

Image caption 英国外交大臣亨特7月4日在BBC广播中表示了对暴力行为的谴责

1997年7月1日，中国按照中英联合声明中的"一国两制"模式从英国手中接收香港主权，并承诺香港享有的制度与自由五十年不变。

但是，香港计划修订逃犯条例引起大规模抗议游行，反对者认为修改条例会破坏香港法治，让北京能在大陆法庭审理活动人士。

英国首相特蕾莎·梅（文翠珊）也表示，中国必须尊重香港人的权利和自由，并说她已和北京沟通，表达关注。

中国指西方乱港反华

香港示威游行成为舆论关注焦点后，英国外交大成亨特对中国发出警告，要中国尊重接受香港主权时所作的承诺，即保持香港原有的制度和生活方式，五十年不变的承诺。

中国媒体指责伦敦，华盛顿帮助香港示威者。《中国日报》发表社论说，“西方政府内的意识形态狂们从来没有停止过策划对他们不喜欢的政府发动动乱，尽管他们的行为给拉美、非洲、中东和亚洲一个又一个国家带来痛苦和混乱”，“现在他们想在中国故伎重演”。

Image caption 香港立法会里面的家具和装修被毁，大厅墙壁上被涂鸦，香港政府被迫将立法会关闭两周。

《中国日报》指责西方势力煽动动乱反对香港政府，并“以此向中央政府施压”。评论指“这些西方煽动者的暴力行为助长了对香港法治的践踏，破坏了香港的社会秩序。”

中国要承担后果

亨特7月2日警告说，如果中国不遵守1984年签订的中英联合声明，将会为此承担后果。他的表态引起中国驻英国大使的严厉反驳，让英国不要插手香港事务。

中国说，英国对香港不再有任何责任。英国认为1984年英中签署的《联合声明》依然有效。

中国的《环球时报》社论分析说，亨特之所以做上述出格表现，是因为他正在角逐保守党党魁，争当英国首相，因此故意作强硬姿态。

中国外交部发言人耿爽直指英外交大臣关于香港的言论是“信口雌黄”，“厚颜无耻”。耿爽说香港问题是中国内政，不容外国干预，并告诫英国外交大臣亨特“不要再自不量力，粗暴干涉香港事务”。

《环球时报》又社论说，“亨特火上浇油，毁的是他自己和英国形象”，他为了个人政治利益损害中英关系，会让英国对华外交付出代价。