图片版权 YANG HENGJUN/TWITTER Image caption 杨恒均

今年1月，澳籍华人、时政评论人杨恒均在中国失踪。六个月来，他的家人仍然不知他身在何方。而周日（7月7日），其妻子袁瑞娟遭中国当局短暂拘留，随后被禁止离开中国。被拘留6个月之后，杨恒均能被释放回澳大利亚吗？

扑朔迷离的案情

BBC驻悉尼记者埃玛·埃尔斯沃西（Emma Elsworthy）报道，53岁的杨恒均曾在中国外交部任职，随后成为针砭时弊的时政评论人士。他曾活跃于中国社交媒体和推特，在推特上有近13万粉丝。因为写了许多有关民主和人权的文章，杨恒均被称为“民主小贩”。

今年1月，杨恒均与妻子袁瑞娟及小孩从纽约飞往中国。他们先到了广州，随后转机前往上海。不过袁瑞娟和其儿子登上了飞机，杨恒均遭中国当局拘押。

中国外交部随后回应称，杨恒均因涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局对其采取强制措施并进行审查。

中国外交部发言人华春莹称，案件在侦办中，她强调杨的各项合法权利都得到了充分保障。

但是杨恒均的澳大利亚律师罗伯特·斯塔里（Robert Stary）表示，他不知道杨的下落。

斯塔里说，杨恒均被关押在一间由警卫看守的牢房中，这是联合国拘押囚犯规定所禁止的。斯塔里称，尽管澳大利亚领事官员去看过杨恒均，但杨无法见到自己的律师，也没有受到指控。

人权组织表示，由于缺乏法律监督，许多人对审讯方式感到担忧。

杨恒均的妻子怎么了？

7月7日，杨恒均的妻子袁瑞娟在试图离开中国时遭当局短暂讯问。她对澳大利亚政府表示，她未被拘留，但被禁止离开中国，至少有3部手机被没收。

中国外交部在7月8日回应称，不了解杨恒均妻子的情况。

图片版权 REUTERS Image caption 杨恒均

今年早些时候，袁瑞娟给中国国家主席习近平写了一封公开信，要求释放丈夫。

袁瑞娟也是中国网络红人、微博大V“染香”。“染香”以支持中国政府、批评公共知识分子知名。杨恒均被中国政府拘押后，今年4月她曾接受澳大利亚广播公司《四角方圆》节目采访，讲述丈夫被带走后自己的心情。

她在受访时一度哭了出来。不过许多网友认为，此前她坚定支持中国政府，如今丈夫被拘不值得同情。

澳中关系研究院（Australia China Relations Institute）高级研究员柯林森（Elena Collinson）表示，袁瑞娟公开呼吁可能触怒了中国官员，中国当局或许想利用拘留她作为对其丈夫的筹码。

呼吁释放

斯塔里表示，拘留令下当局能将杨恒均扣留6个月，而这将在7月18日期满。“没有起诉他，他应该被释放回到澳大利亚，”斯塔里说。

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）称，澳大利亚当局一直在寻求杨被扣押的原因。“如果他只是因政治观点被扣押，那他应该获释，”佩恩在本周的一封声明中称。

这不是杨恒均第一次在中国失踪。2011年，他在广州机场失踪，但之后再度出现在公众视野，称失踪只是“误会”。但他交给好友、悉尼科技大学中国研究副教授冯崇义一封信，称如果他被捕就公开这封信。

图片版权 BBC News Chinese Image caption 杨恒均的微信公众号遭到查禁。

冯崇义在1月公开了该信。信中杨恒均呼吁活动人士“对中国民主未来保持信心，在不危及自己或家人的情况下，尽一切努力推动中国的民主早日实现”。

“如果我能出来，我会继续我的工作。如果我不能出来或再次失踪，记得我的文章，给你们的孩子读吧。”他写道。

信中还称，他在2011年失踪并不是“误会”，他曾被逮捕。

澳大利亚的压力

斯塔里质疑澳大利亚政府是否尽力追踪杨恒均案。

澳大利亚政府表示，高层官员交流时曾多次提起杨恒均案。袁瑞娟不是澳大利亚公民，所以无法向袁提供领事帮助，但已经要求中国允许她前往澳大利亚。

斯塔里指责澳大利亚政府在袁瑞娟的事情上“吹毛求疵”。“她是澳大利亚永久居民，嫁给了澳大利亚公民，她应该受到保护，”斯塔里说。

图片版权 Reuters Image caption 杨恒均曾在中国外交部任职。

冯崇义称，杨恒均被拘6个月后案情走向有两种可能。

“第一种是，因没有足够证据，他被释放；第二种是，他们会正式起诉，把他送入正式的拘留中心，在这个阶段他们可能允许他请律师，”冯崇义说。

冯崇义认为，杨恒均可能进入第二阶段（正式拘留中心），“他们想拘留他多久就多久”。冯崇义希望澳大利亚政府竭尽全力，要求中国政府立即释放杨恒均。