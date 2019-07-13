图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥仍然没有正式宣布撤回《逃犯修例》修订，但形容修订已经"寿终正寝"。

2019年7月第二周，香港特首林郑月娥7月9日主动提到香港社会近来因为《逃犯条例》修订的争议，政府相关工作"完全失败"，修例建议目前已经"寿终正寝"，引起热议。7月11日，台湾总统蔡英文启程访问加勒比海邦交国，过境美国。她在台湾纽约办事处与17位台湾友邦驻联合国常任代表会面。

同时，本周100多名在美国熟知中国和亚洲事务的人士上周发表题为《中国不是敌人》的公开信，希望特朗普政府以理性而非“引战”态度与中国交涉，引起不同意见交锋。英国驻美国大使金·达罗克，因为电文泄露风波，引起特朗普抨击，前者在本周辞职，让风波告一段落。最后，联合国人权理事会的的22个成员国联名发出一份声明，批评中国在新疆地区大规模拘押维吾尔族等少数民族。

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 林郑月娥：《逃犯条例》寿终正寝

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香港特首林郑月娥7月9日出席政府例行行政会议前，主动提到香港社会近来因为《逃犯条例》修订的争议，形容政府相关工作"完全失败"，修例建议目前已经"寿终正寝"，她用英文重复时用了修例"已死"的说法。她仍然没有用到示威者要求的"撤回"一词，她说市民知道修例建议存在还是不存在，无须担心政府会以甚么手段重提修例。

在被问及会否问责下台时，林郑月娥说，香港特首"下台不是简单的事"，她仍有热诚、有承担为香港服务。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港游行转战游客区，BBC现场访问内地游客和香港示威者。

2. 蔡英文出访再次过境美国

图片版权 AFP Image caption 蔡英文解释，台湾从威权走向民主，本身存在的意义就很重要。

台湾总统蔡英文7 月11日出访加勒比海四个邦交国，同时宣布将过境美国四天。相比之前须在24小时内离境，此次美方首次给予台湾总统四天的过境行程，引起各方关注。台湾总统府亦证实，蔡英文于去、回程各待在纽约及丹佛市两天。中国外交部对此提出严重抗议，敦促美国应该拒绝蔡英文过境，以遵守"一个中国"原则，维系两岸和平及中美关系。蔡英文解释，台湾从威权走向民主，本身存在的意义就很重要。

3. 数百名美方"中国通" 签《中国不是敌人》

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中美贸易争端演变成两国在地缘政治上的对抗，与中国"脱钩"的声音日益强烈，一场新冷战似在襁褓酝酿。一百多名在美国熟知中国和亚洲事务的人士上周发表题为《中国不是敌人》的公开信，激起两国热议。在公开信中，他们对中国加大控制私营企业、不履行贸易承诺等行为表示担忧，但大力着墨在指责特朗普政府的行为，认为特朗普本人和其幕僚的许多做法令中美关系"急转直下"。

公开信的批评者认为，需要对中国目前国内的经济和人权问题以及中美危机承担责任的，更应该是中国，而不是美国。

4. 联合国22国促中国停止新疆侵权 北京称"粗暴干涉内政"

Image caption 新疆再教育营的维吾尔族。

联合国人权理事会的的22个成员国联名发出一份声明，批评中国在新疆地区大规模拘押维吾尔族等少数民族。北京严词回应，称这些国家"公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政"。联合国专家和权益机构都认定中国的拘押营中，有超过一百万维吾尔人和其他少数民族。不过中国表示，维吾尔人是在职业训练中心受教育，目的是对应恐怖主义。