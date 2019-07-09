逃犯条例抗议：香港歌手何韵诗联合国发言两次遭打断

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香港《逃犯条例》修订争议不断，反对修例的香港歌手和活动人士何韵诗周一（7月8日）在联合国人权理事会上表示，“一国两制”已几近破产。何韵诗在会上短短的两分钟发言，两次被中国代表打断。

何韵诗发言称，香港的民主和人权受到严重打击，上个月两百万人参加和平抗议，但警方向抗议民众发射橡皮子弹和152发催泪弹。

说到这里，中国常驻日内瓦联合国代表团官员戴德茂打断何韵诗的发言。

戴德茂称：“香港特别行政区是中华人民共和国的组成部分，刚才这位所谓的NGO（非政府组织）代表发言者发言将香港与中国并列，挑战了‘一个中国’原则，违反了联合国宪章。”戴德茂希望主席敦促何韵诗使用符合联合国规范的正确表述。

戴德茂表达抗议后，联合国人权理事会副主席提醒发言者遵守联合国确立的原则后，随后让何韵诗继续发言。

何韵诗指出，自香港主权移交后，香港自治逐渐被削弱，“没有真正的普选，中国任命并控制特首，中国正不惜一切代价阻止我们实现民主”。

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“‘一国两制’面临破产，抗议仍在继续，”何韵诗说。此时中国方面代表再次打断何韵诗发言：“刚才这个发言者无端攻击中国的‘一国两制’制度，中方对此表示坚决反对，请主席敦促其不得使用侮辱性语言。”

何韵诗最后问，“联合国是否会召开紧急会议保护香港人？”“联合国是否会把中国从人权理事会除名？”

上个月，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）敦促香港政府在修例前要进行“广泛咨询”。