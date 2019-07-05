新疆再教育营：学校分隔了维族儿童与家人

你的器材不支持播放多媒体材料 新疆孩子

最新研究发现，中国政府将维族儿童与家人分隔；他们远离民族信仰和母语教育。

在成千上万维族人被关押在庞大再教育营的同时，建造寄宿学校的行动也在大规模地快速进行。

根据公开发布的文件，再配合对海外数十名维族家庭成员的采访，BBC收集到了迄今为止最全面的证据，证明新疆地区的儿童的情况。

记录显示，仅在一个乡镇就有400多名儿童的父母双方都处于某种关押之中，有的在再教育营，有的被关押在监狱。

而这些儿童是否需要“集中照顾”的正式评估也在进行当中。

Image caption 下落不明的新疆儿童

所有证据都显示，中国当局在努力改造新疆成年人身份认同的同时，也平行展开了另一个运动，要有系统地让儿童清除对根源的认同。

由于中国在新疆的严密监控，外国记者24小时有人陪同，所以无法从新疆当地收集证据。但是证据可以在土耳其找到。

在伊斯坦布尔的一个大厅里，数十人排队等着诉说他们的故事，很多人拿着孩子的照片，这些孩子现在都在新疆但都下落不明。

“我不知道谁在照顾他们，” 一个妈妈说。她指着照片上的三个年幼的女儿，“完全没有联系。”

另一个妈妈，一边拿着三个儿子和一个女儿的照片，一边抹眼泪。她说，“我听说他们都被带去了一个孤儿院。”

在60个不同的采访中，这些家长和亲人声泪俱下忧心忡忡地讲述了他们的故事，讲述超过100个儿童在新疆失踪的细节。

他们都是维吾尔人 - 是新疆穆斯林族群中人数最多的民族，长期以来与土耳其有着语言和信仰的联系。成千上万的人有的来土耳其学习或做生意，探亲，有的是为了逃避中国对生育的限制和越来越多的宗教压迫。

但是过去三年，在中国开始把成千上万的维族人和其他少数民族拘押在庞大的“再教育营”后，他们发现被困在了土耳其。

你的器材不支持播放多媒体材料 废墟上的信仰：中国消失的清真寺

中国当局说，这些维族人是在“职业训练中心”受教育，目的是要应对暴力宗教极端主义。但是证据显示，很多人被关押只是因为表达了他们的宗教信仰譬如祈祷或者带面纱，还有的被关押是因为有像土耳其这样的海外联系。

对这些维族人来说，回新疆就意味着肯定要被关押。电话联系已被切断 - 即使与海外亲属交谈，现在对新疆人来说太危险了。

有个父亲告诉我，他的妻子在新疆家里已经被拘留，他担心他的八个孩子有几个可能被国家收养。 “我认为他们已被带到儿童教育营地，” 他说。

你的器材不支持播放多媒体材料 走进中国的“思想转化营”

由BBC委托进行的新研究，揭示了这些儿童以及成千上万其他人究竟遭遇了什么。

曾兹博士（Adrian Zenz）是一位德国研究人员，他对中国大规模在新疆拘押成年穆斯林的揭露受到了广泛地认可。根据官方公开发布的文件，他的报告显示了在新疆前所未有的学校扩建。

