图片版权 Reuters Image caption 梁凌杰殒命前攀上购物商场楼顶展示反对《逃犯条例》修订之标语。

香港民主派团体组织活动，祭奠一名在《逃犯条例》修正案抗议中去世的示威者。

梁凌杰于6月15日傍晚在金钟太古广场爬上建筑工棚顶上展示标语，要求撤回修法议案，其后坠楼身亡，终年35岁。他当时全身身穿黄色雨衣的形象引起了本地以至于国际社会注意。警方后来认定为自杀。

由民主派人士组织的治丧委员会安排星期四（7月11日）于家属守灵会场附近举行公众告别会，并提供义务心理辅导。

香港一些防止自杀组织称，自示威爆发以来，寻死求助案例显著增加。心理学专家呼吁不要把自殺渲染成英雄行为。

香港大学防止自杀研究中心总监、社会学家叶兆辉教授对BBC中文记者说：“这次《逃犯条例》事件，对我们的精神健康不是很好，但我最怕的是有人以此进一步挑起大众情绪不安。”

“我最不希望看见再有人这样做。”

图片版权 Reuters Image caption 据报道，一名花农向治丧委员会提供向日葵供群众祭奠梁凌杰，希望以此鼓励群众。

图片版权 Reuters Image caption 一些群众冒雨到场致祭，也有预先登记之团体代表进入灵堂慰问梁凌杰家属。

梁凌杰事件经过

6月12日，反对《逃犯条例》修正案的示威者尝试围堵立法会，并短暂占据市区主要道路之一夏悫道。警方发射催泪弹、橡皮子弹与布袋弹等驱散群众，数十人受伤。

警务处处长卢伟聪与行政长官林郑月娥先后称呼这场警民冲突为“暴动”，引起示威者不满。随后几天，以网民为主体之示威者随即组织不同形式之“不合作运动”，在香港多处地点以不同形式抗议。

6月15日约16:00（08:00 GMT），梁凌杰身穿黄色全身雨衣，攀上金钟太古广场门外一处工棚顶部，展开横幅。其中一幅写着：“全面撤回送中，我们不是暴动，释放学生伤者，林郑下台，Help Hong Kong。”

警察与消防员接报到场，梁凌杰于工棚上与双方对峙近五小时，期间不少围观群众高声喊话劝说其返回安全地方，也有立法会议员赶到现场加入劝说。至21:00，梁凌杰从工棚坠地，马上被送往医院抢救，但最终不治。

图片版权 AFP Image caption 黄色雨衣成为了接下来游行抗议之又一象征符号。

梁凌杰死讯证实之初，至少数十名群众当天深夜起聚集在太古广场外献花致哀。当时在悼念现场的BBC中文记者叶靖斯称，多数悼念群众心情沉重而愤怒，不欲多谈，数辆电车经过时，司机长鸣笛，群众大概认为是致哀之意，纷纷向电车司机挥手。

6月21日为梁凌杰“头七”，成千上万示威者围堵香港军器厂街警察总部至深夜。相距只有约100米的坠楼现场有上千群众聚集，悼念梁凌杰。

在6月18日的记者会上，香港特首林郑月娥被问到会否因为梁凌杰之死而辞职下台负责。林郑月娥说：“每一个市民就社会上发生的事想表达意见，我都是呼吁用和平、理性的方法去表达。如果用某一种行为令自己受伤害，都是不能预见，所以对于任何人因为表达一些意见而伤害自己，我感到非常难过。”

防自杀组织有何看法？

图片版权 Reuters Image caption 学者警告随意转发自杀者遗书等文字有可能导致仿效。

梁凌杰事件发生后，多家情绪辅导机构呼吁媒体与民众不要随意转发遗书等文字，并避免美化自杀行为。

香港大学叶兆辉教授对BBC中文记者说：“我们得说清楚，这些自杀个案是否都由《逃犯条例》修订所引起的话。对此我们有很大保留。”

然而，即便防止自杀机构也留意到一些趋势变化。香港《明报》报道显示，外展社工反映过去一个月须跟进之有自杀倾向案例增加；香港有线电视新闻台引述运营求助热线之香港撒玛利亚防止自杀会称，该组织今年3至5月录得八例因受社会时事影响而来电求助，全部没有危机，但至6月急涨至36例，7月首八天已经录得29例，当中包括有自杀风险之案例。

香港大学医学院7月11日发表年度精神健康追踪调查结果，称在1200名受访者中，9.1%于《逃犯条例》修订案抗议爆发后有疑似抑郁倾向、4.6%有自杀想法，两者均比2014年雨伞运动时为高。曾任港府食物及卫生局局长的港大医学院院长梁卓伟教授警告，修例风波持续，将在社会造成莫大忧虑，社会事件引发精神健康问题，其情况与传染病别无二致。

并未参与这项调查的叶兆辉教授对BBC中文记者说，“有没有《逃犯条例》这事情，香港年轻人的精神健康都是不太好的了”。单亲家庭增加、就业困难增加等困扰着年轻人，导致近年年青人自杀率上升，而且都是世界性问题。

叶兆辉教授指出，每一个自杀案例背后都有许多原因，“人不开心的时候，要是他找到个理由去自残，把这行为合理化，那值得我们去担心”。与此同时，把自杀之示威者奉为“烈士”，对逝者也未必公平。指责逝者和家属或相互指责，对缓和社会气氛毫无帮助。

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须咨商或相关协助，请电：