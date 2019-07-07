香港尖沙咀游行抗议逃犯条例 争取中国大陆游客支持

图片版权 AFP

数以千计香港市民参与反对《逃犯条例》的游行，今次的游行路线选在有较多中国大陆旅客的尖沙咀和高铁西九龙站，以争取他们的支持。

游行人士在下午3时许由尖沙咀梳士巴利花园出发，他们不断叫喊“林郑下台”、“反送中”等口号，旅游热点星光大道等地方人潮涌动。

BBC中文在场记者见到，游行人士以普通话向途人派发传单，也会不时用普通话喊口号，希望到香港的大陆旅客了解真相。

图片版权 AFP

游行有别于过往的“反送中”大游行，并非由民间人权阵线发起，而是由一群“网民”自发。其中一名发起人刘颖匡被视为香港本土派人士，他向媒体表明今天游行的目的是要向大陆旅客宣传反对修订逃犯条例，因而会坚持“和平、理性、优雅”的原则，不会进入、包围或冲击连接香港和大陆的西九龙站。他说，人数已超出原本估计的二千人。

一名来自深圳的刘小姐在围栏边看示威者喊口号。她对BBC中文表示，今天来香港购物一天，不知道香港人为何上街游行，但是她对游行十分好奇，“在内地从没见过”。她说，有兴趣了解香港人的诉求。

在队头，示威者的横副列出五大诉求：撤回《逃犯条例》修订、收回以“暴动”定义警民冲突，撤销对抗争者的控罪、追究警队滥权、以行政命令解散立法会实行“双真普选”，即立法会与行政长官均以直选方式产生。

图片版权 BBC CHINESE

图片版权 AFP Image caption 尖沙咀星光大道挤满示威者。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 香港尖沙咀文化中心、太空馆附近聚满人群。

Image caption 有店铺疑受游行影响关门。

香港警方派出大批警力到场戒备，呼吁民众和平示威。香港铁路停售当天中午后高铁车票，并只安排一个入口和一个出口让乘客进出，附近设有大量路障，防止有示威群众冲击车站。香港记者协会表示，传媒也被禁止进入车站内采访，对港铁安排表示遗憾。

香港“反送中”运动6月开始抗争升级，经历过上百万人的游行及多次警民冲突，示威者在7月1日主权移交22周年纪念日历史性地占据立法会，破坏程度是1997年以来最大，建制派批评示威者暴力，但民主派认为是政府漠视民意而逼使示威者找将抗争升级。