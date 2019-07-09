南海争端 菲律宾如何在中国美国之间周旋

图片版权 Reuters Image caption 杜特尔特在2016年当选后就表示要重新调整对中国和俄罗斯的外交。

菲律宾总统杜特尔特周一对美国发出挑战，要美国把中国驱离南海有争议水域，他要美国把第七舰队部署到南海。最近美国保证，如果菲律宾和中国在南海发生对峙，美国会支持菲律宾。

根据《菲律宾每日询问者报》周一（7月8日）报道，菲律宾总统对记者说，“如果美国真想把中国赶走，那我办不到，我会寻求美国的帮助。我希望美国的整个第七舰队都在那里（南海）。”

第七舰队是美国太平洋舰队的一部分，基地在日本，是美国最大的前沿舰队之一。

有人对菲律宾总统提问说，如果因为在争议地区（中国）同邻国的海洋争端军事化，其长期军事盟友"开第一枪"而且对中国宣战的时候，杜特尔特提出了上述建议。

美为菲在南海撑腰

Image caption 最近美国务卿保证如菲律宾同中国在南海发生对峙，美国会为菲律宾撑腰。

上周五（7月5日）杜特尔特在莱特岛发表讲话说，“开第一枪，我很愿意跟着干。我们同美国有共同防御条约。那么让我们遵守它。你想惹麻烦？好，就这么干。”

菲律宾同美国有长达数十年的共同防御条约，其中规定缔约方在另外一方受到另外一国攻击时提供支持。

最近美国务卿保证如菲律宾同中国在南海发生对峙，美国会为菲律宾撑腰。2019年美国国务卿蓬佩奥重申美国在《美菲共同防御条约》中的义务。《日本时报》引用蓬佩奥的讲话说“南海是太平洋的一部分，对菲律宾军队，飞机或舰船的武装攻击会激活共同防御的义务。”

杜特尔特在讲话中特别提到菲律宾最高法院大法官卡皮奥，菲律宾前外长罗萨里奥和前监察专员卡皮奥-莫拉莱斯，这几个人是杜特尔特对华政策的主要批评者。杜特尔特说，“如果战争爆发了，我就把他们拉出来。”

图片版权 Getty Images Image caption 2016年杜特尔特担任总统后很快去北京访问。今年他再次访问北京，表示支持中国的“一带一路”计划。

他还说，“我们不可能打赢对中国的战争。但是我希望中国也不要做得太过分”，“美国总是在逼迫我们，怂恿我们……把我当诱饵。你们把菲律宾人当成什么了，蚯蚓吗？”

菲对"一带一路"感兴趣

菲律宾和美国在1951年签署了《美菲共同防御条约》，条约规定缔约双方将以"自助和互助"的方式保持并发展"抵抗武装进攻"的能力；缔约任何一方受到武力进攻时，缔约双方进行协商，针对共同的危险采取行动。

菲律宾同中国在南海黄岩岛的争端令菲律宾希望加强同美国的军事联系。

2011年美国表示要提升菲律宾在其领海的巡逻能力，这包括在同中国有主权争端的南沙群岛的巡逻能力。2012年菲律宾和美国举行了海上联合军事演习。

但杜特尔特在2016年当选后就表示要重新调整对中国和俄罗斯的外交。杜特尔特在2016年表示希望结束菲律宾同美国的联合军演，并说愿意同中国和俄罗斯联合军事演习，并且从中国和俄罗斯进口军火加强菲律宾的武装力量。

今年4月杜特尔特访问北京同中国领导人习近平会面时说，菲律宾对中国的“一带一路”计划充满信心并且愿意抓住中国庞大的基建计划带来的机遇。