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香港特首林郑月娥经过多个星期关于《逃犯条例》修订的争议后，仍然没有正式宣布撤回修例，坚持沿用“暂缓”等字眼，日前出席例行行政会议前更以“寿终正寝”形容立法工作。

反对修例的团体对她的说法依然不满，指出“暂缓”和“寿终正寝”都没有法律上的意义，质疑为何不能直接宣布撤回修订。一些建制派政党也指出，林郑月娥这个“寿终正寝”的说法与之前的没有分别，因为修例工作在政治上已经不可以继续。但特首拒绝让步也引起多方猜测和质疑。

中国驻英国大使刘晓明早前指出，北京政府没有指示香港修订《逃犯条例》，但香港有评论仍认为那是北京政府的旨意，因此林郑月娥作为中国的一个地方官员，不能宣布收回北京政府要推行的一个政策。

一些观察也认为，林郑月娥在做决定前也要先考虑香港各方的反应，加上她本身性格倔强，因此至今仍然不愿意承认自己错误，正式撤回修例。

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥周二会见传媒，是7月1日晚上示威者冲击立法会大楼后，她首次与香港传媒会面。

“撤回”之争

林郑月娥6月15日宣布暂缓修订《逃犯条例》后，外界已经多番要求她正式撤回建议，认为如果只是暂缓，政府可以随时通知立法会继续审理。她在周二（7月9 日）提出修例“寿终正寝”的说法后，解释那是一个比较“斩钉截铁”的说法。

香港亲北京政党民建联的主席李慧琼曾经指出“暂缓”一词没有给市民带出完全清楚的讯息，又说如果林郑月娥明言撤回修订，可以修补社会撕裂，“相信民建联及其支持者可以理解”。

但另一些建制派议政党指出，即使林郑月娥正式宣布撤回修例建议也无法减少香港社会对政府的不满，因为示威者已经加上成立独立委员会调查警民冲突等更难满足的诉求。这也是她为什么不肯进一步松口的原因。

前政务司司长陈方安生说，她不明白林郑月娥为什么不肯说宣布撤回修例建议。陈方安生认为，林郑月娥说希望香港社会平静下来，一个最容易做的方法就是爽快地宣布撤回建议。陈方安生接受香港媒体访问时说，林郑月娥已经说逃犯修订条例草案已经死亡，但拒绝明言撤回草案，“是不是要和香港人斗气？”

图片版权 Getty Images Image caption 反对修例的团体周日（7月7日）再次发起游行，主办单位称有超过23万人参加，香港警方说最高峰时期有5.6万人。

香港多家媒体都在猜测林郑月娥拒绝使用“撤回”字眼背后的考量，认为主要是因为如果正式撤回草案，等同承认最初建议修订《逃犯条例》是个错误的决定。同一时间，建制派政党当初全力支持香港政府修例，如果政府现在撤回修例，会给人“建制派政党支持一个错误决定”的观感。

香港资深传媒人袁建国认为，林郑月娥可能仍然坚持自己看法正确，认为其他人不了解自己、甚至认为其他人与自己的水平不同。他接受BBC中文访问时指出，他认为林郑月娥这种坚持“令她没办法深彻反省”。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港游行转战游客区，BBC现场访问内地游客和香港示威者。

袁建国又指出，林郑月娥做决定时，需要同时考虑香港警察、建制派政党和北京政府的想法，因此她不容易自如地面对现时的问题。

林郑月娥周二提出“寿终正寝”的说法后仍然没有平息反对修订《逃犯修订》人士的愤怒，多个团体继续计划周末在香港各区发起游行，也有人在不同地方建立“连侬墙”，让反对修例的人士贴上写有示威字句的便条，偶然与一些政见不同的人爆发肢体冲突。

“林郑月娥一天不能面对这些示威者或反对者的诉求，其实比较难解决现时的问题。”

图片版权 Reuters Image caption 反对修例的示威者在香港多个地方设立"连侬墙"，让反对修例的人士贴上写有示威字句的便条。

香港政府收回具争议议题时用过什么词语？

撤回：政府2003年计划按基本法第二十三条规定，建议在香港制定国家安全法，引起巨大争议。政府认为立法是香港作为中国一个特别行政区的责任，但反对立法一方担心修例会损害香港市民的自由。有反对立法的团体发起游行反对修例，吸引约50万人参加，最后特首董建华宣布撤回立法建议。

搁置：梁振英担任特首时，在2012年建议强制在香港的中小学推行一个“德育及国民教育科”，声称课程可以培养学生对中华人民共和国的身份认同，更推出教学手册供老师教学时参考。但反对一方批评教学手册内容偏颇，形容课程内容“洗脑”。政府最终宣布搁置。

“不提及等同不存在”：香港主权移交后第一任特首董建华1997年宣布每年兴建最少85,000个公营房屋单位，解决香港人的住屋需求，但遇到当时经济衰退，这个计划被视为致香港房价大跌一个原因。董建华2000年被香港媒体查问这个计划仍然存不存在时，回应说他从1998年就再没有提此计划，反问记者“那你说还存不存在？”外界对董建华的这种“不提及等同不存在”的说法感到惊讶。