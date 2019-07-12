智库：英国色情法或为中国获取情报开方便之门

图片版权 Getty Images Image caption 英国通过新法律，迫使网络用户在进入色情网站前需要证明他们的年龄。

英国智库说，中国间谍可能利用政府新的色情法律收集商人，官员和其他公众人物的不利资料。

人们依赖某种技术服务能够不必注册个人资料就能进入色情网站，但是现在中国公司正在悄悄地控制这种技术服务。

英国通过新法律，迫使网络用户在进入色情网站前需要证明他们的年龄。他们访问色情网站时，先被引向AgeID公司的一个网页，提供个人细节。

不愿意在网络提供个人细节的人，还可以去书报亭购买一种所谓的“色情通行证”，在网上认证激活，让他们在电脑或手机上匿名访问色情网站。

Image caption 英国智库认为：那些做敏感工作的人恰恰是那些需要利用虛拟私人网络服务的人，他们会避免去书报摊购买'色情通行证'

虛拟私人网络

但是人们通过注册虛拟私人网络（VPN）服务就能绕开核查和注册程序。虛拟私人网络让流量绕经远处的服务器，能够隐匿电脑的地址。

《每日电讯报》报道说，现在安全专家调查发现，很多虚拟私人网络有中国公司控制，这个比例占全世界虛拟私人网络的30%。

安全和隐私的专门公司VPNPro发布报告说，上月他们发现28个虛拟私人网络的最终控制方是中国人拥有的公司。

报告说，世界上6个虛拟私人网络母公司，或那些拥有多种产品的公司，中国是最大的拥有者。特别是在那些针对手机的虛拟私人网络服务中，中国的主宰尤其明显。

图片版权 Getty Images Image caption 英国安全专家调查发现，很多虚拟私人网络有中国公司控制，这个比例占全世界虛拟私人网络的30%。

亚当斯密研究所之前曾经警告说，很多人已经很熟悉能够让他们避免提供私人资料而获取某些限制性网站内容的虛拟私人网络软件。现在认证年龄的制度会让更多人去使用虛拟私人网络。

色情“黑材料”

VPNPro网站发现，现实情况是，产品供应者“被迫向政府提供数据”，虛拟私人网络位于某国或同某国有关系意味着他们的数据也可能落入该国政府手中。

亚当斯密研究所和亨利杰克逊学会的调查发现，这就意味着虛拟私人网络用户的上网习惯和数据可以被中国政府合法获得，而且虛拟私人网络本身也可能受到国家控制。

亨利杰克逊学会的发言人阿姆斯特朗说，官员，外交官和政客深夜访问某些网站的名单可能落入不该掌握的人的手中，这就会成为关于英国许多个人的最大的“黑材料”。

“那些做敏感工作的人恰恰是那些需要利用虛拟私人网络服务的人，他们会避免去书报摊购买'色情通行证'”，这位发言人还说，“但是许多中国公司拥有虛拟私人网络，而且缺乏透明，那么使用这些虛拟私人网络服务的记录就可能落入中国情报机构的手里。”

色情集合网站PornHub的研究发现，2018年手机观看网络色情占网络色情材料传播的80%。

图片版权 EVENING STANDARD Image caption 英国官员约翰•瓦塞尔是同性恋，被克格勃设陷阱勒索，向苏联提供情报。图为他出狱后，1972年。

男同性恋入罪

在网络色情时代到来之前，同性间的性行为在英国一度被视作对国家安全的威胁。直到1991年英国的情报部门和政府监听部门都禁止雇用同性恋男女。

在冷战期间英国官员和公众人物受到外国情报机构讹诈的一些著名丑闻都和同性恋性为有关，许多同性恋者被克格勃讹诈而发生背叛，为苏联做间谍。

英国官员约翰•瓦塞尔是同性恋，被克格勃设陷阱勒索，在1950-60年代向苏联提供情报。《每日电讯报》驻莫斯科记者沃尔芬登同另外一名男子发生性行为时被克格勃拍照。

沃尔芬登的父亲是英国著名的教育家沃尔芬登爵士，在他主持下的沃尔芬登委员会早在1957年就建议把男同性恋行为非罪化。

英国直到1967年以后男子同性恋行为才不再被认为是非法行为，这样就去除了关于同性恋可能成为外国情报机关的讹诈对象，从而危害国家安全的担心。

索尔福德大学非的情报研究专家墨菲说，非法性没有了，被讹诈的担心也就消失了