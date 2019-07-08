新疆再教育营：中国驻英国大使刘晓明否认强行拆散穆斯林家庭

你的器材不支持播放多媒体材料 中国，我的孩子在哪里？

BBC记者沙磊（John Sudworth）早前报道，中国政府把维吾尔族儿童与家人分隔，在成千上万维族人被关押在庞大的“再教育营”时，一些寄宿学校也在大规模地建造当中，令儿童远离民族信仰和母语教育。但中国驻英国大使刘晓明周日（7月7日）接受BBC电视节目《The Anbrew Marr Show》访问时，否认中国有强行拆散穆斯林家庭。

刘晓明说，外界扭曲了新疆发生的事情，他说新疆是贫困地区，极端主义容易渗透该处。

他强调“再教育营”不是一个营地或是监狱，而是一个职业教育训练中心，那儿的人可以自由离开去探望亲友，从积极方向去看，这些中心的目的是及早预防恐怖主义，自从这些措施实行以来，新疆三年来都没有恐怖事件发生。

一群身在土耳其的维族人对BBC说，他们的儿童在新疆失踪。刘晓明说这些都是“反政府”的人，他们不会为政府说好话。刘晓明称，“如果他们想与他们的子女在一起，他们可以回来”。

他否认当局强行拆散穆斯林父母和子女，但他同时表示，中国政府将这些儿童照顾得很好，父母随时可以去见子女。

刘晓明说，“你给我（失踪儿童的）名字，我们会尝试找他们，告诉你们他们是谁，正在做甚么事情。”

Image caption 下落不明的新疆儿童

新疆加速建造学校

根据公开发布的文件，再配合对海外数十名维族家庭成员的采访，BBC收集到了迄今为止最全面的证据，证明新疆地区的儿童的情况。

记录显示，仅在一个乡镇就有400多名儿童的父母双方都处于某种关押之中，有的在再教育营，有的被关押在监狱。

BBC在土耳其进行了60个不同的采访，有家长声泪俱下忧心忡忡地讲述了他们的故事，讲述超过100个儿童在新疆失踪的细节，有父母担心自己孩子已被中国国家收养，被带到儿童教育营地。

你的器材不支持播放多媒体材料 走进中国的“思想转化营”

BBC委托进行的新研究，揭示了这些儿童以及成千上万其他人究竟遭遇了什么。

郑国恩博士（Dr Adrian Zenz）是一位德国研究人员，根据官方公开发布的文件，他的报告显示了在新疆前所未有的学校扩建。学校校园扩大，新的宿舍建了起来，收生能力大规模增加。这些学校扩建所针对的正好是同样的少数民族群体。

在2017年一年时间内，新疆新入学的幼儿园儿童总数增加了50万以上，政府数字显示，这一增幅中的九成以上是维吾尔和其他穆斯林少数民族儿童。如此一来，新疆的学前教育招生水平，从原本低于全国平均水平，飙升到全中国最高。

而在新疆有研究表明，所有的孩子现在都处于有“严格隔离封闭管理措施”的学校。许多学校都安装了全方位的监控系统，周边警报和10,000伏高压电围栏，一些学校的保安开销甚至超过了成年人的“再教育营”。

中国当局说，这些维族人是在“职业训练中心”受教育，目的是要应对暴力宗教极端主义。但是证据显示，很多人被关押只是因为表达了他们的宗教信仰譬如祈祷或者带面纱，还有的被关押是因为有像土耳其这样的海外联系。