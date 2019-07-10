中国威胁论与美澳军演警惕解放军多方位侦察

图片版权 xinhua Image caption 多达34,000名澳大利亚和美国军人将参加此次美澳每两年进行一次的军演，军演内容包括两栖登陆和空战。图为2017年澳美“护身军刀”联合军演。

澳大利亚媒体报道认为在美国和澳大利亚在昆士兰海湾附近举行军事演习时，中国会用卫星获取美国和澳大利亚舰船和飞机的图像。

此前中国派侦察船前往澳大利亚附近海域引起澳大利亚媒体关注。澳大利亚国防部联合行动处参谋长毕尔顿中将说中国的侦察船是来观察澳美军演的，“我们正在密切追踪这艘舰船….将采取适当的措施”。

周三（7月10日）《澳大利亚人》报道引述澳洲安全部门的消息人士说，中国肯定会动用卫星侦测周四开始的“护身军刀”演习。

周二美国军舰被部署在昆士兰海岸附近，为美澳联合军事演习做准备。美国的两栖登陆舰艾什兰号, 运输舰绿湾号和加油舰拉帕汉诺克号将参加加油的演习。

图片版权 AFP Image caption 日本的直升机航母和两栖登陆作战部队被中国军事专家指为进攻性力量。

此次多达34,000名澳大利亚和美国军人将参加美澳每两年进行一次的军演，军演内容包括两栖登陆和空战。

近年来派观察员参加美澳军演的印度洋-太平洋国家已经增加到了18个。日本将派遣一艘直升机航母和一艘运输舰参加这次军演。

监视美澳军演

这位消息人士说，当然中国会观测这次演习，同时他们会用太空手段获取卫星图片，“他们的主要兴趣是美国人”。

中国将用卫星获取的资料补充中国的侦察船。中国派出了被西方称为“东调”级815型情报调查船驶往布里斯本西北630公里的肖尔沃特湾，美澳军演将在那附近进行。

他还说中国人民解放军大量沿袭冷战时期苏联的战术。苏联过去使用明显的抵近侦查手段监视北约进行的演习。

澳洲媒体报道说，这是中国第二次派出情报侦察船只观察美澳的军演。

图片版权 Getty Images Image caption 中国经常抗议美国和盟国的军舰通过南海有争议水域和无争议水域。

战略分析家说，这是中国军事能力扩展和技术提升的结果，未必是中国恶意的表现。有中国侦察船在附近，会迫使参演部队在使用声纳，雷达和通讯技术时更严格执行纪律和流程。

“中国威胁论”

按照联合国海洋法公约，外国军舰可以在某国的经济专属区进行军事侦察活动，可以进行包括军舰在内的自由航行，但不能进行经济活动。

但是日本《外交家》杂志刊登分析认为，令美国和澳大利亚不满的是他们和北京间的不对等。中国在自己附近海域则不承认这些原则。中国经常抗议美国和盟国的军舰通过南海有争议水域和无争议水域。

驶往澳大利亚附近海域的中国侦察船受到外界媒体关注后，周一（7月8日）《环球时报》引述解放军专家说，澳大利亚军方对中国正常的海上行动小题大做，制造和渲染"中国威胁论"。

中国海军研究院的专家张军说，日本成立两栖登陆部队，建造直升机航母等进攻性军事力量已经违背了日本的和平宪法，西方应该对有侵略历史的日本发展进攻性军力感到担忧，而不是对中国说三道四。