华为解禁悬而未决，中国驻英大使作安全保证

Image caption 刘晓明在BBC的电视访谈节目中否认会迫使华为为中国情报部门工作的说法。

中国驻英国大使说，如果英国允许华为参加5G网络建设，华为不会被用作收集英国情报的工具。中国大使刘晓明承诺，中国不会要求华为公司提供任何信息。

华为在英国5G网中发挥何种作用将取决于英国保守党领袖角逐的结果。但是刘晓明周日（7月7日）警告保守党内的首相人选杰里米·亨特和鲍里斯·约翰逊不要封杀华为。

许多批评援引关于中国情报法要求组织和公民帮助国家情报工作的规定，指责华为是中国国家收集情报的工具。

刘晓明在BBC的电视访谈节目中否认会迫使华为为中国情报部门工作的说法。

华为引起安全担忧

图片版权 Getty Images Image caption 评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。

当被问到他是否会为此作保证时，刘晓明说“我能100%的保证。我认为华为是个好公司；它在5G领域领先。我认为如果你们排斥华为，你们会失去巨大的机会。他们（华为）在英国是为了双赢，不是为了监视这里的人。”

最近英美媒体都报道说，英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历研究后，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。

美国一直指责华为的设备被用来收集情报，对美国构成国家安全威胁。随后美国开始禁止政府机构使用华为设备，也游说盟国不要让华为设备进入他们的5G网络，后来特朗普政府又下令禁止美国公司向华为供应零部件。

对此中国《环球时报》主编胡锡进评论说，退役军人进入民营公司就业很正常。他认为那是为政治目的服务的研究。

图片版权 Getty Images Image caption 英国保守派智库亨利‧杰克逊学会的研究人员对大量华为员工的简历举行研究，从中发现了华为公司同中国的情报部门和军方的联系，许多华为员工曾有同中国安全部门和军队的合作经历。

政治上悬而未决

英中关系目前受到许多不确定因素的影响，关于华为的最后决定要取决于本月谁会担任英国首相。

4月份当英国《每日电讯报》报道透露了尽管一些内阁部长反对，但特蕾莎·梅仍然允许华为参加英国的5G网络建设。

在大阪20国峰会期间美国总统特朗普和中国领导人习近平会面谈及解禁华为的问题。

但是《南华早报》评论认为，特朗普政府一向表现出不确定，而且言行不一致，因此北京对于美国解禁华为并不乐观。而且外交评论认为特朗普提到放松对华为制裁含义并不明确。

华为的创始人任正非似乎也对特朗普的表态采取谨慎态度。任正非在大阪峰会后对《金融时报》说，“这不见得会对我们现行的经营有何重大影响。我们将集中精力做好我们的工作。”