新疆再教育营：学校分隔了维族儿童与家人

沙磊( John Sudworth ) BBC 记者
  • 2019年 7月 5日
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新疆孩子

最新研究发现，中国政府将维族儿童与家人分隔；他们远离民族信仰和母语教育。

在成千上万维族人被关押在庞大再教育营的同时，建造寄宿学校的行动也在大规模地快速进行。

根据公开发布的文件，再配合对海外数十名维族家庭成员的采访，BBC收集到了迄今为止最全面的证据，证明新疆地区的儿童的情况。

记录显示，仅在一个乡镇就有400多名儿童的父母双方都处于某种关押之中，有的在再教育营，有的被关押在监狱。

而这些儿童是否需要“集中照顾”的正式评估也在进行当中。
Image caption 下落不明的新疆儿童

所有证据都显示，中国当局在努力改造新疆成年人身份认同的同时，也平行展开了另一个运动，要有系统地让儿童清除对根源的认同。

由于中国在新疆的严密监控，外国记者24小时有人陪同，所以无法从新疆当地收集证据。但是证据可以在土耳其找到。

在伊斯坦布尔的一个大厅里，数十人排队等着诉说他们的故事，很多人拿着孩子的照片，这些孩子现在都在新疆但都下落不明。

“我不知道谁在照顾他们，” 一个妈妈说。她指着照片上的三个年幼的女儿，“完全没有联系。”

另一个妈妈，一边拿着三个儿子和一个女儿的照片，一边抹眼泪。她说，“我听说他们都被带去了一个孤儿院。”

在60个不同的采访中，这些家长和亲人声泪俱下忧心忡忡地讲述了他们的故事，讲述超过100个儿童在新疆失踪的细节。

他们都是维吾尔人 - 是新疆穆斯林族群中人数最多的民族，长期以来与土耳其有着语言和信仰的联系。成千上万的人有的来土耳其学习或做生意，探亲，有的是为了逃避中国对生育的限制和越来越多的宗教压迫。

但是过去三年，在中国开始把成千上万的维族人和其他少数民族拘押在庞大的“再教育营”后，他们发现被困在了土耳其。

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废墟上的信仰：中国消失的清真寺

中国当局说，这些维族人是在“职业训练中心”受教育，目的是要应对暴力宗教极端主义。但是证据显示，很多人被关押只是因为表达了他们的宗教信仰譬如祈祷或者带面纱，还有的被关押是因为有像土耳其这样的海外联系。

对这些维族人来说，回新疆就意味着肯定要被关押。电话联系已被切断 - 即使与海外亲属交谈，现在对新疆人来说太危险了。

有个父亲告诉我，他的妻子在新疆家里已经被拘留，他担心他的八个孩子有几个可能被国家收养。 “我认为他们已被带到儿童教育营地，” 他说。

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走进中国的“思想转化营”

由BBC委托进行的新研究，揭示了这些儿童以及成千上万其他人究竟遭遇了什么。

曾兹博士（Adrian Zenz）是一位德国研究人员，他对中国大规模在新疆拘押成年穆斯林的揭露受到了广泛地认可。根据官方公开发布的文件，他的报告显示了在新疆前所未有的学校扩建。

学校校园扩大，新的宿舍建了起来，收生能力大规模增加。政府在修建拘押营的同时，正在大幅度增大学校收生能力，可以照顾大量的全托儿童。

这些学校扩建所针对的正好是同样的少数民族群体。

在2017年一年时间内，新疆新入学的幼儿园儿童总数增加了50万以上，政府数字显示，这一增幅中的九成以上是维吾尔和其他穆斯林少数民族儿童。

如此一来，新疆的学前教育招生水平，从原本低于全国平均水平，飙升到全中国最高。
Image caption 新河县友谊幼儿园接收700个儿童，其中80%是新疆少数民族。