学校校园扩大，新的宿舍建了起来，收生能力大规模增加。政府在修建拘押营的同时，正在大幅度增大学校收生能力，可以照顾大量的全托儿童。

这些学校扩建所针对的正好是同样的少数民族群体。

在2017年一年时间内，新疆新入学的幼儿园儿童总数增加了50万以上，政府数字显示，这一增幅中的九成以上是维吾尔和其他穆斯林少数民族儿童。

如此一来，新疆的学前教育招生水平，从原本低于全国平均水平，飙升到全中国最高。

Image caption 新河县友谊幼儿园接收700个儿童，其中80%是新疆少数民族。

仅在新疆南部一个地区，这里是维吾尔族人口密度最高的地区，当局花在修建和扩建幼儿园的经费高达12亿美元。

曾兹博士的分析显示，建筑工程的增多，包括增加大量的宿舍空间。

看来，新疆的教育扩张与成人大规模监禁的基本原则相同。它显然影响了几乎所有维吾尔族和其他少数民族儿童，无论他们的父母是否在再教育营中。

去年4月，县政府将来自周边村庄的2000名儿童迁入另一所巨型寄宿中学 -——叶城县四中。

叶城县第十和十一中学

上图是新疆南部城市叶城（维吾尔族称喀格勒克Kargilik）正在为两所新寄宿学校准备的场地。

拖动左右键能看到建设的阶段——这 两个中学中间隔着共用的体育场，都是最近一年多刚刚建成的。两个学校的面积都超出全国中学平均面积的三倍。

政府宣传中颂扬寄宿学校“维护社会和谐”，“代替父母地位”。曾兹博士认为，其中还有更加深层的目的。

寄宿学校提供了一个理想的场地，让少数民族进行可持续的文化重建。

他的研究显示， 与再教育营一样，现在有一种协调计划，其目的就是要在学校里消灭使用维吾尔语和其他少数民族语言。个别学校的条规，定出了更加严格，计分制的惩罚手段，老师和学生如果在学校使用了汉语以外的语言将受到处罚。

这与其他官方声明相吻合。 这些声明宣称新疆已经在所有学校完成了全面的汉语教学。

新疆宣传部的高级官员徐贵相在接受BBC采访时，否认政府照顾了大批没有父母的儿童。

他笑着说，“如果全家人全部都被送去职业训练，那么这个家庭一定有很严重的问题。我从来没有见过这样的案例。”

不过，曾兹博士研究中最重要部分是他的证据显示，这些被拘押成年人的孩子，的确被大量送到住宿学校系统中。

当地政府有详细表格，将每个孩子的情况与他们在职业训练营或监狱中的父母挂钩，然后再决定是否需要集中照管。

曾兹博士发现了一份政府文件，详细给出了“有困难群体”可以申请的各种补贴，其中包括：丈夫和妻子都在职业训练。另外还有喀什市给教育局的指示，要求他们采取紧急措施照顾父母在培训营中的学生的需要。

Image caption 和田阳光幼儿园

这份文件说，学校应该“加强心理辅导，加强学生的思想教育”，这些词语在学生父母们的培训营中也一样出现。

很明显，大规模拘禁对儿童的影响现在被视为一个重要的社会问题，当局正在努力处理这一问题，尽管当局并不热衷于公开这一点。

一些相关的政府文件似乎故意躲避搜索引擎，使用了模糊符号代替“职业培训”一词。也就是说，在某些情况下，成人拘留营附近建有幼儿园，在访问时，中国官方媒体记者赞扬这么做的好处。

他们说，这些寄宿学校允许少数民族儿童学习“更好的生活习惯”和“养成更好的个人卫生习惯”。有些孩子开始称他们的老师为“妈妈”。

我们打电话给新疆的一些地方教育局，试图找出相关的官方政策。大多数人拒绝与我们交谈，但有些人对这样的教育制度给出了简单的看法。

我们问一位官员，那些被带到再教育营的父母的子女会怎样。

Image caption 在新疆和田的一所幼儿园，有严密的保安。

“他们在寄宿学校，” 她回答说。 “我们提供住宿，食物和衣服......上级领导告诉我们，我们必须好好照顾他们。”

在伊斯坦布尔的大厅里，随着家庭破碎的故事一个一个讲了出来，气氛里充满了绝望和深深的怨恨。

一位母亲告诉我：“成千上万的无辜儿童与父母分开，我们不停地提供证词”。 “世界知道了这些事实，为什么还是保持沉默？”

而在新疆有研究表明，所有的孩子现在都处于有“严格隔离封闭管理措施”的学校。许多学校都安装了全方位的监控系统，周边警报和10,000伏高压电围栏，一些学校的保安开销甚至超过了成年人的再教育营。

这样的教育政策最早在2017年初出台，然后就开始大幅加强拘押。 曾兹博士想知道的是，政府是否早就想过要阻止维吾尔族父母强行要回孩子的可能？

他告诉我，“我认为有系统地将父母和子女分开就是一个很明显的证据，证明新疆政府正试图培养新的一代，从根本上切断他们在宗教信仰和民族语言方面的联系。”

“我认为这些证据都指向一个结论，那就是文化上的大屠杀。”