逃犯条例争议：香港特首形容修例“寿终正寝”

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香港特首林郑月娥周二（9日）出席政府例行行政会议前，主动提到香港社会近来因为《逃犯条例》修订的争议，形容政府相关工作“完全失败”，修例建议目前已经“寿终正寝”，即是“已死”。

林郑月娥没有用到示威者要求的字眼“撤回”修订，她说就算用“撤回”这个字眼，三个月后亦可把草案重提立法会 ，“寿终正寝”是一个斩钉截铁的说法，市民知道条例存在还是不存在，无须担心政府会以甚么手段在立法会重提修例。

她说，一向考虑到修例建议引起很大争议，难以在短时间内做，所以“暂时换了下来，也没有时间表”，草案在立法会会期结束之时，即明年7月就会自动失效。

被问及会否问责下台，林郑月娥说，香港特首“下台不是简单的事”，她仍有热诚、有承担为香港服务。

这是林郑月娥一星期以来首次接受传媒提问，7月2日凌晨，她主动召开记者会谴责闯入立法会的示威者。