仅在新疆南部一个地区，这里是维吾尔族人口密度最高的地区，当局花在修建和扩建幼儿园的经费高达12亿美元。

曾兹博士的分析显示，建筑工程的增多，包括增加大量的宿舍空间。

看来，新疆的教育扩张与成人大规模监禁的基本原则相同。它显然影响了几乎所有维吾尔族和其他少数民族儿童，无论他们的父母是否在再教育营中。

去年4月，县政府将来自周边村庄的2000名儿童迁入另一所巨型寄宿中学 -——叶城县四中。

叶城县第十和十一中学

Interactive Use the slider button to see how the school has developed

May 2019

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

April 2018

Yechung County Number 11 and Number 10 Middle School

上图是新疆南部城市叶城（维吾尔族称喀格勒克Kargilik）正在为两所新寄宿学校准备的场地。

拖动左右键能看到建设的阶段——这 两个中学中间隔着共用的体育场，都是最近一年多刚刚建成的。两个学校的面积都超出全国中学平均面积的三倍。

政府宣传中颂扬寄宿学校“维护社会和谐”，“代替父母地位”。曾兹博士认为，其中还有更加深层的目的。

寄宿学校提供了一个理想的场地，让少数民族进行可持续的文化重建。

他的研究显示， 与再教育营一样，现在有一种协调计划，其目的就是要在学校里消灭使用维吾尔语和其他少数民族语言。个别学校的条规，定出了更加严格，计分制的惩罚手段，老师和学生如果在学校使用了汉语以外的语言将受到处罚。

这与其他官方声明相吻合。 这些声明宣称新疆已经在所有学校完成了全面的汉语教学。

新疆宣传部的高级官员徐贵相在接受BBC采访时，否认政府照顾了大批没有父母的儿童。

他笑着说，“如果全家人全部都被送去职业训练，那么这个家庭一定有很严重的问题。我从来没有见过这样的案例。”

不过，曾兹博士研究中最重要部分是他的证据显示，这些被拘押成年人的孩子，的确被大量送到住宿学校系统中。

当地政府有详细表格，将每个孩子的情况与他们在职业训练营或监狱中的父母挂钩，然后再决定是否需要集中照管。

曾兹博士发现了一份政府文件，详细给出了“有困难群体”可以申请的各种补贴，其中包括：丈夫和妻子都在职业训练。另外还有喀什市给教育局的指示，要求他们采取紧急措施照顾父母在培训营中的学生的需要。
Image caption 和田阳光幼儿园

这份文件说，学校应该“加强心理辅导，加强学生的思想教育”，这些词语在学生父母们的培训营中也一样出现。

很明显，大规模拘禁对儿童的影响现在被视为一个重要的社会问题，当局正在努力处理这一问题，尽管当局并不热衷于公开这一点。

一些相关的政府文件似乎故意躲避搜索引擎，使用了模糊符号代替“职业培训”一词。也就是说，在某些情况下，成人拘留营附近建有幼儿园，在访问时，中国官方媒体记者赞扬这么做的好处。

他们说，这些寄宿学校允许少数民族儿童学习“更好的生活习惯”和“养成更好的个人卫生习惯”。有些孩子开始称他们的老师为“妈妈”。

我们打电话给新疆的一些地方教育局，试图找出相关的官方政策。大多数人拒绝与我们交谈，但有些人对这样的教育制度给出了简单的看法。

我们问一位官员，那些被带到再教育营的父母的子女会怎样。
Image caption 在新疆和田的一所幼儿园，有严密的保安。

“他们在寄宿学校，” 她回答说。 “我们提供住宿，食物和衣服......上级领导告诉我们，我们必须好好照顾他们。”

在伊斯坦布尔的大厅里，随着家庭破碎的故事一个一个讲了出来，气氛里充满了绝望和深深的怨恨。

一位母亲告诉我：“成千上万的无辜儿童与父母分开，我们不停地提供证词”。 “世界知道了这些事实，为什么还是保持沉默？”

而在新疆有研究表明，所有的孩子现在都处于有“严格隔离封闭管理措施”的学校。许多学校都安装了全方位的监控系统，周边警报和10,000伏高压电围栏，一些学校的保安开销甚至超过了成年人的再教育营。

这样的教育政策最早在2017年初出台，然后就开始大幅加强拘押。 曾兹博士想知道的是，政府是否早就想过要阻止维吾尔族父母强行要回孩子的可能？

他告诉我，“我认为有系统地将父母和子女分开就是一个很明显的证据，证明新疆政府正试图培养新的一代，从根本上切断他们在宗教信仰和民族语言方面的联系。”

“我认为这些证据都指向一个结论，那就是文化上的大屠杀。”

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